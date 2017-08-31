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 Политика Украины
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 Состояние здоровья фигуранта дела "крымских диверсантов" Захтея ухудшилось: поясница болит, руки и ноги немеют, - жена

захтей

У фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея, который находится в крымском СИЗО, ухудшилось состояние здоровья.

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала жена арестованного Оксана Захтей, передает Цензор.НЕТ.

"Он старается держаться, шутит. Но я вижу, что ему плохо. А со здоровьем - это вообще. У него поясница болит после ударов, руки и ноги немеют. У него еще до задержания был гастрит и язва, а там же питание никакое, и все это обостряется. Развился гайморит, потому что он сидит в каком-то полуподвале", - рассказала Оксана Захтей.

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Она добавила, что в августе нынешнего года им впервые за год разрешили свидание.

Напомним, 10 августа, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Друзья задержанного ФСБ РФ Евгения Панова заявили, что никаких знакомых, рабочих связей в Крыму он не имеет, однако с 8 августа не выходит на связь. Евгений работал водителем на Запорожской АЭС. Служил в отдельном мотопехотном 37 батальоне ВСУ. В прошлом году в августе он был демобилизован. Брат Евгения Панова - Игорь Котелянец - заявил, что Евгений был выкраден в Запорожской области и вывезен в Крым.

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявили, что реально на сегодняшний день ни одного сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Федеральная служба России на территории Крыма не задерживала.

Позже в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за якобы "подготовку терактов в Крыму". Так, кроме Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея.

Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Евгений Панов стал еще одним заложником России, которого похитили и которого Украина должна и будет освобождать.

В начале ноября Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже недавно рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово. Там к нему долго не пускали адвокатов, соглашение с которыми заключили их родственники. Лишь в конце ноября к Захтею попали адвокаты Александр Попков и Ильнур Шарапов. 5 декабря Лефортовский суд Москвы продлил Евгению Панову и Андрею Захтею срок ареста до 7 марта 2017 года. Заседания прошли в закрытом режиме.

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свободу українським політичним арештантам в росії та Україні !!
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Захтей уголовник-рецидивист с антиукраинскими взглядами, туда ему и дорога.
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Если даже наша пресса называет их крымскими диверсантами то какого вы хотите мнения от Запада?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСостояние здоровья фигуранта дела "крымских диверсантов" Захтея ухудшилось: поясница болит, руки и ноги немеют, - жена
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