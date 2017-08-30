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Все про:посол (1170) посольство РФ (310) санкции (6409) США (13310) Антонов (36)

 "Отменить санкции Россия никогда не просила", - новый посол РФ в США Антонов

антонов

Новый посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не будет просить США отменить санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Коммерсанту"

"Отменить санкции Россия никогда не просила и не собирается этого делать. Хотя очевидно, что речь идет о недружественном поведении в отношении нашей страны", - отметил он.

По его словам, выстраивать эффективное сотрудничество Россия и США смогут, только когда в диалоге "перестанут использоваться инструменты давления", не будет шантажа и попыток навязывать свою волю.

"Мяч в данном случае на стороне Вашингтона", - подчеркнул посол.

Также читайте: Новый посол РФ в США Антонов фигурирует в списке санкций ЕС, - СМИ
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Санкции оружие баб
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Прально мыслишь лапотник...Меркель тоже в этом участвует хотя она не баба а фрау ,хотя понимаю.. в Козлостане привычней БАБА
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Отменить санкции Россия никогда не просила и не собирается этого делать

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"Отменить санкции Россия никогда не просила", - новый посол РФ в США Антонов - Цензор.НЕТ 6683
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дык это для ваты. а так - да, не просила так как бабло п*здить легче, и народ на*бывать.
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Ой бля,не с того начал,чуркин тоже много про "НЕ" сказывал,все отрицал и во как по почкам дало
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Чего у них посол в мундире и с такой обширной орденской планкой? Заслуженный КГБшник?
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Канешно,все дипломаты и попы с той конюшни
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Правильно. Санкции - они ж "на пользу". Так сам Хуйло и говорил. Кто ж от пользы отказывается ? "Все полезно, что в рот полезло", и такое им в рот скоро амеры насуют - что твой "Стрепсилс", ага.
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Параша из трусов выпрыгивала лишь бы санкции хоть ослабили, ничего не получилось, и теперь типа - ой, не очень-то и хотелось
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как шлюхи себя ведут...типа мы -"скрепные и крутые" а весь мир нам по...)
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точно, поведение парашии - поведение типичной шлюхи
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А как же путькинский ультиматум:отмените санкции?!Хотя да,формально не просил,а требовал.У нас,кстати,тоже такое есть...Гражданства не лишил,а аннулировал.Как не постыдно,но даже в чём-то похожи...
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о-новость ,санкции россии во благо...и шредер в помощь...))) новый сериал...
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Если все санкции применить как стоило бы... Было бы. А так? Более психологически. Как приход в клуб и по правилам. Пришел в шортах и майке - не пустили, пришел в джинсах и рубахе - не пустили, пришел в смокинге, цилиндре и с бабочкой - не пустили. Что не так? Надпись на лбу - неадекват. Потому и не хотят пущать, а не санкции, хотя бы и стоило по настоящему.
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еще пара тройка санкций и кацапня не просить,
умолять будет
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такой же лжец как и его кремлевский хозяин, профессиональный лжец ...уйло всея кацапстана
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кто говорит? где? может еще говорят что и на 600 процентов вырос?....
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У него так в методичке написано, - "Говорят что товарооборот Украины и Мордора вырос на 60%".

Ты ему вопросов можешь не задавать там вариантов ответов нету.
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и Януковичь!
Можешь себе на следующих кацапских выборах проголосовать за них!
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базару нет. в "честности" депутата рабиновича сомневаться никак не приходится
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В переводе с дипломатического: вср"усь, а не покорюсь..
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еще не время. а пока по мучайся сука корявая... приползешь на коленках с протянутой рукой. это уже было и мы видели ,,непобедимый и нерушимый,, союз ,,равных,,...
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попытка сохранить лицо. информация сугубо для внутрикацапетовской ватки
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Санкции только на пользу. И путин должен посылать нах тех европейских чиновников, которые говорят о сокращении санкций.
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Тупому кацапу, тоесть тебе, не понять того что они живут за счет Китая и Кцабздана! Вот теперь мне интерестно за счет чего будет жить собственно вам кацабздан? За счет таких идиотов как ты и Колымы!!!
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півн. корею утримували Китай і нароссія, Кубу - СССР. а хто тепер нароссії допоможе, Китай? Китай перший же й розтащить педороссію по запчастям
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На Кубе и Корее нет чеченов , дагестанцев и прочих народов...ненавидящих центральную власть и убогий руССкий народ, пока дают им бабки они живут в россии,когда закончатся помойка развалится в "три дня"......
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кожен день рассіюшка не просить відмінити санкції, кожен день
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- Вы слышали? Россия сменила посла России в США!
- Это фигня! Вот, помнится, Турция сменила посла России в Турции... Вот то был номер!
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Ага...
Только у Трампа половина трусов в х@йлововкиной помаде...
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Какие эти кацапы манипуляторы,лгуны! Да сколько раз ЛИЧНО хуйло просил отмены санкций! А во Францию кто просил журналистов ,что бы они повлияли на отмену санкций? ) Позорники))) Очень бы хотелось,что бы американцы ткнули носом этого посла ,где хуйло,медведев просили об отмене санкций!
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Это информация для их внутренних гуппий. У них память максимум на один день, поэтому им каждый день по телеку про Украину показывают, и каждый раз напоминают, что игил - запрещенная в рф организация.
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ну раз русня не просит отменять санкции то нужно срочно вводить новые, для пользы мордвы.
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Вместе с Указом о расторжении соглашения по плутонию, Хуйло предложил законопроект-ультиматум с очень интересными формулировками:
"Действие Соглашения и протоколов к Соглашению может быть возобновлено после... отказа Соединенных Штатов Америки от недружественной политики в отношении расийськой федерации, который должен выражаться:
а) в отмене закона Соединенных Штатов Америки 2012 года (закон Сергея Магнитского) и направленных против расии положений закона Соединенных Штатов Америки 2014 года о поддержке свободы Украины;
б) в отмене всех санкций, введенных Соединенными Штатами Америки в отношении отдельных субъектов расийськой федерации, расийських юридических и физических лиц;
в) в компенсации ущерба, понесенного расийской федерацией в результате введения санкций, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, включая потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки";

