 Совбез ООН должен наглядно убедиться в невыполнении Россией решения суда в Гааге по Меджлису, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен заслушать факты невыполнения Россией решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и доступе к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму. Об этом она сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Она напомнила, что в мае украинская сторона направила РФ дипломатическую ноту "с просьбами сообщить, как они выполняют приказ суда (ООН)".
"И именно поэтому, для нас было важно, чтобы Совет безопасности ООН также занимался этим вопросом и заслушал результаты выполнения приказа суда для того, чтобы этот вопрос не был чисто российско-украинским. А чтобы Совет Безопасности также был частью дискуссии, и чтобы это было наглядно, что Россия не выполняет и почему Россия не выполняет", - сказала Зеркаль.
Она сообщила, что работа в этом направлении будет продолжаться.
Напомним, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.
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а теперь вопрос кому, что и зачем показывать?
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