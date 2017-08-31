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 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 19 раз открывали провокационный огонь, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО продолжает оставаться контролируемой украинской армией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, противник продолжал единичные провокационные обстрелы позиций сил АТО вблизи нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения: "Наиболее неспокойно было на донецком направлении. Здесь после 18 часов боевики из гранатометов открывали огонь по украинским позициям в Авдеевской промзоне и возле шахты Бутовка. А на подступах к Зайцево и Каменке преступники применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы".

Также сообщается, что на приморском направлении активность противника была зафиксирована лишь в окрестностях Водяного. Здесь преступники трижды обстреляли опорные пункты сил АТО из крупнокалиберного пулемета.

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На луганском направлении на протяжении всех суток сохранялась тишина.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Большинство обстрелов были недолговременными и имели четко выраженный провокационный характер. Потерь среди украинских бойцов нет", - сказано в сообщении.

Напомним, 29 августа российские наемники 21 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Бо судити їх будуть саме як терористів з країни-терорист.
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Как их модно называть террористами, когда в лугандоне ввели рубль - валюту страны оккупанта?ЭТО ОККУПАЦИЯ
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Хуло зарплату чем им платит ? Евро или тугриками? Ведь не ГРИВНЕЙ.
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То хто ввів? А чим їм хУЙЛО платить- жодного значення немає.
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Мои "родственнички" получают там зарплату в рублях. Поэтому вопрос "кто ввел?" настоящая демагогия и прорашенская пропаганда.

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прошу дописувачів писати коментаті по темі новини
адміністратор форуму
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Ніким не визнана днр-лнр с таким же успіхом могла ввести і китайську валюту. Ось тільки чомусь вважають, що "укри" їм пенсії в гривнях мають платити.
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Что-то я не припомню страны, в которой принята иностранная валюта за государственную денежную единицу, ЕС не в счет.
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Теоретически такое может быть, но по межгосударственному соглашению, а для параши это признак оккупации части Украины.
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София, термин террористы вместо оккупантов придумали соевые вассалы, чтобы в будущем их сюзерену Хуйлу не создавать проблем в Гаага. Отсюда кстати и лживая формулировка "незаконні збройні формування", а не ВС РФ
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Журналистика-5 власть в стране. Позор журналистам осознанно искажающим ситуацию

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адміністратор форуму
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Не думаю, что такая коллаборантская терминология есть инициатива журналистов Скорее они тупо передрали сообщение пресс-центра АТО, на который ссылаются и которым руководит тип из администрации Януковича, рассказывавший зимой 2014 года тоже о "террориста с Майдана"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 19 раз открывали провокационный огонь, - штаб
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