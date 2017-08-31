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Все про:диссидент (39) Днепр_город (2850) Институт нацпамяти (115) психбольница (110) психиатрия (63) Супрун Ульяна (179)

 Документы о советской "карательной психиатрии", найденные в психбольнице Днепра, передадут в Институт нацпамяти, - Супрун

супрун

Истории болезней диссидентов и заложников КГБ, которые хранились в днепропетровской психиатрической больнице, Минздрав передаст в Институт национальной памяти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом эфире Радио Свобода заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, это вынужденный шаг, поскольку здание больницы находится в "ужасном" состоянии. В то же время, добавила Супрун, другие документы временно хранятся в Министерстве здравоохранения.

"Мы работаем над тем, чтобы пациентов с той больницы перевезли в другие больницы, потому что условия там ужасные. В них оставался архив делопроизводства еще до 1991 года, хотя это должно уже быть передано в Государственный архив. Чтобы защитить, чтобы он не был уничтожен, мы временно его переносим в Минздрав. Большинство документов - это обычные истории болезней. Те, которые имеют значение, касаются или диссидентов, или тех, кто арестован КГБ или МВД, - эти архивы мы передадим в Институт национальной памяти", - сказала она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В психбольнице Днепра нашли архивы с материалами о советской "карательной психиатрии", - Супрун. ФОТО
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Один тільки вигляд Супрун крутіший будь якої каральної психіатрії...
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Карательная психиатрия - целое направление в системе репрессий ссср.
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"Странная бабушка." Ее задача - денно и нощно, способствовать здоровью украинцев от мала до велика - всеми доступными медицинскими средствами и силами, а не "пугать", уже "напуганных" - такими заявлениями. И так знаем все на 90%. Супрун менеджер и руководитель? Либо констататор и нытик? Извините мем - война у нас. Так уж вышло.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДокументы о советской "карательной психиатрии", найденные в психбольнице Днепра, передадут в Институт нацпамяти, - Супрун
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