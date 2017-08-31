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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2529) ОБСЕ (2786) Россия (72063) СБУ (14813) Климкин (1387)

 ОБСЕ призывает Украину отказаться от практики выдворения иностранных журналистов

обсе

Ограничения относительно работы иностранных журналистов могут нарушить обязательства Украины в рамках ОБСЕ в вопросах свободы средств массовой информации.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Украину отказаться от практики выдворения иностранных журналистов. Об этом говорится в письме представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Выдворение журналистов или отказ им во въезде в Украину - это тревожные и чрезмерные меры, особенно, когда эти меры лишены прозрачности и надлежащего механизма апелляции", - отмечает Дезир.

Он добавил, что страны-участницы ОБСЕ обязались улучшать условия, в которых журналисты из одной страны - члена организации выполняют свои профессиональные обязанности на территории другой страны. Также сказано, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ ранее уже обращался к украинской власти по поводу подобных инцидентов с участием журналистов, работающих на российскую государственную телерадиокомпанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине вырос уровень агрессии в отношении журналистов, - исследование НСЖУ

В частности, он напомнил, что 14 августа СБУ задержала и депортировала Тамару Нерсесян, которая была обвинена в причинении вреда национальным интересам Украины. Ей был запрещен въезд в Украину на три года. Кроме того, отмечается, что 26 июля сотрудники СБУ депортировали журналистку телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Марию Князеву.

Дезир также отметил, что 25 августа СБУ отказала во въезде двум испанским журналистам Антонио Памплеге и Мануэлю Анхель Састру и на три года запретили им въезд в страну, как сообщают, за "деятельность, направленную против национальных интересов Украины".

Дезир призвал органы украинской власти воздержаться от введения чрезмерных ограничений по работе иностранных журналистов, которые могут нарушить обязательства страны в рамках ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации.

