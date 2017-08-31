Россия не готовится уходить из Крыма и Донбасса - Марчук.

Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.ua.
"Я думаю, что сама Россия и распускает эти слухи. Конечно, финансовые проблемы есть, и по Крыму проблемы известны. В этом плане санкции работают. Но я бы не очень радовался. Если сокращаются механизмы публичного характера, это означает, что больше заданий получат спецслужбы. И уже сейчас видно, что эффективность деятельности спецслужб намного выше, чем она была даже год назад. Поэтому я не радуюсь. Зная российскую ментальность, могу сказать, что это - не свидетельство того, что они сдаются или готовятся уйти. Совершенно нет", - подчеркнул Марчук.
Эти слухи, по го словам, свидетельствуют о том, что в Кремле хотят поменять картинку, чтобы зарубежные партнеры Украины, в том числе США, увидели, что санкции якобы начинают действовать и Россия якобы дает задний ход.
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Это всё не разиграешь, это объективная реальность. Так что не надо лишней конспирологии, Раху и правда начинает прижимать, хотя конечно ее резерв еще далеко не исчерпан.
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Если взять за точку отсчета конец 2013 и начало 2014 года, как порог, за которым Путин решился выкладывать на стол козыри военного характера, то разведка однозначно докладывала в Пентагон и Лэнгли о серьезном вливании технологий по ракетной и ядерной программе КНДР и Ирана, которые осуществляет РФ. Понятно, что Штаты должны были разработать комплекс военно-политических мер противодействия. В Иране сработал политический комплекс. Но это потому, что Израиль имел уже собственные оперативные планы уничтожения объектов иранской ядерной программы. В Тегеране хорошо знают, что евреи не остановятся ни перед чем, если почувствуют реальную угрозу, а ядерный центр в Димоне уже наработал некоторое количество ядерных боеприпасов, которые могут однозначно вбить Иран в каменный век. А вот с КНДР дело обстоит иначе. Политический интрументарий там не работает, а верные своим союзническим обязательствам, Штаты обязаны были готовить собственные планы военного решения вопроса.
Из динамики событий следует, что Пентагон получил добро на подготовку оперативных планов по КНДР в 2014 году, когда стало понятно, что федерация переступила табу войны и все может кончиться очень плохо. Уже в 2015 году стало известно о том, что американские и южнокорейские военные имеют не менее трех оперативных планов, включая наиболее вероятные OPLAN 5027, OPLAN 5029 и OPLAN 5015. Они были завязаны на различных сценариях развития событий, но были нацелены на безусловную ликвидацию ядерного и ракетного потенциала КНДР. Как заметил полковник американского спецназа, ныне преподающий в Центре Безопасности при Джорджтаунском университете: «Несмотря на то, что для каждой непредвиденной ситуации есть вероятный вариант A, B и C, часто то, что выполняется, является вариант D, который развивается из A, B и C и фактической оценки действий противника».
Все это оказалось достоянием гласности тогда, когда южнокорейские военные, в целях избегания утечек, отказались предоставить парламенту информацию по плану OPLAN 5015. А там было чему утекать. В отличие от предыдущих двух планов, которые брали за основу резкое изменение внутриполитической обстановки или превентивные удары по ядерным объектам КНДР, предполагалось уничтожение военно-политического руководства чучхеистов и военной инфраструктуры, как то - связь, ПВО и прочее.
В связи с этим, план предусматривал довольно мощные наземные фазы. Причем, наземную операцию, в основном, должны были проводить ВС Южной Кореи, но самые ответственные моменты брал на себя спецназ США. Но что-то все равно утекло и именно поэтому Китай настаивал на том, чтобы возможная военная операция США не привела к падению режима и ликвидации Ына и его окружения. Оказывается, это были не просто пожелания.
Теперь посмотрим на конец весны 2017 года, когда в водах Японского моря была собрана группировка из трех авианосных групп. Мы тогда отмечали, что в состав объединенного флота входил даже вертолетоносец Мистраль ВМС Франции, а на подходе были десантные доки Корпуса Морской Пехоты США. Еще тогда, по горячему, мы отмечали, что наличие десантных кораблей говорит о наличии наземной фазы возможной операции.
