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 Общество
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Все про:кино (1152) Министерство культуры и туризма (297) фильмы (230) Япония (1020)

 В Японии нашли украинский фильм 1930 года, считавшийся утраченным, - Минкульт

язык кино

Украинский научный фильм "Человек и обезьяна" (1930), который считали утерянным, случайно нашли в Токийском киноархиве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Министерства культуры в Фейсбуке.

Как отметила первый заместитель министра Светлана Фоменко, кинопленка будет отреставрирована в рамках подготовки к проведению Года Японии в Украине.

Фоменко также анонсировала "перформанс к ее официальному показу". "Человек и обезьяна" (1930) - украинский полнометражный научный фильм режиссера Андрея Винницкого. Продолжительность - 71 минута.

По данным СМИ, о фильме известно очень мало. "Информации о фильме пока мало. В статьях украинских киноведов 1930-х буквально одно предложение, что "Человек и обезьяна" - хорошее научное кино. Считали потерянным. Сейчас ведут переговоры с японским архивом по возврату пленки в Украину", - говорит эксперт Центра Довженко Татьяна Майборода.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украина выдвинула фильм режиссера Васяновича "Уровень черного" на "Оскар". ВИДЕО
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Вот только фоток Царева не надо! Не обижайте обезьян.
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Цензор , давай еще напоследок про Задорнова , который подыхает . И можешь идти в люлю ... А мы поглумимся трошки
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Как там сказано - "У теоретиков чистые руки, у исполнителей чиста совесть". У Задорнова руки чистые, но поместят его рядом с Гебельсом. "Тяжелее воздуха...." - ненавижу тварюку....
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Американцы много чего советского сохранили. Особенно у них много советской литературы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Японии нашли украинский фильм 1930 года, считавшийся утраченным, - Минкульт
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