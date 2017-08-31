 "До конца года в прокат выйдут не менее 13 украинских фильмов", - глава "Госкино"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом на брифинге в четверг, 31 августа, заявил глава "Госкино" Филипп Ильенко.
По словам Ильенко, украинские картины в прокате уже начали конкурировать друг с другом, из-за его из премьеры пришлось растянуть до начала следующего года.
"До конца года в прокат выйдут не менее 13 украинских фильмов. Уже известно, что их будет возможно больше. Это говорит о том, что нам приходиться переносить премьеры части фильмов уже на первую половину следующего года, чтобы наши картины не конкурировали друг с другом", - заявил он.
Он добавил, что успех украинского кино стал возможным благодаря финансовой поддержке государства, которая в 2017 году оказалась самой большой с момента обретения независимости.
"Это рекордная сумма, и, очевидно, на следующий год мы можем рассчитывать на ее увеличение", - отметил Ильенко.
Как ранее сообщалось, 24 августа состоялась премьера украинского исторического фильма "Червоный". За первые дни проката картина собрала 1,5 млн грн.
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А что уже и успех так сразу.
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Так зробили кацапи і зараз увесь пост-совок сидить на кацапськом язікє і переманити людей звідтіля в україномовний простір можна лише зробивши таке саме, але українською.
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