 Кабмин назначил Дегтяренко новым главой Космического агентства Украины

Согласно распоряжению правительства, Дегтяренко назначен на должность сроком на 5 лет с испытательным сроком 3 месяца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Последний год Госкосмос Украины возглавлял Юрий Радченко в статусе исполняющего обязанности.
Дегтяренко родился 6 сентября 1962 года в городе Смела Черкасской области.
В 1979 году окончил Винницкую среднюю школу №2, в 1985 - Ленинградский военно-механический институт по специальности "Двигатели летательных аппаратов".
С июля 1985 года Дегтяренко работает в государственном предприятии "Конструкторское бюро "Южное". Прошел путь от инженера до главного конструктора и начальника главного научно-технического подразделения ГП "КБ "Южное" по системному проектированию боевых и космических ракетных комплексов.
Он работал над разработкой, испытаниями и постановкой на производство ракеты 15А18М; реализацией международных космических проектов "Морской старт" и "Наземный старт" на базе ракеты-носителя "Зенит"; выполнением коммерческого контракта между ГП "КБ "Южное" и американской компанией Orbital по созданию ракеты-носителя "Антарес"; созданием элементов стартового комплекса совместного украино-бразильского проекта космического носителя "Циклон-4"; проектированием, разработкой конструкторской документации, испытанием и постановкой на производство различных модификаций троллейбусов марки "ЮМЗ"; разработкой и опытной отработкой новых городских троллейбусов и автобусов с низким уровнем пола.
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Космодром тоже уже создан...."Морской старт" называется....так что ты винторогий пукнул в лужу....
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Источник:https://censor.net.ua/n453509"
спеціаліст з воєнної прийомки), з вінницького) клану?
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УАЗ начнет продавать машины за криптовалюту
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59a75b699a7947a8c1e32eab?from=main
Кому насыпать "Патриотов" на биткоин?
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