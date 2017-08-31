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 Политика Украины
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 Совбез ООН должен наглядно убедиться в невыполнении Россией решения суда в Гааге по Меджлису, - Зеркаль

меджлис

В МИД отметили, что Совбез ООН должен заслушать факты невыполнения Россией решения Международного суда относительно возобновления деятельности Меджлиса в Крыму.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен заслушать факты невыполнения Россией решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и доступе к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму. Об этом она сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она напомнила, что в мае украинская сторона направила РФ дипломатическую ноту "с просьбами сообщить, как они выполняют приказ суда (ООН)".

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"И именно поэтому, для нас было важно, чтобы Совет безопасности ООН также занимался этим вопросом и заслушал результаты выполнения приказа суда для того, чтобы этот вопрос не был чисто российско-украинским. А чтобы Совет Безопасности также был частью дискуссии, и чтобы это было наглядно, что Россия не выполняет и почему Россия не выполняет", - сказала Зеркаль.

Она сообщила, что работа в этом направлении будет продолжаться.

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Напомним, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.
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Идиотизм. А почему Украина не подала в суд с требованием освободить Крым вообще от рашкованских войск?
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совбез оон ето рашка с правом вето.
а теперь вопрос кому, что и зачем показывать?
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Який толк звертатися до ООН (Організація Ононістів Нікчемних) як що рашисти там мають право вето...? І як вони примусять путлера виконувати щось...?... викажуть свою глубоку стурбованість... чи щось там ще...???
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Таке враження,що осудити росію не зможуть.
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Совбез ООН має визнати свою нікчемність та неспрможність та розійтися! Досить викидати гроші платникив податків ДАРЕМНО!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовбез ООН должен наглядно убедиться в невыполнении Россией решения суда в Гааге по Меджлису, - Зеркаль
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