Сейчас стали известны некоторые подробности этих событий и можно оценить то, что там происходило и может произойти снова. На самом деле, такое скопление тяжелых кораблей, гарантированно несущих на своем борту внушительные ядерные арсеналы, не могут происходить просто так. Все движения происходят в соответствии с неким оперативным планом. Сейчас уже понятно, что весной мы увидели начальные фазы OPLAN 5015, в части выдвижения на ударные позиции. Войска были готовы перейти к следующей фазе и ждали соответствующего приказа. Но как мы помним, Трамп согласился с просьбой Си Цзиньпина о последней попытке образумить Ына и тогда 300 тысячная группировка интернациональных сил остановилась и разошлась по своим базам, а сам факт сосредоточения сил и средств был залегендирован проведением учений Foal Eagle 2017.
Надо понимать, что учения ради учений у чужих границ никогда не приводятся. То, что называется учениями, на самом деле - начальная фаза боевых действий, обусловленных тем или иным оперативным планом. Если не поступает команда на начало боевого столкновения с противником, все списывается на учения. В этой связи, российские учения Запад 2017 являются ни чем иным как начальной фазой оперативного плана по вторжению на территорию одного из сопредельных государств. Именно так это и следует понимать. Еще раз, весенние «учения» проводились по планам, составленным еще при Обаме и это была стопка его козырей, которые должны были нейтрализовать подачу Путина.
В общем, все то, что мы сейчас видим, является следствием всего одной проблемы, которая на самом деле волнует Путина- сохранность собственной шкуры и несколько сот миллиардов наворованного бабла, которое растыкано по всему миру и потому - очень уязвимого. Войны, террор, убийства и прочее, что сейчас захватило мир -следствие животной жадности одного, полностью выжившего из ума ублюдка.
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А что вы только теперь поняли? Я вот лично понял, что США просто пыжится и реально смелые только там, где ЯО и не пахнет.
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Кацы весь мир проверяют на Слабо, а те импотенты и вправду ссутся, потому что с кацами надо еще раз жостко сцепится как в афгане и добить их доконца
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Что б Вам - хохлы, только такое на ночь снилось! Всем, спокойной ночи.
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Ну, как бэ, из Прибалтики сесесер в 1989г. тоже типо не собиралсо уходить, а потом оба-на! и нет сесесера и страны Балтии в ЕС и НАТО! Марчук,диалектика, ёпта!
-Не слышал, в партийной школе такому не учили.
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а вы их хотя бы попросили кацапов оттуда уйти?
ясен хрен, что сами они не надумают.
вы договариваетесь о перемирии.
почему не договариваться сразу о выводе наемников и техники?
не понимаю.
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-лиш вона, лиш вона....
классное радио
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Невиконання гарантій безпеки перед Україною після відмови від ядерної програми - це провал політики Заходу.
Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту по Донбасу Курт Волкер в інтерв'ю DW.
«Для України володіння ядерною зброєю - нереалістично і не допоможе зміцнити її безпеку, Можливо, ефект буде зворотним. Я думаю, що це провал міжнародного співтовариства в частині вторгнення Росії і захоплення частини української території. Але це ще і провал Сполучених Штатів, Великобританії, Франції та більш широкого міжнародного співтовариства в тому, що вони дали Україні гарантії безпеки і потім не виконали їх. Тому тут важливо не здаватися і спробувати відновити цілісність України», - заявив Волкер.
Раніше Волкер заявив, що конфлікт на сході України не є замороженим конфліктом, а «гарячою війною». Ця обставина, наголошує він, зумовлює необхідність надання Україні сучасного американського протитанкового озброєння.
24 серпня Волкер заявив, що Росія повинна зрештою визнати окуповані території Донбасу частиною України.
Напередодні Волкер підтвердив, що США не будуть домовлятися з Росією за спинами українців.
http://glavcom.ua/news/specpredstavnik-ssha-po-donbasu-nazvav-poganoyu-ideyu-vidnovlennya-yadernoji-programi-ukrajini-434148.html
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Не раньше,чем возникнет надобность в "ножкахбуша". На кацапии население не прослеживает причинно-следственных связей. Вообще. Никак.
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Нападение россии на Украину еще не закончено. Провоцирующих факторов для россии и так не добавится, там есть мотивация нас убивать. В результате ЯО сделают, возможно ограниченное и только тактическое
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Все верно ! Не согласна только с первым тезисом !
Дальнейшего нападения на Украину НЕ будет ! Фсьо , рага сдулась! Будут гадить, обстреливать, чего- то там в Беларуси мутить, но это все.
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- Чемодан, Вокзал, Досвиданья и НЕвозвращайтесь". Вы все нужны на рассии!.
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