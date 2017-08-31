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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10511) назначение (1360) Госкосмос (24)

 Кабмин назначил Дегтяренко новым главой Космического агентства Украины

павел дегтяренко

Кабинет министров Украины на своем заседании 23 августа назначил председателем Государственного космического агентства Павла Дегтяренко, который до этого работал главным конструктором и начальником конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов КБ "Южное".

Согласно распоряжению правительства, Дегтяренко назначен на должность сроком на 5 лет с испытательным сроком 3 месяца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Последний год Госкосмос Украины возглавлял Юрий Радченко в статусе исполняющего обязанности.

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Дегтяренко родился 6 сентября 1962 года в городе Смела Черкасской области.

В 1979 году окончил Винницкую среднюю школу №2, в 1985 - Ленинградский военно-механический институт по специальности "Двигатели летательных аппаратов".

С июля 1985 года Дегтяренко работает в государственном предприятии "Конструкторское бюро "Южное". Прошел путь от инженера до главного конструктора и начальника главного научно-технического подразделения ГП "КБ "Южное" по системному проектированию боевых и космических ракетных комплексов.

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Он работал над разработкой, испытаниями и постановкой на производство ракеты 15А18М; реализацией международных космических проектов "Морской старт" и "Наземный старт" на базе ракеты-носителя "Зенит"; выполнением коммерческого контракта между ГП "КБ "Южное" и американской компанией Orbital по созданию ракеты-носителя "Антарес"; созданием элементов стартового комплекса совместного украино-бразильского проекта космического носителя "Циклон-4"; проектированием, разработкой конструкторской документации, испытанием и постановкой на производство различных модификаций троллейбусов марки "ЮМЗ"; разработкой и опытной отработкой новых городских троллейбусов и автобусов с низким уровнем пола.
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Космос? Говорят в Грузии Черновецкий ныкается
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Мы (люди) на Земле...а Космос в небе.... все как всегда...как сотни ..тысячи..миллионы лет назад....ничего не изменилось....
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Ну у тебя-то перспектив больше, Целое Космическое агентство создано. Космодром где стоить будете?
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Космическое агентство создано уже довольно давно....
Космодром тоже уже создан...."Морской старт" называется....так что ты винторогий пукнул в лужу....
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Космос в небе? Порохоботы до сих пор верят в небесную твердь?
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Статью не пробовал прочитать..?? Или не асилил..??
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"В 1979 году окончил Винницкую среднюю школу №2, в 1985 - Ленинградский военно-механический институт по специальности "Двигатели летательных аппаратов".
Источник:https://censor.net.ua/n453509"
спеціаліст з воєнної прийомки), з вінницького) клану?
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А тем временем на Росиси:
УАЗ начнет продавать машины за криптовалюту
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59a75b699a7947a8c1e32eab?from=main

Кому насыпать "Патриотов" на биткоин?
Кабмин назначил Дегтяренко новым главой Космического агентства Украины - Цензор.НЕТ 8605
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Про який космос може йти мова людоньки, хуйло хіба дав дозвіл пиздлу на пуски ракет , здається хуйло навіть стріляти з гармат забороняє пиздлу на донбасі , а ви про ракетні пуски.
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