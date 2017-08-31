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 Политика Украины
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 НАПК одобрило вывод к законопроекту об отмене е-декларирования для антикоррупционных организаций

напк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем заседании одобрило вывод к проекту закона, которым, в частности, предлагается упразднить декларирование антикоррупционных общественных организаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В НАПК отметили, что речь идет о законопроекте №6674 от 10 июля 2017 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи".

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НАПК, в частности, поддерживает предложенные изменения об исключении обязанности подавать декларацию для общественных активистов, лиц, получающих средства и имущество в рамках реализации в Украине антикоррупционных программ или проектов.

Также НАПК не поддерживает отмеченный законопроект в части установления обязанности общественных объединений в определенных законом случаях оглашать годовой финансовый отчет о деятельности. В выводе агентства отмечается, что внедрение таких механизмов содержит признаки такого коррупциогенного фактора, как безосновательное создание чрезмерных обременений для общественных объединений и физических лиц-предпринимателей, и является дискриминационным, поскольку к другим юридическим лицам публичного и частного права такие требования не выдвигаются.

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Кроме того, НАПК высказало замечание к предложенным положениям об отмене ограничения по стоимости подарков, полученных за пределами Украины лицами-нерезидентами, которые входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного, коммунального предприятия и т.п., а также нераспространение на эту категорию лиц требования по передаче в управление надлежащих им корпоративных прав.

Решение принято в соответствии с ч.1 ст.8 закона "О предотвращении коррупции", решения НАПК от 13.10.2016 №81 "О подготовке выводов НАПК о проектах законодательных актов, поданных на рассмотрение Кабинета министров Украины или Верховной Рады Украины".

Напомним, Верховная Рада 23 марта 268 голосами одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций. Как сообщила пресс-служба главы государства, речь идет о проектах законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи".
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Зря конечно. В моей стране более чем вероятна "стандартная схема": кум - коррупционер, второй кум - антикоррупционер. Только у первого "нажитого непосильным трудом " нету.
ИМХО, е-декларироваться должны все.
И даже позичальники на квартиру Лещенко.
Ну может кроме отдельных ЗСУшников, разведки...
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В первую очередь те кто имеет доступ к карману государства. Антикоррупционеры далеко не в первых рядах.....
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Ты прямо по методичке Банковой пишешь. Посмотри трактовку слова Коррупция.
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Ну зачем Вы так?)))
Вы сначала попробуйте ларек с шаурмой на Троенщине, к примеру, поставить, а потом уже про государственный карман.... поговорим.)))
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"антикоррупционные организации", всё же, не участвуют в распиле бюджета и не занимают гос. посады.
а именно там, "непосильным трудом" и наживают свои состояния наши коррупционнеры
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Конечно не участвуют. "Контроль распила бабла" - что может быть более привлекательным? Это же почти как:"Принятие решения о распиле бабла тем или иным способом."
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Ну, мы же ж борцы с коррупцией, ёпсель, нам же ж можно; это другим же нельзя. Очередная отъевшаяся на государственных деньгах ж$па это НАПК.
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Методичку смени или пластинку.....Зарплату карамельками получаешь?
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Если им нечего скрывать, если они образцы честности и неподкупности, тогда почему эти прищеколатненные "антикоррупционеры" отпихиваются от декларации своего материального облика-морале? Они должны быть первыми, кто подтвердит свою репутацию и законность всего нажитого!
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Смотри выше. Они совсем не первые. За 1.5 года НАЗК чиновников только человек 300 проверило....Саботажники. Ты ещё предложи учителям, работягам, водилам, инженерам подавать.....Хватит чушь городить.
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Хуйня какаето. Если нечего скрывать, то в чём проблема? А если есть?
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Видно за этот Закон получили пиз...й в очередной раз от "всемогущего МВФ", на который в Украине власти ссылаются по любому поводу, когда от народа нужно отмахнуться. Дали установку - сначала до конца разберитесь с теми, кто имеет отношение к дерибану бюджета, а это безразмерная коррупция на всех чиновничьих уровнях, а потом уже пытайтесь контролировать остальных. При миллиардных безнаказанных разворовываниях бюджетов всех уровней власть решила в очередной раз поиздеваться над народом - теперь каждый, кто продает свой старый домашний хлам, должен заплатить налоги. Сколько же можно из одних и тех же денег тянуть налоги? В экономике есть вполне понятные категории - валовый доход и чистый доход, полученный после уплаты всех налогов и сборов. Так вот с этого дохода люди и покупают себе необходимое имущество. Так чего человек должен платить ещё раз от реализации, причем за копейки, этого непотреба? Власть видно ждет бунта хламщиков и старьевщиков!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК одобрило вывод к законопроекту об отмене е-декларирования для антикоррупционных организаций
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