- https://aftershock.news/sites/default/files/u14368/ea78d1bc4f1402b3ba6d8349ee525a8e%5B1%5D.png

- https://aftershock.news/sites/default/files/u14368/6e1adf2ed89553c67c89a1567ad90904%5B1%5D.png
- https://aftershock.news/sites/default/files/u14368/4fab8910809ee953df3f15ac281b8708%5B1%5D.png
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А просить и не надо. Вы будете не просить, а умолять, стоя на коленях и отсасывая у всех небрезгливых. Очень надеюсь, что к тому моменту от РП останутся незначительные осколки.
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Давно хочу спросить у московитов, кто им придумал названия блюд, что такое "куле - бяка" не успеваю спросить, от них остаются лишь крестики
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Это тебе злой модератор мешает общаться с мышебратьями.
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и не надо просить. Потому что никто не собирается их отменять в ближайшем обозримом бкдущем.
Я чето запамятовал - сколько действовал закон Джексона - Вэника?
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Молодец чувак! Хорошо начал мосты наводить! Видать потомственный дипломат
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- Ну будьте же вы людьми ребята! Я принес вам сладкий хлеб. Покушайте.
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Правильно!И вааще,сейчас дадут каманду всем расиянам,которые встаюют с календарем,но в в ненавистной США(при этом хер их оттуда выгонишь),то они все разом обоссут,загадят все подьезды,лифты,вот тогда пиндсы и пойму русский мир
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Не могу не поделиться видео со старой ватной крысчанкой. Её руссскоязычная челюсть внезапно стала...англоязычной (если это можно назвать английским). Вкратце, она на английском (!) жалуется (кому?), что у них в Крыму отбирают участки и "dachas". Гейропа, пиндосы, памагите!!!
https://www.youtube.com/watch?v=0Toeqvq1ieE
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Пусть монетизирует канал. Она имеет успех.
Все хотят посмотреть на контуженных камнями с неба.
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Прикол даже не в этом, а в том что русню будут обдирать и после ее бегства из на крысма и дамбаса - бамбаса. Тогда платить мордва будет не за санкции а репарации. А они намного больше будут.
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Пару раз в месяц кто то с ЕС озвучивает требования, выполнив которые санкции будут сняты..... В ответ- тишина. Всем пох. И зачем тогда регулярно о себе напоминать? Чтоб не забыли? Уже кроме США все признают что санкции не работают....
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давай чуваш. продолжай . расскажи нам что санкции тебе на пользу.
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Санкції допомагають встати РФ з колін(імпортзаміщення і т.д.),то чого не просите посилити санкції?Що,слабаки?
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‪Чингиз Хан был умным. Он свои монгольские гены вложил на много поколений вперёд. Монголы насиловали все племена которые попадались по дороге.Он хотел захватить всю Европу. Россия это продолжение монголов. Русские никогда не были славянами.‬
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Тут не так все просто. Дело в том что русня не монголы, русня не люди вообще.
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"Отменить санкции Россия никогда не просила", - новый посол РФ в США Антонов.

Да хоть проси,. хоть не проси, хоть усрись по самые гланды, всё ещё впереди, это так ... разминка :"Отменить санкции Россия никогда не просила", - новый посол РФ в США Антонов - Цензор.НЕТ 5373"Отменить санкции Россия никогда не просила", - новый посол РФ в США Антонов - Цензор.НЕТ 1720
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В общем, все то, что мы сейчас видим, является следствием всего одной проблемы, которая на самом деле волнует ху** ла - сохранность собственной шкуры и несколько сот миллиардов наворованного бабла, которое растыкано по всему миру и потому - очень уязвимого. Войны, террор, убийства и прочее, что сейчас захватило мир -следствие животной жадности одного, полностью выжившего из ума ублюдка !!
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"Отменить санкции расеюшка никогда не просила", - новый посол РФ в США Антонов
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Аа-гааа! Не просила значит? Ну так добавить нада санкций благотворящих. Санкции тока на пользу. Больше санкций - больше пользы.

Уважаемый товарищ Трамп. Обращаюсь к Вам как неравнодушный к судьбе бензоколонки и Вашего истинного заокиянского избирателя обслуживающего бензоколонку. Добавте им, казламордым, ещё много всяких-разных санкций. Ножки "Буша" и бублегумы им, вЯликим, не выдавайте, а то они потом с жыру бесцца и пугают ядерным пепелом.
С уважением, Владік.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Отменить санкции Россия никогда не просила", - новый посол РФ в США Антонов
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