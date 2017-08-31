 Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 2015 году погибли четверо бойцов, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает "Интерфакс-Украина"
"Мы приняли решение... что это будет правильно и честно, чтобы впредь присягу нацгвардейцы принимали здесь, на этом месте, на площади перед Верховной Радой", - заявил А.Аваков.
Он напомнил, что 31 августа 2015 года во время акции протеста были ранены 120 человек, 4 погибли: Богдан Дацюк, Игорь Дебрин, Александр Костина, Дмитрий Сластников. Глава МВД отметил, что пострадали как гражданские лица, так и правоохранители, но больше всего пострадали бойцы Нацгвардии.
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"Я хочу, чтобы каждый политик, который организовать такие мероприятия, помнил об этом и нес ответственность политическую, и не (только. - Ред.) политическую, а человеческую", - добавил министр.
Как сообщалось, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон страны в части децентрализации власти. После этого под зданием парламента начались столкновения митингующих, выступающих против голосования за данный законопроект, с правоохранителями.
В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.
Спустя год Рада приняла постановление об увековечивании памяти бойцов Нацгвардии, которые погибли 31 августа 2015 года у стен парламента, которым, в частности, было предусмотрено создание памятной доски с именами погибших.
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За что погибли эти 4 бойца за какой-такой хер ?
Не за то , шобы продолжать конрабанду по линии фронта ?!
Не за то ли , шобы помахивать Хуйлу нужные только ему законы ?!
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земля пухом, родителям воли и сил
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