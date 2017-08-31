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 Политика Украины
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Все про:избиение (11177) Нацполиция (8534) Харьков (4381) Геращенко_Антон (955)

 Геращенко об избиении активиста в Харькове: Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия

дмитрий булах

Полиция возбудила уголовное производство в связи с избиением депутата ("Самопомич") Харьковского областного совета, главы общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрия Булаха.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ), передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 12:00 утра в Харькове, недалёко от станции метро "Тракторный завод", было совершено нападение на известного активиста, депутата Харьковского городского совета Дмитрия Булаха. Нападавших было двое. Их целью не было ограбление. Били молча. Повалив на землю. Ногами. Остервенело. Скорее всего заказчиками преступления была поставлена задача напугать Дмитрия Булаха, чтобы он отказался от своей активной гражданской позицией. Это будет одной из основных версий следствия", - рассказал нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные в Харькове избили депутата облсовета и антикоррупционера Дмитрия Булаха: "Ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами". ФОТО

"Я вчера говорил с Дмитрием Булахом. Заказчики избиения будут недовольны результатом своего заказа. Дмитрий и его товарищи продолжат свою работу по вскрытию коррупционных схем в Харьковском городском совете и коммунальных предприятиях города", - добавил он.

По данным Геращенко, полицией начато криминальное производство по части 4, ст. 296 УК "хулиганство" и ст. 125 УК "нанесение телесных повреждений".

В настоящий момент сотрудники полиции собирают записи с видеокамер расположенных по маршруту следования Дмитрия Булаха от дома к станции метро "Тракторный завод".

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"Поскольку нападавшие были без масок, то их будет довольно легко определить и привлечь к ответственности. Важнее здесь будет определить заказчиков нападения на Дмитрия. Для этого полиция использует все возможности, предоставленные законом. Недалеко от места нападения на Дмитрия проходили 5-6 прохожих, которые видели факт нападения. Харьковская полиция просит их связаться со следователями по горячей линии "102" и помочь в установлении обстоятельств нападения на Дмитрия Булаха. Исполнители, организаторы и заказчики этого преступления не должны уйти от ответственности!", - резюмировал Геращенко.

Напомним, вчера неизвестные в Харькове избили депутата облсовета и антикоррупционера Дмитрия Булаха: "Ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами".

Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха: "КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА?".
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кто б тебя битой по кукушке напугал раза три-четыре...
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злякати? тобто і судити нікого не потрібно
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"скорее всего" окуевшая от безнаказанности вата под прикрытием никуя не люстрированных полицаев и власти - творит беспредел..
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"хтз" самый ватный район Харькова, поэтому неудивительно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеращенко об избиении активиста в Харькове: Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия
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