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 Политика Украины
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 В оккупированном Крыму прошли литературные чтения ко дню рождения украинского писателя Франко

франко

В Севастополе в среду, 30 августа, члены и сторонники общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» провели литературные чтения ко дню рождения украинского писателя Ивана Франко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, чтения проходили на частной квартире из-за приостановления деятельности Севастопольского городского национально-культурного центра. Председатель УНКОС Олег Леус зачитал стихотворение Франко "Дремлют села".

Также на мероприятии рассказывали о сложном жизненном пути писателя, который "сочинил большое количество стихов и прозы, исполнил ряд профессиональных переводов, однако умер в нищете".

27 августа в Украине и мире отмечали 161-ю годовщину со дня рождения писателя и поэта Ивана Франко.

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Не пора, не пора, не пора
Москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара,
Нам пора для України жить.
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Покотиш Чорним морем гомін волі
І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм полі.
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Iван Франко - «Розвивайся ти, високий дубе…»
Встане славна мати Україна щаслива і вільна,
Від Кубані аж до Сяну-річки одна, нероздільна.
Щезнуть межі, що помежували чужі між собою,
Згорне мати до себе всі діти теплою рукою.
«Діти ж мої, діти нещасливі, блудні сиротята,
Годі ж бо вам в сусід на услузі свій вік коротати!
Піднімайтесь на святеє діло, на щирую дружбу,
Та щоби ви чесно послужил для матері Україні службу.
Чи ще ж то ви мало наслужились москві ?
Чи ще ж то ви мало наточились братерської крові?
Пора, діти, добра поглядати для власної хати,
Щоб ґаздою, не слугою перед світом стати!»
*
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Карлик ще не виступив із заявою "наш рузькій пісатель Іван Франко..."?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Крыму прошли литературные чтения ко дню рождения украинского писателя Франко
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