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 За рубежом
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Все про:Турция (2053) Франция (1972) Эрдоган (362) Макрон (134)

 "Мировая арена на самом деле не такая уж и крутая", - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что жизнь мирового лидера является не такой "крутой". Например, ему приходится вести переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Макрон заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос журналиста, не пытается ли он показать себя "крутым" на мировой арене, Макрон ответил: "Мировая арена на самом деле не такая уж и крутая, как вы знаете".

Когда его попросили привести пример, он упомянул президента Турции.

"Я один из тех, кто должен говорить с Эрдоганом каждые 10 дней", - ответил Макрон, но без объяснений, что именно он имел в виду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук

Как известно, Эрдогана часто критикуют лидеры в Западной Европе, особенно за нарушения прав человека.

Последний известный разговор между Макроном и Эрдоганом состоялся 27 августа, когда они обсуждали судьбу французского журналиста, заключенного в Турции.


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голова там у него не болит? нимб не надавил?
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Мусить говорити, аби "султан"- Ердоган на весь світ не образився?
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якщо ти поставлений міжнародним баблом зіц-прєдсєдатєль, якому не положено сушити голову наслідками виконання доручень від смотрящих - то так
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Макрон еще не все сказал - уважаю французов за выбор.
нормальный Президент сегодня во Франции.
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цікаво, будуть якісь результати у Макрона, за рік після виборів?!
у деяких і за три роки нема, фактичних, результатів,
але є бажання і гроші для обрання на другий термін,
вважаю, зрозуміло про кого я?!
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смокчи чоколядку, й вчи методичку, як що це допоможе!
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божество твоё обидел, козлорыл? держи свои копыта подальше от Украины!
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Макрон - не Президент страны, которая воюет с рашкой.
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Молод он еще!
Лет через 15 можно будет сравнивать.
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Пнуть турка становится в Европе хорошим тоном.
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Избрали французы примитивного, но смазливого болтуна и позера...
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О да . Лепенша на порядок выше была , вне всякого сомнения .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мировая арена на самом деле не такая уж и крутая", - Макрон
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