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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2612) ВР (22922) изменения (159) Конституция (1991) Национальная гвардия (1249)

 Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 2015 году погибли четверо бойцов, - Аваков

аваков

Нацгвардейцы будут принимать присягу на площади у Верховной Рады, где в 2015 году погибли четверо бойцов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает "Интерфакс-Украина"

"Мы приняли решение... что это будет правильно и честно, чтобы впредь присягу нацгвардейцы принимали здесь, на этом месте, на площади перед Верховной Радой", - заявил А.Аваков.

Он напомнил, что 31 августа 2015 года во время акции протеста были ранены 120 человек, 4 погибли: Богдан Дацюк, Игорь Дебрин, Александр Костина, Дмитрий Сластников. Глава МВД отметил, что пострадали как гражданские лица, так и правоохранители, но больше всего пострадали бойцы Нацгвардии.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Под Радой начались стычки: митингующие бросают дымовые шашки, травмировано несколько правоохранителей. ФОТО+ВИДЕО

"Я хочу, чтобы каждый политик, который организовать такие мероприятия, помнил об этом и нес ответственность политическую, и не (только. - Ред.) политическую, а человеческую", - добавил министр.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Минутой молчания почтили память нацгвардейцев, погибших от взрыва гранаты под стенами ВР 31 августа 2015 года. ВИДЕО

Как сообщалось, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон страны в части децентрализации власти. После этого под зданием парламента начались столкновения митингующих, выступающих против голосования за данный законопроект, с правоохранителями.

В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.

Спустя год Рада приняла постановление об увековечивании памяти бойцов Нацгвардии, которые погибли 31 августа 2015 года у стен парламента, которым, в частности, было предусмотрено создание памятной доски с именами погибших.
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иди на хуй вата...
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В нашей стране нацгвардейцы нужны для того, чтобы защищать власть от народа, когда народ начинает возмущаться беспределом власти. Просто беркутню переименовали в нацгвардию, а цели и задачи - те же.
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Напомни ,где и когда защищали. Пока что нацгваридия на передовой.
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На передке ЗСУ! И экипировка у армии совсем не такая как у аваковцев, а он всё ноет что денег ещё давайте!
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Ты уверен ,что не такая? Только цветом отличается. И хватит скулить . Пиши исчо про зраду
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У них задание, круглые сутки, под каждой новостью, срать, срать, срать.
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Смешной ты и убогий. Порсмотри репортажи с передовой, в чём ребята. И как одеты и вооружены нацгвардейцы при охране Новой Власти от людей на разных мероприятиях.
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Тебе CNN репортажи показывает? Тролляка ,лучше не пались
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конкретный пример гибель этих четырех .... это когда чоколадные лугандон в раде протащить хотели, еще пример?
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Кто бросал гранаты? Влада или Аваков?
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Те кто Майдан расстреливали,Беркут=Нацгвардия.
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Напомню - вот именно , когда их Аваков погнал их под стеных Зрады защищать кнопкодавов в Зраде , когда оне принимали антинародные , антиукраинские законы .
За что погибли эти 4 бойца за какой-такой хер ?
Не за то , шобы продолжать конрабанду по линии фронта ?!
Не за то ли , шобы помахивать Хуйлу нужные только ему законы ?!
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потрібно перш за все патріотичне виховання і щоб бійців та поліцейських не виставляли проти свого народу , а то в Україні тільки влада міняється ,а принципи остаються тіж самі _охоронять барижну владу та її статки
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Против тебя уже выставляли?
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Присягу надо принимать в урочище "Холодный Яр" на Черкасчине...
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Таке враження ниби нацгвардия- особиста армия Авакова
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ті четверо молодих хлопців загинули через ганебну впертість влади нахабно протягнути непопулярні конституційні зміни.. а зараз сабаків ще хоче щоб кожен нац.гвардієць підписувався під нахабством цієї прогнилої корупційної влади.. так може краще сабакову повернути собі беркутів.. за гроші вони підпишуться під будь чим.. бити дітей, будуть бити дітей.. нічого особистого, просто наказ, просто служба..
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Ага! Это влада бросала гранаты.
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Сходили пацаны в армию...
земля пухом, родителям воли и сил
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Они не в армию,они в мусарню пошли,с Народом воевать.
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Какую армию они сходили ети Аваковские титушки? Сдохли прикрывая жопы Барыги.
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Ну все, тепер свободівців та інших завжди згадуватимуть у цій спланованiй СБУ ганьбою... Ще й відверто погрожуватимуть , щоб не збирались...
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Голубан на трибуне ВР присягу принимал)) Где этот "настоящий полковник"?
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бред, та граната взорвалась в тот день когда принимали закон об "особом статусе дамбаса".
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Да принимайте уже у Сабакова дома положа руку на жопу проститутке. Дебилы млять...
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Возможно следующий раз бойцы задумаются, нужно ли им терять жизнь за авакова, порошенко и других . Стоит ли воевать против народа, за воров.
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Там мусара,они не знают слова-Народ,они служат тому кто их кормит из рук.
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Недавний Масштабный пожар в Ростове устроили украинские "неоязычники",наверное с визиткой Яроша.у кацаПсинов крыша едет от Украины...
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Жертвенная кровь принесена, осталось памятники соответствующие установить или зиккурат построить.
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Виноваті депутаті , которіе пытались протощить антиукраинский закон И дятлы которые прикрылись нацгвардейцами А нац. гвардейцам нефиг учавствовать в таких мероприятиях надо было идти на больничный
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Ващет Нагвардией Украины командует генерал-лейтенант Аллеров Юрий Владимирович,причём тут МВД Авакова?
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Ольгинское отребье в коментах усиленно корчит из себя патриотов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВпредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 2015 году погибли четверо бойцов, - Аваков
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