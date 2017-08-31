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 Общество
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Все про:Ахметов (1994) оккупация (7275) уголь (707) Донецкая область (4635)

 Оккупанты выплачивают зарплату работникам "Донецккокса" продуктовыми наборами, - "Новости Донбасса"

донецккокс

Сотрудникам предприятия "Донецккокс" вместо зарплаты выдали единовременную помощь в виде продуктовых наборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на подконтрольные незаконной организации "ДНР" СМИ.

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Предприятие было "национализировано" в марте этого года и за все это время сотрудники получали зарплату один раз.

Им в качестве помощи было выделено 74 набора, "состоящих из основных продуктов питания - подсолнечное масло, мука, крупы, консервы, макароны и многое другое".

При этом было отмечено, что работников интересовали вопросы стабильной работы предприятия и перспективы получения заработной платы.

Сообщается, что незаконная организация "ДНР" обвиняет Рината Ахметова в невозможности запустить завод "Донецккокс", входящий в группу Метинвест.

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Та понятно ) не хватало еще што б они еще на ТОТ самый кокс присели , они итак там все как уколотые )
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Донбаська цивілізація вже дійшла до натурального обміну. Слідкуємо,що буде далі.
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Последствия могут быть в том регионе, как от падения метеорита Юкатан!
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Я сподіваюсь , що в комп'ютерний час розвиток цивілізації піде скоріше і ми зможемо поспостерігать ще відміну рабства
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)))))))))))))))
Дамбасяне именно за это прыгали и орали ПУТИНВВИДИПАМАГИИИ!!!))))))))))
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Их не поставишь на колени))))))
Они предпочитают РАКОМ)))))
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Оооооо! Ооооо, то что они и хотели, возвращение совъетског саюза!
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Надеюсь в набор из мяса входили их любимые мороженные анусы, ху...и и пищевая мышь.
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Зачем дамбасянам зарплата, пусть кокс нюхают, звали пуйла наслаждайтесь.
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Балбасяне рады рабству за которое им бросают корм?
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Нам сонця не треба
Нам партія світе
Нам хліба не треба
Роботу давай!!!

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Работа за ЕДУ это прогресс это не виданный прогресс в развитии ЛДНР!!
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Помню как кричали--Придут Американцы,за тарелку супа будите работать.... Пришли кацапы,за лагерный паек пистячат))
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***
Проглядели мы беду! Проглядели!
Когда мышками в квартирах сидели
А чужаки наш дом поносили
И слепцы с ними вместе кричали - «Россия!»
И теперь мы одни в ответе!
За то, что седеют пятилетние дети,
Разрушаются судьбы и стены,
Край родной в крови по колени..
Тут без хлеба старики умирают!
Тут война свой урожай собирает!
Отпустите нам грех! Отпустите!
Да за такое... вы разве простите???
***
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Та хоть говном!Украину обратно не зовут? Нет.Значит все у них хорошо.
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Захарченко по привычке распространяет курей.
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Зато милостыню можно просить на могучем языке Гиви и Моторолы
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Головне, що "западенців" не треба "годувати", тепер, нарешті, можуть все з'їсти самі.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты выплачивают зарплату работникам "Донецккокса" продуктовыми наборами, - "Новости Донбасса"
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