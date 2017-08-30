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Все про:Шредер (24) Роснефть (20)

 "Я сделаю это", - Шредер согласился занять пост в "Роснефти"

шредер

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил о намерении все же принять предложение занять пост одного из независимых директоров российской компании "Роснефть".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

По его словам, критика в немецкой прессе не повлияет на его решение.

Также читайте: Шредер возглавит совет директоров Роснефти, - российский "Интерфакс"

"Я сделаю это. Речь идет о моей жизни, и буду решать я, а не немецкая пресса", - заявил Шредер.

Отмечается, что данное заявление экс-канцлер Германии сделал в среду, 30 августа, на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии в северогерманском Ротенбурге.

Также читайте: Я не думаю, что это нормально, - Меркель раскритиковала Шредера за выдвижение в совет директоров "Роснефти"

Как сообщал Цензор.НЕТ, бывший канцлер Германии Герхард Шредер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на место в совете директоров "Роснефти", несмотря на критику в свой адрес среди ряда германских политиков.

Внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет избран новый состав совета, пройдет 29 сентября 2017 года.

Также читайте: Выдвижение экс-канцлера Германии Шрёдера в руководство "Роснефти" является аморальным, - посол Украины в Германии Мельник


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казалось бы тупит... но нет... презы уходят и приходят а газ надолго..
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"I referred to him as a political prostitute, now that he's taking big checks from (Russian President Vladimir) Putin. But the sex workers in my district objected, so I will no longer use that phrase," Lantos said.



Я назвав його <Шредера> політичною проституткою, тепер, коли він став брати великі гроші від Путіна. Однак секс-працівниці в моєму районі запротестували, щоб я більше не використовувати цю фразу[2]


Том Лантос, голова Комітету закордонних справ Конгресу США

http://usatoday30.usatoday.com/news/washington/2007-06-13-2870151492_x.htm
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Имелось ввиду что "проститутки в моём районе запротестовали ввиду неравномерной оплаты труда". Истинно демократическая страна Германия, никакой дискриминации в оплате. Ха-ха-ха. Тонко он протролил старого Шредера.
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После фельдмаршала Паулюса такого позора Германия еще не знала...
Das ist voller PIZDETS...
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бу-га-га !!!
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Это карашо,сечин всех собак повесит на ганса и умоет руки,а этому дурику на старость разгребать
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Ненька скатывается обратно в компанию законтаченно-апущенных урок, прекрасных Мурок, ннада чето делать.......
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Деньги не пахнут даже в ЕС. Как говорил шеф " не теряй время, когда видишь деньги"
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придет время, и такая правильная и "антиросийская" Меркель еще секретаршой у хуйлососа Шредера поработает... Европа считает только деньги. Их интересуют дешевые рабочие-украинцы. Убитые путиным украинцы им пох...
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в ФРГ - безработица. небольшая, до 4%, но все же...
а насчет дешевизны украинских рабочих, можете объяснить для чего они нужны? ни языка, ни нужной квалификации, даже разрешения на работу у них нет. проблемы одни... мы работали с украинскими IT-шниками. потом отказались. сложно коммуницировать.

и у меня еще один вопрос - а кого бы вы хотели видеть на месте Меркель? конкретно. всего одну фамилию, если не сложно. а то критиковать мы все мастера. вы предложите разумную альтернативу!
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" конкретно. всего одну фамилию, если не сложно. а то критиковать мы все мастера. вы предложите разумную альтернативу! "

