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 Экс-генсек НАТО Расмуссен раскритиковал заявление Юнкера об Украине

расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО, советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен подверг жесткой критике заявление президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о непринадлежности Украины к НАТО и ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Расмуссен написал в Twitter.

"Вчерашние комментарии Юнкера вызывают обеспокоенность. Отталкивание тех, кто стремится к европейскому будущему, подрывает силы ЕС менять соседние страны", - написал он.

Также читайте: Украина ждет от Еврокомиссии разъяснений по скандальному заявлению Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС, - представитель Украины в ЕС Точицкий

Напомним, 29 августа на конференции послов ЕС Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО. "В мире сейчас продолжаются 60 войн, ни одной нет в Европе, не считая Украины, которая не в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду", - сказал Юнкер.
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Тут нужны оригиналы текста Юнкера и Расмуссена. Потому, что Украина действительно не в ЕС и НАТО.
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Хреновые у пепе друзья,кацапы уже орут вовсю юнкернашГлава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС надо подумать над улучшением отношений с Россией, но так, чтобы европейские ценности и принципы были соблюдены. Об этом Юнкер заявил сегодня на конференции послов ЕС в Брюсселе."Нам надо подумать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и это зависит от обеих сторон", - сказал он."Надо смотреть вперед в будущее, которое должно включать Европу. Площадь Европы - почти 5 млн км², а в России - 17,5 млн км²", - сказал он, отметив, что европейские ценности и принципы должны быть соблюденыРанее сообщалось, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не согласился с тем, что Украина близка к членству в ЕС и НАТО.
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"Вчерашние комментарии Юнкера вызывают обеспокоенность..." :D
Знакомое до боли слово. Почти тантрическое либо мантрическое. Значит и наверняка нам придется идти к цели, босыми ногами по битому стеклу. Выбрав - в спутники, настоящих и достойных. А все мантрическое у нас - давно побоку и совсем в нашем прагматическом обществе не работает.
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Как смело Расмуссен выступил. Теперь ждем выступления Столтенберга.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-генсек НАТО Расмуссен раскритиковал заявление Юнкера об Украине
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