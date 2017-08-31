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Все про:Венгрия (442) звание (139) Путин (24181) Университет (133)

 В Венгрии ученые и студенты призвали университет отозвать титул почетного доктора Путина

путин

Ученые кафедры конституционного права Дебреценского университета сделали соответствующее публичное заявление.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, интернет-порталы Венгрии HVG и 24.hu обнародовали заявление кафедры конституционного права Дебреценского университета о том, что ученые кафедры отмежевываются от решения сената (ученого совета) этого университета от 28 августа о присвоении президенту России Владимиру Путину звания почетного доктора "honoris causa" этого учебного заведения.

Преподаватели также выразили свою позицию в Фейсбуке: "Восхваление автократов для нас неприемлемо, оно противоречит всему, что мы представляем в нашей академической работе".

Ученые кафедры конституционного права возмущены тем, что сенат их университета пренебрег заслугами тех почетных докторов, которые своим самоотверженным трудом в тылу науки и образования создавали престиж вуза.

В понедельник ученый совет объяснил свое решение тем, что "правительство Венгрии и Россия благодаря Путину отводят значительную роль Дебреценскому университету в инвестиционном проекте построения второй очереди АЭС Пакш-2".

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С требованием кафедры конституционного права Дебреценского университета согласился Институт Кароля Этвеша (Ekint). В открытом письме это учреждение просит Дебреценский университет отменить постановление о присвоении Путину почетного докторского звания, настаивая на том, что оно незаконно и беспрецедентно в посткоммунистической истории высшего образования Венгрии.

Письмо от имени Ekint подписали бывший кандидат на пост президента Венгрии Лаcло Майтены, действующий глава Института Кароля Этвеша, и Бернадет Шомоди, исполнительный директор учреждения.

На немедленном отзыве постановления сената Дебреценского университета настаивает также общественная организация молодежи из Дебрецена Natív. Петицию Natív подписали уже более 900 человек.

"Мы говорим о личности, о которой Совет Европы однозначно заявил, что он (Путин, - ред.) поддерживает войну на востоке Украины, в которой потеряли жизни более 10 тысяч человек и из-за которой миллионы граждан стали вынужденными переселенцами", - объяснили мотивы написания петиции организаторы акции протеста с Natív.
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ГУЛАГ в СССР дохлом не враг... народа...,он его Чистильщик...
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Доктором чего может быть путин ?
Доктором госворовства или доктором педофилии ?
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Дебрецен,провинциальный городок в Венгрии,200 тысяч жителей,а почему Будапешт молчит?
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Плекає радужні надії на частинку Закарпаття. Але йдуть на ЙУХ.
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После "паБеды" над Венгрией в 1956 году маршал Жюков присвоил сам себе ХЕРой сцуветскага сцуюзу...
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- Марьванна, а это правда, что Путин - карлик?
- Да нет, он просто низкого роста. А почему ты спрашиваешь?
- Да вот папа спрашивал маму, как она отновится к Путину, а мама сказала, что он ей до П*ЗДЫ.(С)
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Доктор @уйловских наук йому більше підійде. В белгороді присвоють.Там всім присвоюють...
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Мадяри завжди вели себе як скоти стосовно Українців. І в часи Австро-Угорської імперії щодо Українців окупованої частини Закарпаття, Галичини, Буковини, і після розпаду імперії, і підчас 2 світової війни, коли вірно служили нацистам, і після війни, коли так же запопадливо служили кацапським "асвабадітєлям", і, як бачимо - наразі...
Потроібно було влаштувати свого часу "волинський варіант" і вгамувалися б як поляки (скавчали б за поребриком...), скоти.
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Не стал ли Гитлер почётным доктором этого университета в 1939-м?
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Что же путин им такого приятного сделал за медальку?
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Как может быть мировой член прохфесором !!!???
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почетний доктор, а по не чотній --хуйло?!ї
а так буде просто хуйло?
але ж він й так хуйло! в чому різниця?
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Багато нецензурного тому даю скрін ссилкою:https://pbs.twimg.com/media/DIeZQ6MVAAAiGTM.jpgВедучій знаєте хто?Шепєлєв.Той самий що "Розсміши коміка" на 1+1
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В Венгрии ученые и студенты призвали университет отозвать титул почетного доктора от Путина

ОТОЗВАТЬ И ВСЁ? !!!
БЕЗ СЖИГАНИЯ ЕГО ЧУЧЕЛА ?
БЕЗ ТОПТАНИЯ ПОРТРЕТА ?
БЕЗ НАСЛАНИЯ ПОРЧИ ?
БЕЗ ...
- вам мир такое не простит В Венгрии ученые и студенты призвали университет отозвать титул почетного доктора от Путина - Цензор.НЕТ 3502

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"Доктор наук"?!
Это х@йло даже не "Фельдшер наук"!...
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Венгры! Чьо мелочиться-то!ююю
Есть почетный доктор, держите еще и почетную медсестру!
Не жалко!...

В Венгрии ученые и студенты призвали университет отозвать титул почетного доктора от Путина - Цензор.НЕТ 7075
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Не переплутайте: тут піхва зверху а рот знизу...
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Возможен и другой вариант - почетный доктор }{уйло...
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как в старом анекдоте? по чётным доктор, по нечётным хуйло...
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Поглянь на дохторя і зрозумієш хто його пацієнти.
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Але тверезі лікарі ще не перевелися, якщо намагаються )(.йла все ж записати у пацієнти.
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Можно также слепить фигуру Путина из говна.
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Венгерские коммуняки подлизнули путлу. Чему удивляться?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Венгрии ученые и студенты призвали университет отозвать титул почетного доктора Путина
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