Нема у меня фамилии , но могу предложить миллионнов 20 беженцев в чалмах ... Годится ?
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это не ответ... если вам не нравится кто-то из немецких политиков, то кому-то же вы и симпатизируете? или главное покритиковать, а там - хоть не рассветай?
вы напрасно думаете ,что все беженцы в ЕС мусульмане, и уж совершенно напрасно, что все они в чалмах. бежали как раз люди, в основном, образованные и вполне европейского вида. со мной работал сотрудник родом из Боснии. прекрасный специалист по компьютерным сетям. мусульманин, а женился на христианке тоже из Боснии. а те, которые в чалмах, сейчас, в основном, в ИГИЛ воюют. так что я не вижу проблемы с беженцами. с террористами - вижу, а с беженцами - нет. а вам из Украины кажется, что настал последний час Европы? знаете сколько этот "закат" длится? пересильте себя, попробуйте понять, что есть другие точки зрения на беженцев, на Европу, на путь ее развития. и тут далеко не все рассисты или ксенофобы, как вы себе, вероятно, рисуете.
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Давай понаблюдаем за развитием событий . Далеко не убегай ... Я думаю , шо еще не раз придется вернуться к затронутой мною темой
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нужны они на новом заводе Электроконтакта и ему подобных. дешевые)) рабочие немцы стоят около 2000-3000 евро в месяц. украинцы 150-200 евро. а если петя прогнеться и еще курс гривны обвалит??? запчасти для БМВ дешевые как никогда. и немец может купить машину за 10 зарплат.
причем если посмотрите на график средней зп в германии, то увидите что и в 1996-м, и в 2017 наша зарплата в 10-15 раз меньше немецкой. и так будет оочень долго. если не всегда
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проблема в том что дешевая рабсила уже никому не нужна, в мире полно африканцев по 5 центов в час, их только уран добывать в шахты, а нужна квалифицированная, дорогая, но эффективная.
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разумная мысль. я маму повез на экскурсию в Ингольштадт. на завод Ауди. когда она увидела рабочих в серебристых комбинезонах у нее был культурный шок. ну, и про роботов забывать не надо. на конвейере они прекрасно работают. и так не только в Германии.
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вы, вероятно, не сталкивались с европейской бюрократией. тут даже субподрядчик у VW обязан отчитываться заказчику (концерну) в каких условиях трудятся у него люди. про стандарт ISO 9000 (или 9001? да Бог с ним.) не слышали? а вы про 150 евро зарплаты говорите... да за это просто разорвут на части.
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за такое бабло ты шлюха путлеровская и не такое сделаешь
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Организатор "референдума" в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину
30 августа 2017 г. в 23:26
Для возвращения "нормальной жизни" и возобновления работы предприятий оккупированным районам Донбасса необходима реинтеграция в Украину.
Об этом заявил организатор "референдума" донецких сепаратистов в 2014 году Роман Лягин в своем Facebook.
"Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014. Делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому, что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают как скот, для телевизионной картинки", - написал он.
Лягин отмечает, что Донбассу "не суждено пройти путь Крыма".
"Нас предали и продали! За что сражались и умирали!? ... Пусть каждый сам себе ответит
И что, все было зря!? Да, России, которую мы себе представляли нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину! Донбасс - это Украина!" - добавил он
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интересная новость...) жить господину Лягину остались считаные часы...)
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))))))))))
Крыму еще только предстоит понять, что такое "Путь использованного презерватива" )))
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Человеку немного не повезло с крымской пропиской!
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"Я сделаю это. Речь идет о моей жизни, и буду решать я, а не немецкая пресса", - заявил Шредер."
Конечно, НАНЯТЫЙ - господин. Речь идет не о жизни немцев, а вашей - личной и бабле, которое вам сулят. Конечно вы это сделаете. Бедные немцы. (А их бабушки - немки и правильно воспитанные - тащат в полицию найденные саквояжи с много-мани...безвозмездно.) Вот такая то разница.
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Каждый из нас рождается один, живет один и умирает - один.
Пока мы не поймем, что ожидать от нас меньшего, это глупый инфантилизм - с нами нечего и разговаривать. Именно это и хотят увидеть во всем мире: мы страной вообще стали, или все еще инфантильная область рашки.
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во первых, никто не рождается, один, хотя бы мать рядом. При рождении она - всегда рядом. А потом, мы страна Украина..
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Ню-ню. Немцы уже несколько десятилетий назад с кацапами тоже дружбы водили и в десны лизали друг друга. Что с етого вышло весь мир увидел.