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Надо применять другую практику- арестовывать ,как Сущенко .
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МНЕ ИНТЕРЕСНО КАК ПОСТУПИЛИ БЫ С ЭТОЙ российской ШАЛАШОВКОЙ, НАЗОВИ ОНА ПРАВИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНИИ И МЕРКЕЛЬ ФАШИСТСКОЙ ХУНТОЙ !!!???
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Мне интересно ,почему ОБСЕ не возмутилось ,когда Эстония не пустила брехунов с рашатудей?
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да никак. Визу бы не открыли и все
Но есть маленькая разница - рашисткие войска не воюют на территории Германии, и рашка не захватила часть Германии.
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А я согласен с ОБСЕ! Не выгонять, а прописывать, лет на 20 - 25 ( по кацапским законам) кацапы ведь, за сепаратизм, шпионаж, распостранение наркотиков и т.д., в конце концов за изнасилование попугая в зоопарке, как это делает фесебеее! На кацапстане, много наших людей в тюрьмах, их надо обменивать на этих кацапов!
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А мы призываем наконец-то вылечится от слепоты.. И, вообще, это не мы. Это шахтеры с трактористами, которые купили форму СБУ в военторге. И козломордые журналисты - это не иностранцы.
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Если к тебе в квартиру приходит постоянно одно тело и живет в ней.А на улицы рассказывает всякую хню про хозяев ,то логично его больше не пускать в квартиру.
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Откуда в паРаше журналисты? Они же все на зарплате у кремля и при спец званиях. Пропагандисты, вот как это называется.
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Так та гидота котру вигнали напередодні в'їхала нелегально, без акредитації.
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??? Журналистов то никто и не трогает. Это только Пропагандонов касается....И что это слепое , глухое ОБСЕ всполошилось? Указывать воюющей стране, потерявшей больше 10 тысяч жизней....Вы за своими террористами и беженцами смотрите.
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Извиняюсь, не туда поставила, хотела возле котика...
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Это очень просто. Если попытаться заспамить собственный коммент, в меню появляется пункт "удалить"... Очень удобно.
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По-моему кнопулька не работает на мобильной версии ЦН,это кто с планшетов или телефонов пишет и читает.Хотя могу ошибаться.
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Если посмотреть на свой комментарий,то внизу под текстом слева будет дата и время, потом слово "Ответить" и маленький красный треугольник,нажимаете на него и там будет "удалить комментарий".Работает только для тех комментов что Вы сами написали,если Вас кто-то обижает из местных хамов,то в их комментариях там же будет "отметить как спам".
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они правы...русню лучше вообще не пускать в Украину!
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Запутинских журнашлюх надо менять на политзаключенных в москвабаде.
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их дело озабочиваться-наше дело с извинительной улыбкой выдворять...
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ну придумай такое сито,которое сортировало бы хороших от плохих...или ты о железном занавесе мечтаешь?тогда тебе к хуйлу,там все к этому идет.
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Не объявление войны или агрессией на международном уровне и приводит к таким заявлениям. Но кому, как казалось бы ОБСЕ не знать этого. ОБСЕ не хочет высказаться по поводу политических заключенных украинцев в козлостане, и журналистов в частности?
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а обьявление войны к чему ведет?не думала на досуге?
мне важно полная дистанцированность от раиськи с освобождением захваченных территорий.а каким способом это будет достигнуто,обьявленным или необьявленным-пофигу
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Это же не объявление войны другому государству. Не думал на досуге? А для Гааги ты как это сформулируешь? На основании чего они должны рассматривать наши претензии? На основании АТО? Тогда при чем тут Гаага?
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на основании агрессии раиськи и аннексии части территории.гааге по барабану твои метания что "война не обьявлена-как мы будем выглядеть".есть нарушение территориальной целостности с агрессией.этого достатосно
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Не пиши ерунды. В Гааге Международный Суд! И как любой суд требует четких определений. Это Закон.Украина подала иск, но по обвинению не в военной агрессии или аннексии территории, а в нарушении международных конвенций по борьбе с финансированием терроризма (как утверждается, Россия финансирует и поддерживает ДНР и ЛНР, которых Киев считает террористическими организациями) и всеми проявлениями расовой дискриминации (крымские татары якобы подвергаются гонениям, а их Меджлис был распущен)

