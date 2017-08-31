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 Политика Украины
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Все про:Литва (1197) Гройсман (3334)

 Гройсман сегодня встретится с председателем Сейма Литвы

кабмин правительство уряд

31 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретится с председателем Сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

"31 августа Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Председателем Сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом", - сказано в сообщении.

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Начало мероприятия запланировано на 12:00.



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А шо там узнавать, из пустого в порожнее поболтают, типа встреча была, какие то договора ненужные заключат, и на этом все.
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А нужность или не нужность межгосударственных договоров...это ты по как определяешь..??
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После встречи сам узнаешь до чего они доболтались, ничего там серьезного не услышишь.
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Что по твоему будет являться серьезным...а что нет...?? Каковы критерии...??
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Не ссорьтесь, подождем результатов встречи. А вообще межгосударственные встречи на высшем уровне (удачные или неудачные) должны быть.
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Дружище , не обращай внимание на это чудо.Я давно их игнорирую.Тем более это перекрашенные рыги как и петя.
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Привет , Братик ! Смотри как грося поднялся.Из продавца трюселей на встречи с председателем сейма ездит
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владний понтодвіж за гроші українців триває...........
триває геноцид над українською нацією.........
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Литва продолжит поставки кое чего в Украину.С чего вы взяли что это будут патроны,снаряды и гранаты и ....Джавелины.
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Как пишет литовские сми Пранскетис и ко в Украине с конкретной задачей,че там с корупцией,увидить подвишки или надежду на это есть шанс на план Мвршала для Украины
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