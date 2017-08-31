 Меморандум с Нидерландами в деле МН17 поможет Украине в иске против РФ, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль, в эфире "5 канала".
"Голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Боинг является частью нашего иска к России относительно финансирования терроризма, а именно - поставки оружия для поражения этого самолета", - сказала Е.Зеркаль
При этом замглавы МИД добавила: "Мы уже на финальном этапе подписания этого меморандума".
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Гавнаматериала у комиссии будет много.
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Однако, грустная арифметика.
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это принципиальная позиция...и шрёдер пофиг...
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https://www.facebook.com/Mukachevo.net/videos/1435440426493234/
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Комуняку на гилляку.
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Им что заняться больше нечем? Не достаточно на официальный ЗАПРОС предоставить официальный ОТВЕТ?
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