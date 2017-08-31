 "Мировая арена на самом деле не такая уж и крутая", - Макрон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Макрон заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, сообщает Reuters.
Отвечая на вопрос журналиста, не пытается ли он показать себя "крутым" на мировой арене, Макрон ответил: "Мировая арена на самом деле не такая уж и крутая, как вы знаете".
Когда его попросили привести пример, он упомянул президента Турции.
"Я один из тех, кто должен говорить с Эрдоганом каждые 10 дней", - ответил Макрон, но без объяснений, что именно он имел в виду.
Как известно, Эрдогана часто критикуют лидеры в Западной Европе, особенно за нарушения прав человека.
Последний известный разговор между Макроном и Эрдоганом состоялся 27 августа, когда они обсуждали судьбу французского журналиста, заключенного в Турции.
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Вони скрізь однакові.
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нормальный Президент сегодня во Франции.
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у деяких і за три роки нема, фактичних, результатів,
але є бажання і гроші для обрання на другий термін,
вважаю, зрозуміло про кого я?!
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Лет через 15 можно будет сравнивать.
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