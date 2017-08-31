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Все про:Ильенко (218) кино (1153) Госкино (74)

 "До конца года в прокат выйдут не менее 13 украинских фильмов", - глава "Госкино"

госкино

В украинских кинотеатрах до конца года выйдут в прокат еще минимум 13 кинокартин отечественного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом на брифинге в четверг, 31 августа, заявил глава "Госкино" Филипп Ильенко.

По словам Ильенко, украинские картины в прокате уже начали конкурировать друг с другом, из-за его из премьеры пришлось растянуть до начала следующего года.

"До конца года в прокат выйдут не менее 13 украинских фильмов. Уже известно, что их будет возможно больше. Это говорит о том, что нам приходиться переносить премьеры части фильмов уже на первую половину следующего года, чтобы наши картины не конкурировали друг с другом", - заявил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украина выдвинула фильм режиссера Васяновича "Уровень черного" на "Оскар". ВИДЕО

Он добавил, что успех украинского кино стал возможным благодаря финансовой поддержке государства, которая в 2017 году оказалась самой большой с момента обретения независимости.

"Это рекордная сумма, и, очевидно, на следующий год мы можем рассчитывать на ее увеличение", - отметил Ильенко.

Как ранее сообщалось, 24 августа состоялась премьера украинского исторического фильма "Червоный". За первые дни проката картина собрала 1,5 млн грн.
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Это хорошо. Довольно качественное украинское кино в последнее время на украинском языке. Я вообще смотрю все фильмы только в украинском переводе. Вот только один вопрос к Ильенко: накуя ты на Оскар отправил этот фильм "Уровень черного"? Лучше бы хоть того "Червоний" отправил или "Живая".
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Вот эту всю туфту что сегодня показуют под видом украинского Кино ты называешь качеством?После программы Новостей выключаю ящик..
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Посмотри сначала эти фильмы, а затем тут басни сочиняй о туфте.
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Щассс,все брошу и побегу на кацапских акторов смотреть,3-й сорт ваша Больница и что еще там.
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Он добавил, что успех украинского кино стал возможнымИсточник: https://censor.net.ua/n453523

А что уже и успех так сразу.
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За ці гроши краще б зробили сайт з дубльованими українською мовою фільмами у високій якості безкоштовно і без реєстрації.
Так зробили кацапи і зараз увесь пост-совок сидить на кацапськом язікє і переманити людей звідтіля в україномовний простір можна лише зробивши таке саме, але українською.
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Тато та ке - гугл в допомогу ,є повно сайтів! Наприклад - кіно на хаті
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В Украине тем для фильмов, вагон и маленькая тележка - о характерниках, о Запорожских казаках, о Сирко, о Хмельницком, о Мазепе, о вальфарах, о ОУН, УПА, о погибших на Майдане и в АТО,.... перечислять можно долго....
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"До конца года в прокат выйдут не менее 13 украинских фильмов", - глава "Госкино" - Цензор.НЕТ 6341Переводчик ГУГЛ: РУС-УКР.(убожество языка)

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"До конца года в прокат выйдут не менее 13 украинских фильмов", - глава "Госкино"
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