А вот для признания аннексии или агрессии нам самим это нужно признать на официальном уровне, а не в разговорах и заявлениях.
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да мы давно призываем ОБСЕ работать круглосуточно на протяжении всей серой зоны, а не только в шашлычной у дороги
а то потом - откуда стреляли - не ясно, кто стрелял - не поняли, куда пролетело - не видели!!!
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А що, лише в Українській мові дварізних слова "журналіст" і "пропагандист" мають різне змістовне навантаження, а в мовах інших країн ці поняття не розділяються? Так вибачте, у своїй хаті - ми господарі.
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"Оставайтесь на линии, ваше мнение очень важно для нас" (с)
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А вы ребятки как говорите, что вы видите росийское оружие, форму, знаки отличия, но не можете сделать заключение откуда это все. Так как вы можете так далеко думать вперед по поводу расийской журнашлюхи?
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Я вообще-то не понимаю , почему в Украине на законодательном уровне не признают российских так называемых журналистов пропагандистами, и не запретят им вообще роботать в Украине.
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Следующим призывом будет прекратить убивать инакомыслящих (ополченцев).
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В чем то этот бесполезный орган и прав. Можно, как альтернативу, выделить усиленный паек на зоне и затем менять пачками на украинских патриотов. А почему усиленный? А для того, чтобы этот рудиментарный орган не сказал, что их в Украине специально морят голодом и скармливают им исключительно рюсських снегирей
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Экс-глава ЦИК ДНР: Россия нас бросила под танки.
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Лягин считает, что Донбасс вернется под контроль Украины.Бывший глава "ЦИК ДНР" Роман Лягин заявил, что Россия предала сепаратистов Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook."Я организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014. Делал то что делал по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому, что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают как скот, для телевизионной картинки", - отметил Лягин.Он подчеркнул, что ДНР и ЛНР не будут присоединены к России по примеру Крыма."Донбассу не суждено пройти путь Крыма! Нас предали и продали! За что сражались и умирали!? ... пусть каждый сам себе ответит", - пишет Лягин.Также он считает, что оккупированный Донбасс вернется под контроль Украины."И что, все было зря!? Да, России которую мы себе представляли нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину! Донбасс - это Украина!", - подытожил Лягин
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Пусть не гавкает много, ему еще в Россию бежать
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ОБСЕ никак не может вкурить - НЕТ В КОЗЛОСТАНЕ ЖУРНАЛИСТОВ !!!ЕСТЬ ПРОПАГАНДОНЫ! А это две большие разные
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Я как то пропустил, а что с правами журналистов в рашестане? Они улучшелись? А как с нашеми гражданами которых посадили?
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ОБСЕ наверное забыл, как у нас недавно один рузкий "журналист" чуть не расстрелял наших чеченских друзей-героев?!
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А Эстонию и Францию призовите отказаться от практики невпускания этих же типа журналистов. Слабо, да?
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А нафуя они покупают уголь в Рашестане,газ,который якобы диверсионный и т.д. журналюшки из этой истории,видимо есть слово Купеческое,кто то же Карлику жал руки на самом верху???
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Я не пойму, чему все удивляются ? ОБСЕ - на четверть финансируется Россией, все "российские сотрудники миссии ОБСЕ" в Украине - бывшие российские разведчики (ФСБ или ГРУ), а "бывших" из тех контор, поверьте, не бывает.
Вся это нелепица стала возможной ТОЛЬКО по причине откровенной умственной тупости слабости и инфатильности "пановай влады" , когда свин ПеПо согласился на участие "российских наблюдателей" в составе миссии ОБСЕ.
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ШАМ. Командование ИГ заявило, что на востоке Сирии уничтожены 2 русских наемника ФОТО смотрите на кавказцентер.
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Агентство ИГ Amaq сообщило со ссылкой на командование ИГ о том, что в бою на востоке Сирии уничтожены 2 русских наемника. Amaq выложило в сеть фото одного из ликвидированных кафиров. Другие подробности не приводятся.Между тем стало известно, что Россия запросила у США срочную воздушную помощь для спасения группировки войск режима Асада, попавшей в тяжелое положение в ходе боев с подразделениями ИГ на юге города Ракка. В свою очередь местные источники не исключают, что запрос России связан с попыткой Москвы создать прецедент помощи режиму Асада со стороны США
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только с одним уловием, нужно отличеть журналиста от хуйловского пропагандиста.
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Ну правильно, сначала аредетируют, потом выдворяют. Не даваите им лицензии на работу в Украине.или спрашиваете с тех кто за них ручается как за честных и открыто освещающих события. Не надо изначально пропускать хуйловских журношлюх
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Это не журналисты, а диверсанты, выдворение диверсантов самая мягкая и безобидная реакция на их действия из всех возможных, так что пусть лучше спасибо скажут.
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Я - ЗА !!!
есть же Уголовный Кодекс, статью нужную найти и вперед, пускай шьют варешки на благо Украины !!!
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А это обсе ничего не хочет сказать, насчет регулярных похищений россией граждан Украины?
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обсе право... этих козломордых нужно или не пускать вообще гадить в нашу страну, либо сразу же садить /как агентов кремля, что есть правда/....А то лишь мараемся об них...
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Правильно, прекратить выдворять кацапских журналистов, надо сразу задерживать и не выпускать, можно на обмен их применить. Сердобольное ОБСЕ не считает, что у нас война и гибнут украинцы??? Они за кацапожурналистов глубоко переживают
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ призывает Украину отказаться от практики выдворения иностранных журналистов
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