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 При попытке дать следователю 500 долл. взятки задержан житель Ривненщины, - Нацполиция

взятка

Задержан житель Ривненщины, пытавшийся дать взятку следователю полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Находясь в служебном кабинете Сарненского отдела полиции, 31-летний мужчина, чтобы избежать уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством (мотоциклом) по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса, дал полицейскому взятку в сумме 500 долларов", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Правоохранители задержали депутата горсовета в Ривном на взятке $5 тысяч. Изъят янтарь и наркотики. ВИДЕО

По факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу начато досудебное расследование частью 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Житель Сарненщини задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении.

Согласно санкции статьи ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Смотрите: Следователь полиции и эксперт-криминалист задержаны на Волыни за попытку взятки в 130 тысяч. ФОТОрепортаж
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а что, так ловят на Западной Украине? Читаю, все по Ровно?) Плохие там, наверняка, полицаи?одни взяточники.
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ото дурак. сам дал следаку возможность на ровном месте повысить раскрываемость преступлений
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я представляю реакцию ахметки или фирташа, если они вдруг прочитали эту "новость"..
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интересный случай - задержали того, кто хотел дать взятку... Мент отказался... Запомните этот день...
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Это была не взятка, а форменное оскорбление. Вот полисмен и обиделся.
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Просто не заинтересовал маленькой суммой :D

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Может и есть еще честные? Будем надеяться. Но происходящее - медаль с двумя сторонами. Обе стороны в дальнейшем и любом случае, при слове взятка, должны - неистово креститься и падать ниц. Стоило бы в жизни. Это я гротескно. Если здесь не будет победы? Нас съест ржавчина. Изнутри. Перечеркнет все, что было и что будет. Будут вечные задворки. Есть над чем думать и решать. Всем. Но быстро.
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Скорей всего следователь по другому делу проходит, где сумма поболее. Или ждет повышения, а 500 зеленых, не та сумма, что бы рисковать...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри попытке дать следователю 500 долл. взятки задержан житель Ривненщины, - Нацполиция
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