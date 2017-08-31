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 Апелляцию о смене меры пресечения подозреваемому в убийстве Вороненкова снова отклонили

убийство шевченко артем вороненков

Апелляционный суд Киева снова оставил без изменений решение суда о содержании под стражей до 8 октября Ярослава Тарасенко – фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда.

30 августа коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу защиты Тарасенко на постановление следственного судьи Голосеевского райсуда столицы от 10 августа.

Тогда райсуд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Тарасенко на 60 дней, то есть до 8 октября 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда, коллегия судей постановила решение следственного судьи Голосеевского райсуда от 10 августа оставить без изменения, а апелляцию защиты оставить без удовлетворения.

25 июля апелляционный суд уже принимал аналогичное решение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил до 8 октября арест подозреваемого в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

Напомним, Ярослав Тарасенко был задержан в Павлограде Днепропетровской области 15 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита Тарасенко, подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова, обжаловала его арест

По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Вороненков был застрелен киллером Паршовым 23 марта в Киеве около гостиницы "Премьер Палас".

Охранник Вороненкова открыл огонь в ответ, Паршов скончался уже в больнице.

Читайте: Задержанному по делу об убийстве Вороненкова сообщили о подозрении, - прокуратура Киева.



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То есть 8 октября Ярослав Тарасенко был за рулем автомобиля, который помогал возить киллера? А чьи показания есть против Тарасенко?
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Что млять за страна такая. Обвиняемый в убийстве хочет выйти под залог? Или может за него папа возьмет на поруки, как Шухрич своего сыночка?
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извиняюсь, мне пофиг эта тема, просто вопрос есть
если доживу до 2021 года, срумирцы будут праздновать свое 300 летие или как всегда на 1500 с Киевом равнятся будут....

прикольно посмотрел
путен сказал, что Анна Русская чистая московитка и дочь Ярослава Мудрого.
а через пару дней на киселе сказали, что Ярослав Украинский был импотентом......
странные методички....
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а что там с тем матросом что то ли умер от отравления алкоголем то ли убили, отмечал ДР напился и вроде подрался с кем, или сам падал, недавно було много шуму тут, какая-то журналиста писала у себя в фейсбуке, про то что хотят замять следствие, делали повторую экспертизу она не подвердила что есть признаки насильственной смерти?
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Ну что вы мелете??! Какой "подозреваемый в убийстве"?? Единственный убийца вороненкова давно мертв! Речь можно вести только о соучастнике - водителе авто.
Бутусов, ну сколько можно так неряшливо относиться к печатаемому материалу?
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