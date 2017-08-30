 "Отменить санкции Россия никогда не просила", - новый посол РФ в США Антонов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Коммерсанту"
"Отменить санкции Россия никогда не просила и не собирается этого делать. Хотя очевидно, что речь идет о недружественном поведении в отношении нашей страны", - отметил он.
По его словам, выстраивать эффективное сотрудничество Россия и США смогут, только когда в диалоге "перестанут использоваться инструменты давления", не будет шантажа и попыток навязывать свою волю.
"Мяч в данном случае на стороне Вашингтона", - подчеркнул посол.
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умолять будет
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Ты ему вопросов можешь не задавать там вариантов ответов нету.
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Можешь себе на следующих кацапских выборах проголосовать за них!
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Битва за картошку https://youtu.be/jFH673zIFpQ через @YouTube
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- Это фигня! Вот, помнится, Турция сменила посла России в Турции... Вот то был номер!
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Только у Трампа половина трусов в х@йлововкиной помаде...
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"Действие Соглашения и протоколов к Соглашению может быть возобновлено после... отказа Соединенных Штатов Америки от недружественной политики в отношении расийськой федерации, который должен выражаться:
а) в отмене закона Соединенных Штатов Америки 2012 года (закон Сергея Магнитского) и направленных против расии положений закона Соединенных Штатов Америки 2014 года о поддержке свободы Украины;
б) в отмене всех санкций, введенных Соединенными Штатами Америки в отношении отдельных субъектов расийськой федерации, расийських юридических и физических лиц;
в) в компенсации ущерба, понесенного расийской федерацией в результате введения санкций, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, включая потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки";
- https://aftershock.news/sites/default/files/u14368/ea78d1bc4f1402b3ba6d8349ee525a8e%5B1%5D.png
- https://aftershock.news/sites/default/files/u14368/6e1adf2ed89553c67c89a1567ad90904%5B1%5D.png
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Я чето запамятовал - сколько действовал закон Джексона - Вэника?
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https://www.youtube.com/watch?v=0Toeqvq1ieE
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Все хотят посмотреть на контуженных камнями с неба.
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Да хоть проси,. хоть не проси, хоть усрись по самые гланды, всё ещё впереди, это так ... разминка :
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Аа-гааа! Не просила значит? Ну так добавить нада санкций благотворящих. Санкции тока на пользу. Больше санкций - больше пользы.
Уважаемый товарищ Трамп. Обращаюсь к Вам как неравнодушный к судьбе бензоколонки и Вашего истинного заокиянского избирателя обслуживающего бензоколонку. Добавте им, казламордым, ещё много всяких-разных санкций. Ножки "Буша" и бублегумы им, вЯликим, не выдавайте, а то они потом с жыру бесцца и пугают ядерным пепелом.
С уважением, Владік.
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