 С завтрашнего дня в обращении останутся только синие жетоны для проезда в метро, обмен зеленых станет невозможен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила спикер "Киевского метрополитена" Наталия Макагон в комментарии "112 Украина".
Макогон напомнила, что обмен жетонов в связи с подорожанием проезда в подземке проводиться либо пропорционально, либо с доплатой. Начиная с 1 сентября обмен жетонов станет невозможным.
"У нас работают четыре центра. Это станции "Майдан Независимости", "Политехнический институт", "Дарница" и "Дорогожичи", где с 8:00 до 19:00 можно обменять все зеленые жетоны. Они обмениваются или пропорционально, или с доплатой. Например, если у вас 5 зеленых жетонов, то вы получаете 4 синих, или если у вас 1 зеленый жетон, то нужно будет доплатить 1 грн. Завтра в обращении будут только синие жетоны. В принципе. мы жетон выводим из оборота. Большинство наших пассажиров уже пользуются карточками", - заявила она.
Макогон также отметила, что по состоянию на 31 августа пассажиры столичной подземки обменяли более 100 тыс. жетонов.
Как ранее сообщалось, в августе станция метро "Кловская" была переведена на оплату проезда при помощи бумажного билета с QR-кодом. Жетоны из оборота на станции были полностью выведены.
Напомним, с 15 июля в Киеве повысился проезд в метро. Теперь за поездку в подземке нужно заплатить 5 гривен.
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вот я, лох, захожу в метро с денюшкой на проехать, а мне тут бац - желтое, зеленое, синее с отливом....
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Отказ предоставить оплаченные услуги или возвратить стоимость жетона это уже нарушения Прав Потребителей.
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Закон Украины "О защите прав потребителей"
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Скажи:- "Халва". шоб во рту сладко стало...
Поняв?
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ЭТО Ж СКОЛЬКО ЗЕЛЁНЫХ ЖЕТОНОВ БУДЕТ ВТЮХАНО ПЕРЕФЕРИЙНЫМ, СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ ПО ЦЕНЕ ПРЕЗДА В МЕТРО?
А, СОБСТВЕННО, ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ, ЕСЛИ ГЛАВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА - НА*БЫВАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН И ПОЧЕМУ , СОБСТВЕННО МЕТРОПОЛИТЕН ДОЛЖЕН ЧЕМ ТО ОТЛИЧАТЬСЯ?
ВЫВОД , - ОНИ НАС, А МЫ ИХ.
ОНИ НАМ НЕСУСВЕТНЫЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ И ВОДУ - МЫ ИМ НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ НА СЧЁТЧИКИ...
ОНИ НАМ ДОРОГОЕ МЯСО - МЫ ИМ ПУСТЫЕ ОТ ГОЛУБЕЙ И СОБАК ГОРОДА... .
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