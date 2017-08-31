EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  230  8
Все про:обвинение (344) прокуратура (3147) сахар (106) Холодницкий (363)

 Экс-заместитель прокурора Киевской области обвиняется в организации коррупционной схемы по хищению сахара на сумму более 211 млн грн, - Холодницкий

холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в Черкасский районный суд обвинительный акт в отношении двух чиновников и руководителя одного из субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Читайте также: Прокуратура АР Крым расследует 29 уголовных дел об убитых и похищенных на территории оккупированного полуострова

"30 августа 2017 прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Черкасский районный суд Черкасской области обвинительный акт в отношении трех лиц, а именно бывшего заместителя прокурора Киевской области, экс-чиновника Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области и руководителя одного из субъектов хозяйствования", - написал он.

Еще один подозреваемый находится в розыске.

По словам Холодницкого, эти лица обвиняют в организации в период с июля 2015 по февраль 2016 коррупционной схемы по хищению сахара на сумму 211 650 000 грн, который хранился на складах Государственного специализированного бюджетного учреждения "Аграрный фонд" в Черкасской области.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А если нынешнего зама потрусить там такое накопаете!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этого - повесить! Сахар у нас можно воровать только одному человеку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у вас вообще всё можно только одному человеку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Достойный аргумент в пользу повышения зарплаты прокурорам.
Правда, Юрий Витальевич?
 показать весь комментарий
Ответить
 
хто діамантами бере, а хто цупить цукор тихо
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-заместитель прокурора Киевской области обвиняется в организации коррупционной схемы по хищению сахара на сумму более 211 млн грн, - Холодницкий
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти