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 Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук

макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины и "не позволит, чтобы ему все сошло с рук".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом Макрон заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point.

"Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно... По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук", - сказал Макрон.

Как известно, Франция является стороной переговоров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Германия продолжат прилагать усилия для реализации минских договоренностей, - Макрон

Напомним во время телефонного разговора "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили, что считают недопустимыми любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины.

28 августа Меркель и Макрон призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.
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Источник: По материалам Reuters
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Як саме не дозволите? Може, для початку введете проти хУЙЛА персональні санкції?
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Кстати хорошая мысль. Если Украина начнет требовать персональные санкции против карлика , то его будут стыдиться приглашать лидеры других стран. А то вон Орбан пригласил его в Будапешт и тот там открывал спортивные игры. Видно больше никто не приглашает .
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ХУЛА И ВИЗЫС РАШЕЙ!
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Для такой обструкции Хуйла и санкции не нужны. Вот например Офшорник весь август просидел в Украине после того как лишил гражданства Саакашвили. Совпадение?
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В разі введення віз з кацапами в Києві буде кількасоттисячний Москвозаробітчанський Майдан. Хоча, знаючи Вас, впевнений що Вам того і треба.
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І все ж своїх військових на парад ні Франція, ні Німеччина - не направили................
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І не мали- бо вони в Нормандському форматі. Це ж елементарно, андрУша- навіть твоє хУЙЛО це розуміє.
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Олланд показал, что может сделать Франция - Россия осталась без "Мистралей", которые серьёзно могли усилить возможности ВМФ в рейдерских операциях, типа сирийской. Да и на Чёрном море тоже.
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Чухня все это! Сделать может только США, а все остальное от лукавого!
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Согласен. Франция, Германия очень экономически подвязаны с кацапами, вот и седят на шпагате и разглагольстуют. А США никак от раши не зависим.
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Если США ничего не сделает, то Франция - единственная страна в ЕС с ядерным оружием.
А карлик считается только с реальной силой.
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с кремлевскими Крысо-болванами умел говорить только Гитлер и Риббентроп... по братски
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"Творец оружия добра". В Москве установят семиметровый памятник конструктору Калашникову, он будет держать в руках свое изобретение


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під час демілітаризації Німеччини в 1945 році кацапи присвоїли собі автомат Шмейсера і перейменували його іменем якогось ватніка калашнікова
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хіба ж це один раз ?!)
Володимира нагадать? Чи Анну Ярославну?
вороваті дебіли по історії свого існування,
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а а\м Победа,Москвич,Волга да даже Жигули-Фиат, а машинку Зингер, а...... можно продолжать....
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Кацапчеги вкрали
1. Релігію
2. Територію
3. Герб
4. Прапор
5. Мову
6. Історію
7. Технології
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Ну, надо быть объективным - у них все-таки есть кое-что свое, чисто русское
Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук - Цензор.НЕТ 5391
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вовчег, а вот так, не заглядывая в гугол, сможешь назвать схемы запирания ствола у Stg-44 и АК?... А системы эстракции пустых гильз? А механизмы УСМ? А они все разные, вовчег, и каждое различие в вышеперечисленных трех говорит о совершенно разных конструкциях не в меньшей степени, чем система автоматики.

Но ты конечно, ответишь, шо у АК ствол изогнутый, и у стюга тоже. И вообще внешне они похожи - вот и весь твой уровень познания в этом вопросе.
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А Вы можете, не заглядывая в гугол сказать какие перспективные разработки немецких оружейников были захвачены в 1945 и что они потом разрабатывали 10 лет в СССР?
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не заглядывая в гугол скажу, что на фрицевском Вальтере-43 заимствована автоматика от СВТ, а на Stg-43, который якобы послужил прототипом АК, автоматика стырена у чехов и частично у амеров.
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антипушка, ты не поверишь, но в СССР на тот момент была своя очень сильная оружейная школа и больше воровали именно у неё, а не наоборот. Даже немцы. Знаешь сколько заявок поступило на конкурс автоматического оружия в 47-м году?...Больше 300... Понятно, что большей частью это были кустарные поделки, но ты можешь себе представить что-то подобное сейчас хоть в одной стране мира?
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АК разработал гениальный Хьюго Шмайсер, и бригада из 90 немецких инженеров по вооружению, это его детище, и он получил за него свободу. Но - ненадолго. Уж очень кацапы боялись, что он проговорится, и поэтому вскоре убили уже в Германии выпущенного на свободу Хьюго Шмайсера.
Сам же Калашников, не имевший ни технического образования, не мог читать даже чертежи, не то чтобы "изобретать" что-либо.
Кстате - единственным "рацпредложением" говнюка Калашникова было... установить МАНОМЕТР на ПАРОВОЗ (!). И благодаря такому рацпредложению" (важному, шо пиздец) он стал КОМСОРГОМ (!!!). Это все, что нужно знать о "самородке-оружейнике" Калашникове.
Он просто был НАЗНАЧЕН чекистами "изобретателем" штурмовых винтовок, впоследствие получивей его имя - серии "АК".
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Мацкали даже Блоху подковали,не то что там чертёж автомата нарисовать и прочитать чертёж Калашникова
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Сегодня 31 августа 1939 года в СССР была объявлена мобилизация населения,в армию были призваны около 4 миллионов зольдатэн для победы Мировой революции...
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"... во время телефонного разговора "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили, что считают недопустимыми любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины..."

ХА-ха-ха. Во время телефонного разговора Карл, по телефону Карл... А может они с пранкерами общались...Принимать серьезно надо только публичные заверения....!!! Все остальное для разводки...
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Много слов, мало дела. А гансы те вообще на попятную пошли.
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Когда будут кромсать РАБссию сами РАБссияне типа Татары Чечены Якуты и прочие Удмурты,будет очень весело от США до Японских островов... и даже Пингвины Антарктиды удивятся сему процессу....
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Эти все макроны-меркели-юнкеры на самом деле не так уж и много решают. Так...подсвистывают время от времени....в основном чтоб Украина все соблюдала и немного для вида Хуйла пожурят. Все решают американцы!
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Интересно, а как Франция "не позволит чтобы ему все сошло с рук"... Перестанет косметику с вином продавать? Макрон разве не понимает, что подобным пустым пафосом сам себя выставляет клоуном.
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Пора вже від слів переходити до дій.

***

Олександр Олесь


Пам'ятай
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931


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в столице Финляндии Гельсинки в 1975 году был установлен мир на планете Земля был подписан Уникальный Документ позволяющий не Крысятничать и не отбирать чужие территории с помощью оружия и войны.
Кто первым нарушил этот Договор? Правильно,дохлый СССР напал на Афганистан в декабре 1979 года...
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Неделю назад я на Цензоре нацарапал такой пост.Следующий теракт с наездом грузовика на толпу будет на РАБссии,Ждём-с.
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Вот например Офшорник весь август

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Увага! Caution! Ахтунг!
У Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна.
Тролям заборонено повідомляти, що в Московії згорів танковий завод «Уралвагонзавод», а в Керченську протоку впав автобус з робітниками, які будували пірс для компанії «Таманьнефтегаз» і там загинуло дев'ятнадцять душ.
Їх завдання сіяти зневіру і лякати українську громаду. Елемент «гібридної» війни. Будьте обережні. У ФСБ працюють 240 000 співробітників. При СРСР в КДБ було 85 000 персоналу.
Сьогодні перед ефесбешнiкамi лежить методичка: «мочити» Порошенко.
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Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук", - сказал Макрон.
Источник: https://censor.net.ua/n453491 - і гарненько навариться на цьому
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМакрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук
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