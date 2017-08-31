 Экс-генсек НАТО Расмуссен раскритиковал заявление Юнкера об Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Расмуссен написал в Twitter.
"Вчерашние комментарии Юнкера вызывают обеспокоенность. Отталкивание тех, кто стремится к европейскому будущему, подрывает силы ЕС менять соседние страны", - написал он.
Напомним, 29 августа на конференции послов ЕС Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО. "В мире сейчас продолжаются 60 войн, ни одной нет в Европе, не считая Украины, которая не в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду", - сказал Юнкер.
342 6
Материалы по теме: Украина - НАТО
Корабли НАТО в Одессе будут открыты для всех желающих(59)
НАТО будет наблюдать за военными учениями РФ и Беларуси "Запад", - Столтенберг(21)
Вопрос присоединения Украины к НАТО стоит остро, как никогда раньше, - Горбулин(92)
Членство Украины в НАТО - цель. Но, как и с безвизом, это не мечта о блюдечке с каемочкой, это план изменений страны, - Ирина Геращенко(61)
Reuters: "Коррупция уничтожает прогресс в Украине", – Юнкер(0)
Членство Украины в НАТО, как приоритет государственной политики, нужно закрепить законодательно, - Парубий(45)
"Моя задача - добиться того, чтобы одно из следующих заседаний Парламентской ассамблеи НАТО состоялось в Киеве", - Парубий(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Знакомое до боли слово. Почти тантрическое либо мантрическое. Значит и наверняка нам придется идти к цели, босыми ногами по битому стеклу. Выбрав - в спутники, настоящих и достойных. А все мантрическое у нас - давно побоку и совсем в нашем прагматическом обществе не работает.
Ответить
Ответить