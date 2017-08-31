 Апелляцию о смене меры пресечения подозреваемому в убийстве Вороненкова снова отклонили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда.
30 августа коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу защиты Тарасенко на постановление следственного судьи Голосеевского райсуда столицы от 10 августа.
Тогда райсуд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Тарасенко на 60 дней, то есть до 8 октября 2017 года.
Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда, коллегия судей постановила решение следственного судьи Голосеевского райсуда от 10 августа оставить без изменения, а апелляцию защиты оставить без удовлетворения.
25 июля апелляционный суд уже принимал аналогичное решение.
Напомним, Ярослав Тарасенко был задержан в Павлограде Днепропетровской области 15 июня.
По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Вороненков был застрелен киллером Паршовым 23 марта в Киеве около гостиницы "Премьер Палас".
Охранник Вороненкова открыл огонь в ответ, Паршов скончался уже в больнице.
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если доживу до 2021 года, срумирцы будут праздновать свое 300 летие или как всегда на 1500 с Киевом равнятся будут....
прикольно посмотрел
путен сказал, что Анна Русская чистая московитка и дочь Ярослава Мудрого.
а через пару дней на киселе сказали, что Ярослав Украинский был импотентом......
странные методички....
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Бутусов, ну сколько можно так неряшливо относиться к печатаемому материалу?
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