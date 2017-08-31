 Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле ВР, где в 2015 году погибли четверо бойцов, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает "Интерфакс-Украина"
"Мы приняли решение... что это будет правильно и честно, чтобы впредь присягу нацгвардейцы принимали здесь, на этом месте, на площади перед Верховной Радой", - заявил А.Аваков.
Он напомнил, что 31 августа 2015 года во время акции протеста были ранены 120 человек, 4 погибли: Богдан Дацюк, Игорь Дебрин, Александр Костина, Дмитрий Сластников. Глава МВД отметил, что пострадали как гражданские лица, так и правоохранители, но больше всего пострадали бойцы Нацгвардии.
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"Я хочу, чтобы каждый политик, который будет организовывать такие мероприятия, помнил об этом и нес ответственность политическую, и не (только. - Ред.) политическую, а человеческую", - добавил министр.
Как сообщалось, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон страны в части децентрализации власти. После этого под зданием парламента начались столкновения митингующих, выступающих против голосования за данный законопроект, с правоохранителями.
В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.
Спустя год Рада приняла постановление об увековечивании памяти бойцов Нацгвардии, которые погибли 31 августа 2015 года у стен парламента, которым, в частности, было предусмотрено создание памятной доски с именами погибших.
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бойчинам проникнуться и никогда не забывать.
никогда...
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просто пздц ...влада то є найзапекліші українофоби ......
ніде в світі такого абсурду немає
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зачем ...........?
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сразу что-то напомнило (в пионеры под памятником дедушке ленину)
простите, ничего личного!
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Пусть лучше расскажет об ответственности президента и парламента, которые подтолкнули людей на это.
Своим решением Аваков противопоставляет Нацгвардию народу, мол смотрите, народ ваш враг и вы должны оборонять власть от народа.
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Да чё уж там. Лучше сразу в туалетах охраняемых зданий. Ну чтобы знали, как их будут использовать.
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ЧИ НЕ ТАК ,ГОСПОДА Алєні ?
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Чим ти гордишся? Тим що зіткнулися українці з обох сторін. Одні захищали Верховну Раду - правильний і гідний вчинок, службовий обов'язок; а з іншого боку боку українець-патріот не дав цій шоблі прийняти закон за яким визнавалась би лугандонія з різними статусами та правами, тобто частинка території диктували б всій Україні чи вступати в НАТО чи ні , чи йти в Євросоюз, які закони приймати, тобто він відвернув ЗРАДУ УКРАЇНИ, те що вся Революція Гідності, всі смерті на майдані та під час війни були МАРНИМИ. Оце одвічна трагедія українського народу.
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лучше про убийство
Александра Музычко бы вспомнили, шакалы рошеновские
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