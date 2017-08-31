 Гройсман сегодня встретится с председателем Сейма Литвы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
"31 августа Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Председателем Сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом", - сказано в сообщении.
Начало мероприятия запланировано на 12:00.
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триває геноцид над українською нацією.........
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