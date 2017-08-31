 В Японии нашли украинский фильм 1930 года, считавшийся утраченным, - Минкульт

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Министерства культуры в Фейсбуке.
Как отметила первый заместитель министра Светлана Фоменко, кинопленка будет отреставрирована в рамках подготовки к проведению Года Японии в Украине.
Фоменко также анонсировала "перформанс к ее официальному показу". "Человек и обезьяна" (1930) - украинский полнометражный научный фильм режиссера Андрея Винницкого. Продолжительность - 71 минута.
По данным СМИ, о фильме известно очень мало. "Информации о фильме пока мало. В статьях украинских киноведов 1930-х буквально одно предложение, что "Человек и обезьяна" - хорошее научное кино. Считали потерянным. Сейчас ведут переговоры с японским архивом по возврату пленки в Украину", - говорит эксперт Центра Довженко Татьяна Майборода.
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