Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом Макрон заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point.
"Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно... По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук", - сказал Макрон.
Как известно, Франция является стороной переговоров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе.
Напомним во время телефонного разговора "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили, что считают недопустимыми любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины.
28 августа Меркель и Макрон призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.
Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук
Президент Франции Эммануэль Макрон имеет серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины и "не позволит, чтобы ему все сошло с рук".
Источник:
Ответить
Ответить
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ХУЛА И ВИЗЫС РАШЕЙ!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А карлик считается только с реальной силой.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Володимира нагадать? Чи Анну Ярославну?
вороваті дебіли по історії свого існування,
Ответить
Ответить
1. Релігію
2. Територію
3. Герб
4. Прапор
5. Мову
6. Історію
7. Технології
Ответить
Ответить
Но ты конечно, ответишь, шо у АК ствол изогнутый, и у стюга тоже. И вообще внешне они похожи - вот и весь твой уровень познания в этом вопросе.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сам же Калашников, не имевший ни технического образования, не мог читать даже чертежи, не то чтобы "изобретать" что-либо.
Кстате - единственным "рацпредложением" говнюка Калашникова было... установить МАНОМЕТР на ПАРОВОЗ (!). И благодаря такому рацпредложению" (важному, шо пиздец) он стал КОМСОРГОМ (!!!). Это все, что нужно знать о "самородке-оружейнике" Калашникове.
Он просто был НАЗНАЧЕН чекистами "изобретателем" штурмовых винтовок, впоследствие получивей его имя - серии "АК".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ХА-ха-ха. Во время телефонного разговора Карл, по телефону Карл... А может они с пранкерами общались...Принимать серьезно надо только публичные заверения....!!! Все остальное для разводки...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В центре Москвы грузовик въехал в людей и скрылся с места ДТП https://ria.ru/incidents/20170830/1501429405.html …
Ответить
Ответить
В Хьюстоне бросали вещи и спасали животных.
Когда ЛЮДИ
Ответить
Ответить
***
Олександр Олесь
Пам'ятай
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
Ответить
Кто первым нарушил этот Договор? Правильно,дохлый СССР напал на Афганистан в декабре 1979 года...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
============================
Увага! Caution! Ахтунг!
У Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна.
Тролям заборонено повідомляти, що в Московії згорів танковий завод «Уралвагонзавод», а в Керченську протоку впав автобус з робітниками, які будували пірс для компанії «Таманьнефтегаз» і там загинуло дев'ятнадцять душ.
Їх завдання сіяти зневіру і лякати українську громаду. Елемент «гібридної» війни. Будьте обережні. У ФСБ працюють 240 000 співробітників. При СРСР в КДБ було 85 000 персоналу.
Сьогодні перед ефесбешнiкамi лежить методичка: «мочити» Порошенко.
Ответить
Источник: https://censor.net.ua/n453491 - і гарненько навариться на цьому
Ответить