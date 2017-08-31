 ОБСЕ призывает Украину отказаться от практики выдворения иностранных журналистов

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Украину отказаться от практики выдворения иностранных журналистов. Об этом говорится в письме представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Выдворение журналистов или отказ им во въезде в Украину - это тревожные и чрезмерные меры, особенно, когда эти меры лишены прозрачности и надлежащего механизма апелляции", - отмечает Дезир.
Он добавил, что страны-участницы ОБСЕ обязались улучшать условия, в которых журналисты из одной страны - члена организации выполняют свои профессиональные обязанности на территории другой страны. Также сказано, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ ранее уже обращался к украинской власти по поводу подобных инцидентов с участием журналистов, работающих на российскую государственную телерадиокомпанию.
В частности, он напомнил, что 14 августа СБУ задержала и депортировала Тамару Нерсесян, которая была обвинена в причинении вреда национальным интересам Украины. Ей был запрещен въезд в Украину на три года. Кроме того, отмечается, что 26 июля сотрудники СБУ депортировали журналистку телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Марию Князеву.
Дезир также отметил, что 25 августа СБУ отказала во въезде двум испанским журналистам Антонио Памплеге и Мануэлю Анхель Састру и на три года запретили им въезд в страну, как сообщают, за "деятельность, направленную против национальных интересов Украины".
Дезир призвал органы украинской власти воздержаться от введения чрезмерных ограничений по работе иностранных журналистов, которые могут нарушить обязательства страны в рамках ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации.
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Но есть маленькая разница - рашисткие войска не воюют на территории Германии, и рашка не захватила часть Германии.
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мне важно полная дистанцированность от раиськи с освобождением захваченных территорий.а каким способом это будет достигнуто,обьявленным или необьявленным-пофигу
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А вот для признания аннексии или агрессии нам самим это нужно признать на официальном уровне, а не в разговорах и заявлениях.
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а то потом - откуда стреляли - не ясно, кто стрелял - не поняли, куда пролетело - не видели!!!
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Вся это нелепица стала возможной ТОЛЬКО по причине откровенной умственной тупости слабости и инфатильности "пановай влады" , когда свин ПеПо согласился на участие "российских наблюдателей" в составе миссии ОБСЕ.
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есть же Уголовный Кодекс, статью нужную найти и вперед, пускай шьют варешки на благо Украины !!!
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