"К счастью, пострадавших нет. Авария произошла около 40 минут назад. Автомобиль двигался к метро "Дарница", не справился с управлением и машину занесло, он врезался в отбойник. В результате повредил одну машину. Сейчас здесь повреждено около 2-3 м отбойника. По обе стороны просп. Соборности сейчас пробки. На месте работает полиция", - говорится в сообщении.
В результате ДТП по обе стороны проспекта Соборности в Киеве образовался затор, работает полиция
В Киеве на проспекте Соборности Днепровского района образовались пробки из-за ДТП
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина ".
"К счастью, пострадавших нет. Авария произошла около 40 минут назад. Автомобиль двигался к метро "Дарница", не справился с управлением и машину занесло, он врезался в отбойник. В результате повредил одну машину. Сейчас здесь повреждено около 2-3 м отбойника. По обе стороны просп. Соборности сейчас пробки. На месте работает полиция", - говорится в сообщении.
"К счастью, пострадавших нет. Авария произошла около 40 минут назад. Автомобиль двигался к метро "Дарница", не справился с управлением и машину занесло, он врезался в отбойник. В результате повредил одну машину. Сейчас здесь повреждено около 2-3 м отбойника. По обе стороны просп. Соборности сейчас пробки. На месте работает полиция", - говорится в сообщении.
НЕТУ НА ВАШ ЗАТОР КРОЛИКА, КОТОРОГО КАЖДОЕ УТРО КОРТЕЖ ВЁЗ НА РАБОТУ ПО ПЕРЕКРЫТЫМ УЛИЦАМ С ЗА ТОРАМИ В ПРИЛЕГАЮЩИХ...
- ОН БЫ СРАЗУ РАССОСАЛ ЕГО ))))
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