 Оккупанты выплачивают зарплату работникам "Донецккокса" продуктовыми наборами, - "Новости Донбасса"

Как информирует

, об этом сообщают

со ссылкой на подконтрольные незаконной организации "ДНР" СМИ.

Предприятие было "национализировано" в марте этого года и за все это время сотрудники получали зарплату один раз.

Им в качестве помощи было выделено 74 набора, "состоящих из основных продуктов питания - подсолнечное масло, мука, крупы, консервы, макароны и многое другое".

При этом было отмечено, что работников интересовали вопросы стабильной работы предприятия и перспективы получения заработной платы.