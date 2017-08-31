 Экс-заместитель прокурора Киевской области обвиняется в организации коррупционной схемы по хищению сахара на сумму более 211 млн грн, - Холодницкий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
"30 августа 2017 прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Черкасский районный суд Черкасской области обвинительный акт в отношении трех лиц, а именно бывшего заместителя прокурора Киевской области, экс-чиновника Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области и руководителя одного из субъектов хозяйствования", - написал он.
Еще один подозреваемый находится в розыске.
По словам Холодницкого, эти лица обвиняют в организации в период с июля 2015 по февраль 2016 коррупционной схемы по хищению сахара на сумму 211 650 000 грн, который хранился на складах Государственного специализированного бюджетного учреждения "Аграрный фонд" в Черкасской области.
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