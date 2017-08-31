 Наблюдатели ОБСЕ обнаружили мину-ловушку в нескольких метрах от моста в Станице Луганской

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщает пресс-служба миссии.
"Вблизи позиции вооруженных формирований в 4-5 м к югу от разрушенной части моста в Станице Луганской команда СММ впервые видела ручную гранату (с вставленным запалом, чека которого была видна. - Ред.), прикрепленную к краю забора на уровне колен. Забор находится вдоль узкого прохода, который используется пешеходами при пересечении моста. На другой стороне прохода, напротив гранаты, наблюдатели видели провод и скобу, прикрепленные к стенке из автомобильных шин", - отметили в пресс-службе.
По оценке СММ, длина провода позволяла перебросить его через забор и присоединить его к гранате, делая возможным ее использование в качестве мины-ловушки.
Позже наблюдатели отметили, что ручная граната была извлечена вместе с проводом и скобой.
18 июня боевики террористической организации "ЛНР" отказались от общения с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
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а раніше вони чим займалися?!
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