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нічого дивного - коли німці мінометами добивали залишки польських дивізій (з українцями у складі) у містечку, де я мешкаю, руSSкі вже йшли їм назустріч. Потім тих польських вояків (40 тисяч) розстріляли, як ми знаємо, у Катині... А ми дивуємось Іловайську...
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Нікому не можна вірити - тільки своїй зброї і силі.......
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та едности...разом подолаемо все...) а пан Шредер-поц...
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нефть - это прибыльно и хорошо, в Украине не так много нефти но её же тоже кто то захапал после развала СССР, писали что Шуфрич имел отношения к каким то вышкам, всё кому то принадлежит, у дураков только ничего нету кроме нищенских пенсий и гречки
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У некоторых даже гречки нет, одни матрёшки и балалайка.
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А он прав. Речь идёт о его жизни. И если рассматривать ситуацию в комплексе - то я готов его жизнь (принимая во внимание как санкции так и личное отношение к ситуации) умножить его жизнь на ноль. Так же прошу принять во внимание, что умножение на ноль не обязательно должно быть арифметическим действием. Мне достаточно способствовать увеличению его массы на 6,1 грамма, но в место где должен находится мозг.
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Да, Герхард!! И ты выиграл стопиццот шрёдеров и место в истории немецкой политики, и даже упоминание в некоторых учебниках. Твои внуки будут тобой гордиться.
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Он умница!Следующий его шаг,это что бы он дал завещание,что бы когда он крякнет,то из него сделать чучело,и выставить в Брюсселе в штабкварире ЕС,чучело как образец паскудства,пидарастизма,продажности!Вообщем застишфантастиш..
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Старая дружба, подкреплённая сотнями миллионов, выдержит натиск прессы, девиз на "гербе" Шрёдера должен звучать так: "Бабло всё, честь - ничто!"
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Подозреваю, что дохерища немецких политиков ему сейчас до слез завидуют...
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а кто ему в герамнии даст столько ?
а там и налоги плать не надо
и делать особо ничего не надо. только .блом светить...
ну че орда собирает своих у себя
овощ там теперь немецкий овощ... кароче резервация она ж в принципе хорошо...
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улюблений німецький песик кремлівського зоофіла отримав нову золоту будку
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продажная Макрель ,слившая часть Украины куйлу, висит на том же грязьпромовском крючьке. заглотит целиком по окончании карьеры...
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Ето ШРЕДЕР ВРАГ УКРАИНИ СИДИТ НА ДОЙНОЙ КОРОВЕ КАЦАПСКОЙ МНОГО ЛЕТ ЗА СВОЕГО ПРИЗИДЕНСТВА ВСЕ БЛОКІРОВАВЛ ДЛЯ УКРАИНИ .
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Пора бы уже научиться нашим так отвечать,что Украина привыше всего! Так что там по сименсу?
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шредер их оберет до нитки и смоется в свою Германию. аминь.
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И эти две страны, два врага когда-то положили миллионы своих сограждан в страшной войне.... чтобы через 70 лет вылизывать друг другу гланды. Да уж...
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"Я сделаю это. Речь идет о моём кошельке , и буду решать я, а не немецкая пресса", - заявил Шредер Источник: https://censor.net.ua/n453481
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Шредер возглавит совет директоров Роснефти. Хорошее начало для фильма с названием "Интермальчик".
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Я сделал это"!Ну это как высер начинающего педика,когда его отимели,а оно собралось духом,и об этом всем заявило!И это должно прокатить как охеренный подвиг
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Работник спецслужб идет в другую спецслужбу ??? бред ,,, пошла раша по нулям ,,, Шредер это не крымская альфа предателей сдыхающая в Дегестане !!!
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Кацапы. Все, коротко, и по Маяковскому, "Я, достал, из широких штанин, и, все возмущенно, кричат, "Гражданин" .Имейте совесть, во общем, идите на три буквы.
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а не переехать ли герду в рашку? Ему там сразу квартиру дадут, как и депардье. С Дорис он уже развелся, в Германии его ничего не держит, а там кацапку себе найдет. В нем. политике он уже пройденный этап.
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шредер сделает - амбец и точка....
даже не представляю скольоко в шредера бабла вколочено..
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А чи є гарантії що дехто з єврочиновників вже не відпрацьовує авансом хуйлу за майбутню безвідповідальну, але грошови ту посаду?
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Те саме я б сказав про нашу мразоту на Банковій та Грушевського!!!
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ну не можна в кожній людині бачити паскуду, тоді й жити не варто.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я сделаю это", - Шредер согласился занять пост в "Роснефти"
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