 При попытке дать следователю 500 долл. взятки задержан житель Ривненщины, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Находясь в служебном кабинете Сарненского отдела полиции, 31-летний мужчина, чтобы избежать уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством (мотоциклом) по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса, дал полицейскому взятку в сумме 500 долларов", - говорится в сообщении.
По факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу начато досудебное расследование частью 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Житель Сарненщини задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении.
Согласно санкции статьи ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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