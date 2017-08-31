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Все про:дипломатия (1011) посол (1171) посольство РФ (311) США (13312)

 Посол России в США призвал к восстановлению прямых контактов Москвы и Вашингтона

россия сша

Новый посол России в США Анатолий Антонов 30 августа призвал возобновить регулярные прямые контакты между военными, разведками и руководителями внешней политики Москвы и Вашингтона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

В интервью изданию "Коммерсантъ" дипломат сказал, что "пришло время восстановить совместные встречи", в частности, между руководителями спецслужб России и американских ЦРУ и ФБР. Антонов считает, что это оживит борьбу с терроризмом и кибератаками.

"Мы заинтересованы в том, чтобы вернуть нормальные двусторонние отношения. Чем ближе наши страны друг к другу, тем сильнее становится международная безопасность. Я убежден, что это служит интересам россиян и американцев", - утверждает новый посол США в России.

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Swift это фигня. а вот эмбарго на экспорт углеводородов - смерть параши за 3-4 месяца. ну максимум полгода.
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если бы. не будет этого шага никогда. еврошлюхи бьются за теплые места в "грязьпроме". какое там, нахрен, эмбарго?
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разве санкции перестали развивать экономику страны чуркина ?
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а що тут дивного, навіть для кацяпів?!
це одна з його функцій, крім розвідки!
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755 послов Омерики возобновят работу.Ждите карман шире,КРЫСы Позорные...
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Чем шире Санкции,тем сильнее РАБссия.
Дмитрий Рагозин.
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им приходится нагибаться чтобы отодрать его от ноги
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якщо буде добра воля заходу то ви дуже швидко віддасте те що взяли нахабно в Україні
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рузгий енерал начинает командовать, всем смирна !
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черговий арлєкін в рассіському МИД зявився
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щяс чуркин, или как его, достанет литровую скрепу, всем стоять на месте,
иначе выпустят коняку-лавряку
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Да-да, давайте перевернем страницу и начнем все с чистого листа.

Любимое выражение мошенников и разводил.
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О, посол России за незащищенное введение санкций? Экий шалун! А скрепы с другой стороны не повылетают? Предыдущему послу сам Ильич скрепы вводил то ли напрямую, то ли в прямую... Кто их там, извращенцев, разберет?
Посол России в США призвал к восстановлению прямых контактов Москвы и Вашингтона - Цензор.НЕТ 7380
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосол России в США призвал к восстановлению прямых контактов Москвы и Вашингтона
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