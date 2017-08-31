 Оккупанты выплачивают зарплату работникам "Донецккокса" продуктовыми наборами, - "Новости Донбасса"

Предприятие было "национализировано" в марте этого года и за все это время сотрудники получали зарплату один раз.
Им в качестве помощи было выделено 74 набора, "состоящих из основных продуктов питания - подсолнечное масло, мука, крупы, консервы, макароны и многое другое".
При этом было отмечено, что работников интересовали вопросы стабильной работы предприятия и перспективы получения заработной платы.
Сообщается, что незаконная организация "ДНР" обвиняет Рината Ахметова в невозможности запустить завод "Донецккокс", входящий в группу Метинвест.
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Дамбасяне именно за это прыгали и орали ПУТИНВВИДИПАМАГИИИ!!!))))))))))
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Они предпочитают РАКОМ)))))
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Нам партія світе
Нам хліба не треба
Роботу давай!!!
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Проглядели мы беду! Проглядели!
Когда мышками в квартирах сидели
А чужаки наш дом поносили
И слепцы с ними вместе кричали - «Россия!»
И теперь мы одни в ответе!
За то, что седеют пятилетние дети,
Разрушаются судьбы и стены,
Край родной в крови по колени..
Тут без хлеба старики умирают!
Тут война свой урожай собирает!
Отпустите нам грех! Отпустите!
Да за такое... вы разве простите???
***
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