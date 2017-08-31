 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 19 раз открывали провокационный огонь, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, противник продолжал единичные провокационные обстрелы позиций сил АТО вблизи нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения: "Наиболее неспокойно было на донецком направлении. Здесь после 18 часов боевики из гранатометов открывали огонь по украинским позициям в Авдеевской промзоне и возле шахты Бутовка. А на подступах к Зайцево и Каменке преступники применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы".
Также сообщается, что на приморском направлении активность противника была зафиксирована лишь в окрестностях Водяного. Здесь преступники трижды обстреляли опорные пункты сил АТО из крупнокалиберного пулемета.
На луганском направлении на протяжении всех суток сохранялась тишина.
"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Большинство обстрелов были недолговременными и имели четко выраженный провокационный характер. Потерь среди украинских бойцов нет", - сказано в сообщении.
Напомним, 29 августа российские наемники 21 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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