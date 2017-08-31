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 Киевские новости
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Все про:Метрополитен (476) проезд (223)

 С завтрашнего дня в обращении останутся только синие жетоны для проезда в метро, обмен зеленых станет невозможен

метро

До 19:00 31 августа киевляне и гости столицы могут обменять зеленые жетоны для проезда в метро на синие в четырех центрах на станциях столичной подземки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила спикер "Киевского метрополитена" Наталия Макагон в комментарии "112 Украина".

Макогон напомнила, что обмен жетонов в связи с подорожанием проезда в подземке проводиться либо пропорционально, либо с доплатой. Начиная с 1 сентября обмен жетонов станет невозможным.

"У нас работают четыре центра. Это станции "Майдан Независимости", "Политехнический институт", "Дарница" и "Дорогожичи", где с 8:00 до 19:00 можно обменять все зеленые жетоны. Они обмениваются или пропорционально, или с доплатой. Например, если у вас 5 зеленых жетонов, то вы получаете 4 синих, или если у вас 1 зеленый жетон, то нужно будет доплатить 1 грн. Завтра в обращении будут только синие жетоны. В принципе. мы жетон выводим из оборота. Большинство наших пассажиров уже пользуются карточками", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове с 1 сентября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте, - горсовет

Макогон также отметила, что по состоянию на 31 августа пассажиры столичной подземки обменяли более 100 тыс. жетонов.

Как ранее сообщалось, в августе станция метро "Кловская" была переведена на оплату проезда при помощи бумажного билета с QR-кодом. Жетоны из оборота на станции были полностью выведены.

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Напомним, с 15 июля в Киеве повысился проезд в метро. Теперь за поездку в подземке нужно заплатить 5 гривен.
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КИЕВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ В ОБЛАСТИ ДУРАКОВАЛЯНИЯ
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В следующее подорожание синие жетоны будут опять менять на зелёные...
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Не фиг накупать жетоны впрок,как соль и гречку. А вообще пора приобщаться к цивилизации и рассчитываться кредиткой.
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Судячи з того як в супермаркетах розрахунок карткою гальмує чергу, то це буде ще та морока. То банк не відповідає, то зависло все, то ще яка халепа.
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Как раз тормозят чергу бабки ,которые выковыривают мелочь из кошельков и долго считают. Карту раз и провел. Ты в Жмеринке живешь? Там наверное и зависает. В моем городе ничего не зависает.
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Ну мабуть у тебе особливе місто, а в Жмеринці таке саме Сільпо і АТБ як і скрізь. Тирнет теж не якийсь особливий.
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Зато в Жмеринці продавщиця "Люся" особливо "швидка". Як по мені то все від людей залежить, а не від назви закладу.
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Йдеться про повільність спрацьовування розрахунків карткою, а не про швидкість продавщиць. Та ще змушували розписуватись на чекові. То апще капець.
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еще много разных цветов есть - дальтоникам на радость.
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Сині, зелені... Ще червоних і білих не вистачає і буде як в Громадянську.))
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30 лет в киевском метро не был.
вот я, лох, захожу в метро с денюшкой на проехать, а мне тут бац - желтое, зеленое, синее с отливом....
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я однажды видел, как цыганский табор спускался в метро...
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Продавая жетон Метрополитен взял обязательства о бессрочном предоставлении услуги.
Отказ предоставить оплаченные услуги или возвратить стоимость жетона это уже нарушения Прав Потребителей.
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почитай Гражданин
Закон Украины "О защите прав потребителей"
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+ Serg Koshserg
Скажи:- "Халва". шоб во рту сладко стало...
Поняв? С завтрашнего дня в обращении останутся только синие жетоны для проезда в метро, обмен зеленых станет невозможен - Цензор.НЕТ 9625
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С завтрашнего дня в обращении останутся только синие жетоны для проезда в метро, обмен зеленых станет невозможен

ЭТО Ж СКОЛЬКО ЗЕЛЁНЫХ ЖЕТОНОВ БУДЕТ ВТЮХАНО ПЕРЕФЕРИЙНЫМ, СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ ПО ЦЕНЕ ПРЕЗДА В МЕТРО?
А, СОБСТВЕННО, ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ, ЕСЛИ ГЛАВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА - НА*БЫВАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН И ПОЧЕМУ , СОБСТВЕННО МЕТРОПОЛИТЕН ДОЛЖЕН ЧЕМ ТО ОТЛИЧАТЬСЯ?
ВЫВОД , - ОНИ НАС, А МЫ ИХ.
ОНИ НАМ НЕСУСВЕТНЫЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ И ВОДУ - МЫ ИМ НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ НА СЧЁТЧИКИ...
ОНИ НАМ ДОРОГОЕ МЯСО - МЫ ИМ ПУСТЫЕ ОТ ГОЛУБЕЙ И СОБАК ГОРОДА... .
С завтрашнего дня в обращении останутся только синие жетоны для проезда в метро, обмен зеленых станет невозможен - Цензор.НЕТ 125

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Они нам акциз на водку, а мы им,- самогонный аппарат в каждой хате.
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Странно, что метрополитен до сих пор не прихватизирован. Сразу бы стоимость проезда выросла до 20-50 грн...
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боксер всех успоил, и сказал, что проезд в метро как стоил один жетон, так и будет стоить один жетон...
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Дуже сумно. Адже це грабунок серед білого дня. Купуючи жетон, людина оплачує не жетон, жовтий. чи блакитний. А поїздку. І оплачує її на час поккпки. Якого біса я повинен завтра доплачувати?
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Прибічники ПОПа терміново заводьте свою пісеньку про перемогу №145 як у радянському фільмі-казці \Огонь, Вода и Медние труби\ "СВЕТЛЕЙШЕМУ, МУДРЕЙШЕМУ, КРАСИВЕЙШЕМУ СЛАВА".
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС завтрашнего дня в обращении останутся только синие жетоны для проезда в метро, обмен зеленых станет невозможен
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