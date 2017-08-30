 "Я сделаю это", - Шредер согласился занять пост в "Роснефти"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
По его словам, критика в немецкой прессе не повлияет на его решение.
"Я сделаю это. Речь идет о моей жизни, и буду решать я, а не немецкая пресса", - заявил Шредер.
Отмечается, что данное заявление экс-канцлер Германии сделал в среду, 30 августа, на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии в северогерманском Ротенбурге.
Как сообщал Цензор.НЕТ, бывший канцлер Германии Герхард Шредер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на место в совете директоров "Роснефти", несмотря на критику в свой адрес среди ряда германских политиков.
Внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет избран новый состав совета, пройдет 29 сентября 2017 года.
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Я не думаю, что это нормально, - Меркель раскритиковала Шредера за выдвижение в совет директоров "Роснефти"(46)
Лидер немецких левых Вагенкнехт о должности Шредера в "Роснефти": "Я нахожу это действительно извращенным"(41)
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В Бундестаге требуют объяснений от главы МИД Германии по поводу ужина с Путиным, - Bild(138)
Почему назначение Шредера в совет директоров "Роснефти" – тревожный сигнал(0)
Правительство России выдвинуло экс-канцлера Германии Шредера в совет директоров "Роснефти"(99)
Путин нарушил международные нормы, терроризировал всех своих соседей. Не надо прилагать много усилий, чтобы заметить сходство с одним немецким диктатором, - американский профессор Мотыль(57)
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Я назвав його <Шредера> політичною проституткою, тепер, коли він став брати великі гроші від Путіна. Однак секс-працівниці в моєму районі запротестували, щоб я більше не використовувати цю фразу[2]
Том Лантос, голова Комітету закордонних справ Конгресу США
http://usatoday30.usatoday.com/news/washington/2007-06-13-2870151492_x.htm
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Das ist voller PIZDETS...
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а насчет дешевизны украинских рабочих, можете объяснить для чего они нужны? ни языка, ни нужной квалификации, даже разрешения на работу у них нет. проблемы одни... мы работали с украинскими IT-шниками. потом отказались. сложно коммуницировать.
и у меня еще один вопрос - а кого бы вы хотели видеть на месте Меркель? конкретно. всего одну фамилию, если не сложно. а то критиковать мы все мастера. вы предложите разумную альтернативу!
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Нема у меня фамилии , но могу предложить миллионнов 20 беженцев в чалмах ... Годится ?
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вы напрасно думаете ,что все беженцы в ЕС мусульмане, и уж совершенно напрасно, что все они в чалмах. бежали как раз люди, в основном, образованные и вполне европейского вида. со мной работал сотрудник родом из Боснии. прекрасный специалист по компьютерным сетям. мусульманин, а женился на христианке тоже из Боснии. а те, которые в чалмах, сейчас, в основном, в ИГИЛ воюют. так что я не вижу проблемы с беженцами. с террористами - вижу, а с беженцами - нет. а вам из Украины кажется, что настал последний час Европы? знаете сколько этот "закат" длится? пересильте себя, попробуйте понять, что есть другие точки зрения на беженцев, на Европу, на путь ее развития. и тут далеко не все рассисты или ксенофобы, как вы себе, вероятно, рисуете.
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причем если посмотрите на график средней зп в германии, то увидите что и в 1996-м, и в 2017 наша зарплата в 10-15 раз меньше немецкой. и так будет оочень долго. если не всегда
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30 августа 2017 г. в 23:26
Для возвращения "нормальной жизни" и возобновления работы предприятий оккупированным районам Донбасса необходима реинтеграция в Украину.
Об этом заявил организатор "референдума" донецких сепаратистов в 2014 году Роман Лягин в своем Facebook.
"Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014. Делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому, что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают как скот, для телевизионной картинки", - написал он.
Лягин отмечает, что Донбассу "не суждено пройти путь Крыма".
"Нас предали и продали! За что сражались и умирали!? ... Пусть каждый сам себе ответит
И что, все было зря!? Да, России, которую мы себе представляли нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину! Донбасс - это Украина!" - добавил он
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Крыму еще только предстоит понять, что такое "Путь использованного презерватива" )))
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Конечно, НАНЯТЫЙ - господин. Речь идет не о жизни немцев, а вашей - личной и бабле, которое вам сулят. Конечно вы это сделаете. Бедные немцы. (А их бабушки - немки и правильно воспитанные - тащат в полицию найденные саквояжи с много-мани...безвозмездно.) Вот такая то разница.
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Пока мы не поймем, что ожидать от нас меньшего, это глупый инфантилизм - с нами нечего и разговаривать. Именно это и хотят увидеть во всем мире: мы страной вообще стали, или все еще инфантильная область рашки.
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а там и налоги плать не надо
и делать особо ничего не надо. только .блом светить...
ну че орда собирает своих у себя
овощ там теперь немецкий овощ... кароче резервация она ж в принципе хорошо...
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даже не представляю скольоко в шредера бабла вколочено..
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