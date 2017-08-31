 В Венгрии ученые и студенты призвали университет отозвать титул почетного доктора Путина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, интернет-порталы Венгрии HVG и 24.hu обнародовали заявление кафедры конституционного права Дебреценского университета о том, что ученые кафедры отмежевываются от решения сената (ученого совета) этого университета от 28 августа о присвоении президенту России Владимиру Путину звания почетного доктора "honoris causa" этого учебного заведения.
Преподаватели также выразили свою позицию в Фейсбуке: "Восхваление автократов для нас неприемлемо, оно противоречит всему, что мы представляем в нашей академической работе".
Ученые кафедры конституционного права возмущены тем, что сенат их университета пренебрег заслугами тех почетных докторов, которые своим самоотверженным трудом в тылу науки и образования создавали престиж вуза.
В понедельник ученый совет объяснил свое решение тем, что "правительство Венгрии и Россия благодаря Путину отводят значительную роль Дебреценскому университету в инвестиционном проекте построения второй очереди АЭС Пакш-2".
С требованием кафедры конституционного права Дебреценского университета согласился Институт Кароля Этвеша (Ekint). В открытом письме это учреждение просит Дебреценский университет отменить постановление о присвоении Путину почетного докторского звания, настаивая на том, что оно незаконно и беспрецедентно в посткоммунистической истории высшего образования Венгрии.
Письмо от имени Ekint подписали бывший кандидат на пост президента Венгрии Лаcло Майтены, действующий глава Института Кароля Этвеша, и Бернадет Шомоди, исполнительный директор учреждения.
На немедленном отзыве постановления сената Дебреценского университета настаивает также общественная организация молодежи из Дебрецена Natív. Петицию Natív подписали уже более 900 человек.
"Мы говорим о личности, о которой Совет Европы однозначно заявил, что он (Путин, - ред.) поддерживает войну на востоке Украины, в которой потеряли жизни более 10 тысяч человек и из-за которой миллионы граждан стали вынужденными переселенцами", - объяснили мотивы написания петиции организаторы акции протеста с Natív.
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Доктором госворовства или доктором педофилии ?
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- Да нет, он просто низкого роста. А почему ты спрашиваешь?
- Да вот папа спрашивал маму, как она отновится к Путину, а мама сказала, что он ей до П*ЗДЫ.(С)
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Потроібно було влаштувати свого часу "волинський варіант" і вгамувалися б як поляки (скавчали б за поребриком...), скоти.
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а так буде просто хуйло?
але ж він й так хуйло! в чому різниця?
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ОТОЗВАТЬ И ВСЁ? !!!
БЕЗ СЖИГАНИЯ ЕГО ЧУЧЕЛА ?
БЕЗ ТОПТАНИЯ ПОРТРЕТА ?
БЕЗ НАСЛАНИЯ ПОРЧИ ?
БЕЗ ...
- вам мир такое не простит
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Это х@йло даже не "Фельдшер наук"!...
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Есть почетный доктор, держите еще и почетную медсестру!
Не жалко!...
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