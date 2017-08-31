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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2612) ВР (22923) изменения (159) Конституция (1991) Национальная гвардия (1250)

 Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле ВР, где в 2015 году погибли четверо бойцов, - Аваков

аваков

Нацгвардейцы будут принимать присягу на площади у Верховной Рады, где в 2015 году погибли четверо бойцов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает "Интерфакс-Украина"

"Мы приняли решение... что это будет правильно и честно, чтобы впредь присягу нацгвардейцы принимали здесь, на этом месте, на площади перед Верховной Радой", - заявил А.Аваков.

Он напомнил, что 31 августа 2015 года во время акции протеста были ранены 120 человек, 4 погибли: Богдан Дацюк, Игорь Дебрин, Александр Костина, Дмитрий Сластников. Глава МВД отметил, что пострадали как гражданские лица, так и правоохранители, но больше всего пострадали бойцы Нацгвардии.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Под Радой начались стычки: митингующие бросают дымовые шашки, травмировано несколько правоохранителей. ФОТО+ВИДЕО

"Я хочу, чтобы каждый политик, который будет организовывать такие мероприятия, помнил об этом и нес ответственность политическую, и не (только. - Ред.) политическую, а человеческую", - добавил министр.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Минутой молчания почтили память нацгвардейцев, погибших от взрыва гранаты под стенами ВР 31 августа 2015 года. ВИДЕО

Как сообщалось, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон страны в части децентрализации власти. После этого под зданием парламента начались столкновения митингующих, выступающих против голосования за данный законопроект, с правоохранителями.

В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.

Спустя год Рада приняла постановление об увековечивании памяти бойцов Нацгвардии, которые погибли 31 августа 2015 года у стен парламента, которым, в частности, было предусмотрено создание памятной доски с именами погибших.
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Жертвенная кровь принесена, осталось памятники соответствующие установить или зиккурат построить.
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Виноваті депутаті , которіе пытались протощить антиукраинский закон И дятлы которые прикрылись нацгвардейцами А нац. гвардейцам нефиг учавствовать в таких мероприятиях надо было идти на больничный
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Ващет Нагвардией Украины командует генерал-лейтенант Аллеров Юрий Владимирович,причём тут МВД Авакова?
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Ольгинское отребье в коментах усиленно корчит из себя патриотов.
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нормально сказал аваков.
бойчинам проникнуться и никогда не забывать.
никогда...
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как вы ссученые умеете все - и даже святое , под свои шкурно-алчные приспособить...- и кто бы это говорил...человек без совести и морали - главарь клана мафии ...
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бо нацгвардія захищає ю2владу і аж ніяк українців.
просто пздц ...влада то є найзапекліші українофоби ......
ніде в світі такого абсурду немає
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К чему весь етот цирк с возобновлением зборов беркутни возле Зрады? Неужели Барыга собирается возобновить голосование о пропихивании особого статуса даунбаса делая таким образом Украину федерацией?
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до 18 вересня забов'язався протягнути закон, щоб мінські договорняки не здохли.
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.. ШАНОВНІ чи змогли би "беркутята" БЕЗКАРНО бити Дітей і Онуків на Майдані .. чи могли би ОЛІГАРХИ-ЗЛОДІЇ грабувати 26 років ..Україну без ПРОДАЖНИХ ублюдків .. ? .. які їдять Сало і запивають .. Люди на цій Землі дали їм Життя ВИРОСТИЛИ .. а воно за срібник "працює" на ЗЛОДІЯ ... Хто Ви ..яроши і Ко тягнибоки хмари гриценки і пр ПРОТИВСІХИ ? .. ДУМАЙ Українцю... Вибирай владу РОЗУМОМ
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Хвамілію забув назвати. Хоча давай вгадаю. Порошенко. Егеж?
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сдается мне, Арсен Борисович, это для того, чтоб пацаны знали, кому служат.
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навчають, дресерують сторожових собак біля хати "господаря"
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Не дуже добра ідея. Провокацію, що призвела до загибелі чотирьох нацгвардійців організували для дискредитації опозиційної політичної партії, яка, попри недоліки її керівництва, дуже багато робила й робить для незалежності держави і яка, попри недоліки керівництва (можна подумати, що в НФ чи БПП святі), нізащо б не допустила реваншу проросійських сил.
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Цілком в більшовицько-людоїдському стилі - одні мусора поклонятимуться тому як інші їх мочканули во славу пагтії
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Ольгинские подвыватели в коментах строят из себя патриотов, у них кремлёвская мечта - чтоб долбанутые на всю голову гранаты в Украине разбрасывали!
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вальсманобот каваленка, зачем ты себя в #0ny eьeschь ?
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питання зрозуміле ,парахабот каваленка?
зачем ...........?
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простите!
сразу что-то напомнило (в пионеры под памятником дедушке ленину)
простите, ничего личного!
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А мне вспомнилось как Гепа и Допа с футболками *беркут* ходили и рассказывали какие они герои и какие у них глаза...
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І кожен міністр повинен розуміти, як треба діяти при народних мітингах. І відповідати за свої промахи. А народ має право на зібрання і мітинги.
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"Я хочу, чтобы каждый политик, который будет организовывать такие мероприятия, помнил об этом и нес ответственность политическую, и не (только. - Ред.) политическую, а человеческую", - добавил министр.
Пусть лучше расскажет об ответственности президента и парламента, которые подтолкнули людей на это.
Своим решением Аваков противопоставляет Нацгвардию народу, мол смотрите, народ ваш враг и вы должны оборонять власть от народа.
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Нацгвардейцы будут принимать присягу на площади у Верховной Рады, где в 2015 году погибли четверо бойцов.Источник: https://censor.net.ua/n453512
Да чё уж там. Лучше сразу в туалетах охраняемых зданий. Ну чтобы знали, как их будут использовать.
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Поліцай все одно Поліцай - хоч де і що він не розповідав, можете поліцая назвати нацгвардійцем , ментом чи мусором - він все одно залишиться поліцаєм - таке його нутро мразотне.
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якщо на сході України АТО, а не Війна ,то на фронті а не біля ВР повинні бути тільки сбу та поліція ,міліція,а не армія .

ЧИ НЕ ТАК ,ГОСПОДА Алєні ?
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так внутрішні війська не армія, а важкоозброєні загони МВД
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Ти краще приймай присягу в себе в кабінеті.
Чим ти гордишся? Тим що зіткнулися українці з обох сторін. Одні захищали Верховну Раду - правильний і гідний вчинок, службовий обов'язок; а з іншого боку боку українець-патріот не дав цій шоблі прийняти закон за яким визнавалась би лугандонія з різними статусами та правами, тобто частинка території диктували б всій Україні чи вступати в НАТО чи ні , чи йти в Євросоюз, які закони приймати, тобто він відвернув ЗРАДУ УКРАЇНИ, те що вся Революція Гідності, всі смерті на майдані та під час війни були МАРНИМИ. Оце одвічна трагедія українського народу.
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четверо бойцов бандитов лишились жизни защищая права бандитов
лучше про убийство
Александра Музычко бы вспомнили, шакалы рошеновские
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А чего не на твоей даче?! Что трудно найти "данные" что на той территории во времена II мировой кто-то погиб?!? Ну шоб пацаны уже наверняка понимали кому "присягнули"!
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наверное уместнее принимать присягу в освобождённом Иловайске.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВпредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле ВР, где в 2015 году погибли четверо бойцов, - Аваков
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