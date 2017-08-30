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 Политика Украины, Происшествия
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 Прокуратура АР Крым расследует 29 уголовных дел об убитых и похищенных на территории оккупированного полуострова

прокуратура

Прокуратура АРК расследует 29 уголовных дел об убитых и похищенных в Крыму

Об этом рассказал представитель прокуратуры АРК Максим Прокопов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"29 уголовных производств по 38 людям, которые считаются погибшими или пропавшими без вести", - отметил представитель украинской прокуратуры. По его словам, расследование осложняется тем, что нет возможности вести следственные действия на территории оккупированного Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С момента оккупации в Крыму зафиксированы 44 случая исчезновения проукраински настроенных граждан, - правозащитник Ташева
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Станислав Краснов

Вчера в 20:36 ·

Ну що, де всі "експерти" та "аналітики", що волали, ніби моста з росії до окупованого Криму не буде?
Все вже. Відсьогодні, фактично є. Встановлена остання залізнична арка. До відкриття мосту залишилися лічені місяці.

А як же "дно не витримає", "течія все знесе", "наші спецслужби підірвуть", "це все фотошоп". Яких тільки версій не було. І що німці будували та не встояв. Тільки чомусь не говорять, що німці будували з дерева і на кризі.
Все як по темникам з москви, щоб приспати український народ.
Виявилося, що міст будували-будували і побудували.
Можна вже вважати Маріупольський та Бердянський порт банкротами, бо великі вантажні кораблі не пройдуть.
Та що там порти, весь промисловий комплекс того регіону понесе величезні втрати.
Весь серпень з перервами Керченська протока була закрита, як я про це і говорив тут:
https://www.facebook.com/Krasnov.Stanislav/posts/2031508610418867
та тут
https://www.facebook.com/Krasnov.Stanislav/posts/2032111367025258
Десятки українських суден були заблоковані. Реакція майже нульова.
Замість рішучих дій - сльозливі слабенькі заяви.
Цей міст став для мене остаточним фактом того, що українська влада є в змові з російськими окупантами. Крим цілеспрямовано віддається окупанту. Два мільйони українців продані купкою олігархів.
Будівництво мосту - одна з ланок цієї змови.
Неможливо по іншому пояснити постачання окупантам електроенергії, світла, мобільного зв'язку, інтернету, газу тривалий час. Без цього постачання неможлива була б окупація, неможливо було б провести так званий референдум.
Чому так довго це все постачали, і припиняли постачати ТІЛЬКИ КОЛИ ОКУПАНТ ВЖЕ МАВ СВОЄ.
Тобто мобільний зв'язок припинили подавати через півроку, інтренет через два роки. Електроенергію та газ не припинили досі.
Дозволили зробити товарну блокаду з Кримом, коли вже було відомо, що окупанти самі введуть цю блокаду через пару місяців.
В Криму окупанти проводять міжнародні економічні форуми з десятками депутатів з Європи. Проводять міжнародні концерти.
Як пояснити, що українські заводи виробляють комплектацію для електростанцій, що будують окупанти в Криму.
І такі ланки можна перелічувати безкінечно.
Браття та сестри, в нас дійсно залишилось дуже мало часу, щоб рішуче вплинути на ситуацію та не дати окупантам забрати наш, Український Крим собі. Бо тільки ми, громадянське суспільство, український народ, здатні це зробити. Ми не продаємось.
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Артем Бала - все верно - Крым продали во время договорняков..., только больной рассудком этого не заметил...
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Прокуратура АР Крым расследует 29 уголовных дел об убитых и похищенных на территории оккупированного полуострова - Цензор.НЕТ 1613Установка арки на Крымском мосту - всё только начинается!Все российские, а аккомпанементом и украинские СМИ сообщают о том, что на Крымском мосту, который сейчас возводится российскими оккупантами,…SPROTYV.INFO

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А количеств украденных в россии будет только рости. Уже воруют людей через Беларусь...
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Нині в Україні припускають, що дев'ятнадцятирічний Павло Гриб, якого викрали 28 серпня, перебуває в управлінні ФСБ у Краснодарі. Утім, жодних офіційних підтверджень цього, його батько Ігор Гриб, поки не отримував. Батько каже, - 24 серпня його син поїхав до Білорусі зустрітися з дівчиною, з якою спілкувався у соціальних мережах, та вже за два дні хлопець раптово зник. Крім того, за словами батька, дівчина ніби підтвердила, що саме ФСБ Російської Федерації змусила виманити Павла Гриба до Білорусі. Не виключає такої версії і російський адвокат Марк Фейгін. Він каже, що спецслужби могли викрасти хлопця для подальшого обміну.

http://magnolia-tv.com/video-news/2017-08-31/95439-zniklii-u-b-lorus-pavlo-grib-mozhe-buti-v-upravl-nn-fsb-u-krasnodar-v-de?prov=ukrnet
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А когда СБУ посадит этого мудака, главу закарпатской облрады Ривиса,завившего что идет гражданская война в Украине ???
https://www.facebook.com/Mukachevo.net/videos/1435440426493234/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура АР Крым расследует 29 уголовных дел об убитых и похищенных на территории оккупированного полуострова
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