 Документы о советской "карательной психиатрии", найденные в психбольнице Днепра, передадут в Институт нацпамяти, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом эфире Радио Свобода заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
По ее словам, это вынужденный шаг, поскольку здание больницы находится в "ужасном" состоянии. В то же время, добавила Супрун, другие документы временно хранятся в Министерстве здравоохранения.
"Мы работаем над тем, чтобы пациентов с той больницы перевезли в другие больницы, потому что условия там ужасные. В них оставался архив делопроизводства еще до 1991 года, хотя это должно уже быть передано в Государственный архив. Чтобы защитить, чтобы он не был уничтожен, мы временно его переносим в Минздрав. Большинство документов - это обычные истории болезней. Те, которые имеют значение, касаются или диссидентов, или тех, кто арестован КГБ или МВД, - эти архивы мы передадим в Институт национальной памяти", - сказала она.
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