 Посол России в США призвал к восстановлению прямых контактов Москвы и Вашингтона

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
В интервью изданию "Коммерсантъ" дипломат сказал, что "пришло время восстановить совместные встречи", в частности, между руководителями спецслужб России и американских ЦРУ и ФБР. Антонов считает, что это оживит борьбу с терроризмом и кибератаками.
"Мы заинтересованы в том, чтобы вернуть нормальные двусторонние отношения. Чем ближе наши страны друг к другу, тем сильнее становится международная безопасность. Я убежден, что это служит интересам россиян и американцев", - утверждает новый посол США в России.
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це одна з його функцій, крім розвідки!
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Дмитрий Рагозин.
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иначе выпустят коняку-лавряку
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Любимое выражение мошенников и разводил.
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