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 Меморандум с Нидерландами в деле МН17 поможет Украине в иске против РФ, - МИД

боинг 777 мн17

Украина и Нидерланды вскоре подпишут меморандум об обмене информацией по делу о сбитом в 2014 году Боинге-777 рейса MH-17, что поможет официальному Киеву в иске против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль, в эфире "5 канала".

"Голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Боинг является частью нашего иска к России относительно финансирования терроризма, а именно - поставки оружия для поражения этого самолета", - сказала Е.Зеркаль

При этом замглавы МИД добавила: "Мы уже на финальном этапе подписания этого меморандума".

Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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Как бы не подписали то, что Украина обязана обеспечить доступ в район, где сбили рейс МН 17.
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Это не входит в их обязанность, ведь ОБСЕ имеет другие полномочия.
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Ну, тогда можем танковый прорыв заху*рить до Снежного. Голландцы прямо за броней пойдут. Если не будут на месте аварии долго вошкаться, успеют назад отойти. Гавнаматериала у комиссии будет много.
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И сказать, что это не противоречит минским...Уже ничему не верю, могут подписать любой бред.
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Если голландцы поведут и возглавят прорыв, то подойдет.
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не поведут. У них танкистов нету. Просрали за период германо-французского лидерства в Европе. А на обучение новых Плассхарт еще денег не выделила.
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Один сбитый лайнер легко заставляет одно государство быть более сговорчивым для ситуативного союза против страны-агрессора.
Однако, грустная арифметика.
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ответить за Боинг раше придётся...рано или поздно...как Каддафи за Боинг над Локкерби...)
это принципиальная позиция...и шрёдер пофиг...
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А когда СБУ посадит этого мудака, главу закарпатской облрады Ривиса,завившего что идет гражданская война в Украине ???
https://www.facebook.com/Mukachevo.net/videos/1435440426493234/
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Меморандум для Украины это не иски, а правда. Ху ис ху. Выяснение вопроса - КТО ЕСТЬ УБИЙЦА МИРНЫХ ЛЮДЕЙ - ПАССАЖИРОВ - злосчастного МН-17? Первый этап и последний. Это и есть самое важное и настоящая правда для нас и всех. Все остальное, вторично и уже не имеет особого смысла. Разве по мелочам. Как искам и прочем.
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Для того чтобы обменяться информацией нужно подписать МЕМОРАНДУМ?!!
Им что заняться больше нечем? Не достаточно на официальный ЗАПРОС предоставить официальный ОТВЕТ?
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