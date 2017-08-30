 В России угрожают "ответить" на депортацию пропагандистки Курбатовой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российский cенатор Алексей Пушков написал в Twitter.
"На 1-ом же заседании комиссия Совфеда по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на похищение и высылку Курбатовой", - заявил он.
Как сообщалось ранее, "Первый канал" РФ заявил, что журналистка Анна Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины.
Вечером 30 августа Курбатова была выдворена из Украина с запретом посещать нашу страну на протяжении трех лет.
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Эксперт The New York Times Кофман, агитирующий против предоставления Украине оружия, оказался членом Валдайского клуба Кремля, рассказывающим о пользе РФ для США, - "Лига.net"(73)
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"Офіційні особи ЄС проведуть наступного тижня дебати щодо продовження на півроку санкцій проти 153 осіб та 40 компаній. Кінцевий строк: 15 вересня", - написав Р.Йозвяк.
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В течение многих лет бытовало мнение, что вторая корейская война будет похожа на первую - конвенциональную битву с американскими и южнокорейскими силами, которые должны были остановить противника, а затем контратаковать его. Теперь, однако, у Пентагона есть новый план действий против Пхеньяна. Документ носит кодовое название US Operations Plan 5015 - OPLAN 5015 ("План операции США 5015"). Он предполагает более "узкопрофильный" подход к решению проблемы Северной Кореи: речь идет об ограниченных боевых действиях, осуществляемых силами специальных операций и современным высокоточным оружием, рассказывает журнал National Interest под авторством Майкла Пека, материал которого Newsader излагает в переводе на русский.
У непредсказуемого лидера КНДР Ким Чен Ына имеется полно способов насолить соседям, будь то диверсии, кибервойны или угрозы применить оружие массового поражения - режим готов на все ради того, чтобы мир выполнил его прихоти. Другой вопрос - что получит Ким в результате такого шантажа?
Между тем, его оппоненты еще в 2015 году разработали новый план действий, известный как US Operations Plan 5015 - OPLAN 5015 ("План операции США номер 5015"). Согласно документу, Ким может быть ликвидирован в результате спецоперации США и Южной Кореи: чучхе-лидера "похоронят" в подземном укрытии с помощью специальной бункерной бомбы, в то время как другие бомбы - "умные" и высокоточные - сотрут в порошок его командные пункты и ядерные объекты. Иными словами, Вашингтон и Сеул могут обезглавить Северную Корею прицельными ударами, оставив авторитарный режим без центральной власти.
Такой исход выглядит отнюдь не фантастическим в условиях, когда, с одной стороны, КНДР продолжает регулярные ракетные испытания, с другой - американские и южнокорейские союзники столь же регулярно проводят симуляции по уничтожению северокорейской атомной инфраструктуры.
Информация о вышеуказанном плане ранее просочилась в южнокорейсккую и японскую прессу. Хотя точные его детали по понятным причинам не раскрываются, очевидно, что он представляет собой абсолютно новую версию того, как США и Южная Корея будут бороться против милитаризованной Северной Кореи с ее огромным арсеналом обычного и нетрадиционного оружия.
Приоткрывая завесу тайны, японская газета Asahi Shimbun сообщала в 2015 году, что OPLAN 5015 чем-то похож на план партизанской войны, в ходе которой спецназу предстоит ликвидировать ключевых персон и провести целенаправленные атаки против важных военных объектов. Одна из целей - минимизировать человеческие потери и даже подготовиться к обрушению северокорейского режима. При этом главным пунктом документа OPLAN 5015 является возможность нанесения упреждающего удара по Северной Корее.
"Новый план, как утверждается, адаптировался к изменениям в сфере безопасности и сосредоточил внимание на более быстрой и более энергичной военной операции по сравнению с предыдущим OPLAN 5027", -пишет ресурс Globalsecurity.org, отмечая, что новый план предполагает в том числе "концепцию упреждающего удара".
В условиях, когда провокации со стороны Пхеньяна становятся все более частыми, возрастает риск эскалации. OPLAN 5015 сформулировал варианты реагирования силами США и Южной Кореи на эти угрозы, среди которых - как обычные ракетные, так и ядерные атаки со стороны Северной Кореи.
Тень этого OPLAN 5015 можно рассмотреть в весенних учениях США и Южной Кореи - Foal Eagle 2017, - в которых было задействовано более 300 тыс. человек. В течение двух месяцев - с марта по апрель - они проходили обучение в режиме реального времени и компьютерного моделирования. Как сообщала газета Washington Post, в ходе учений отрабатывался «4D-план», "в рамках которого решаются четыре задачи: обнаружить, подорвать и уничтожить ракетно-ядерный арсенал КНДР, а также обеспечить защиту от него".
Вопрос лишь в количестве ресурсов, в том числе человеческих, которые придется потратить для реализации этого OPLAN 5015. Дэвид Максвелл, полковник спецназа армии США, который сейчас преподает в Центре исследований безопасности Джорджтаунского университета, предупреждает против того, чтобы слишком буквально понимать OPLAN 5015.
"Советую не слишком зацикливаться планах", - рассказал он в беседе с NI.
Те, кто пишет подобные планы, на самом деле не лучшие специалисты по собственно военному планированию. Их функция иная - предоставить командованию множество вариантов реагирования на наиболее агрессивные действия противника. И, несмотря на то, что для каждой непредвиденной ситуации разрабатываются вероятные варианты A, B и C на все случаи жизни, часто то, что выполняется в реальности, оказывается вариантом D. Он развивается из A, B и C и является результатом фактической оценки реальных действий врага.
Между тем, как отмечает издание Globalsecurity.org, неясно, какую именно роль возьмут на себя южнокорейские войска в условиях, когда оперативный контроль перейдет к США. Если это означает, что корейская армия в основном возьмет на себя функцию ударной пехотной силы на земле, в то время как США сосредоточатся на военно-морской и воздушной поддержке, то, как утверждают ряд экспертов, не все южнокорейцы окажутся довольны таким раскладом.
В то же время возникают и политические вопросы, особенно у тех стран, которые понесут на себе реальную тяжесть северокорейской атаки. Этот фактор стал одной из причин, по которой некоторые южнокорейские парламентарии в 2015 году пришли в ярость от того, что правительство отказалось посвящать их в детали OPLAN 5015.
"Хотя в рамках этой новой схемы, как сообщается, речь идет не о полномасштабной войне, а на ограниченной, все же упреждающий удар может привести к катастрофе, которой можно было бы избежать", - высказывала беспокойство редакция The Korea Times, отмечая, что в результате превентивной атаки со стороны США и Сеула мелкая стычка может перерасти в крупномасштабное сражение.
"Прелюдия к Гуаму"
Как сегодня стало известно, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск баллистической ракеты "прелюдией к сдерживанию Гуама", передает "Би-би-си". Имеется в виду запущенная в понедельник ракета КНДР, которая в этот раз пролетела над северным японским островом Хоккайдо, а затем упала в море. Ранее Пхеньян уже угрожал направить свои ракеты на остров Гуам, где находится большая американская военная база.
Совет Безопасности ООН единогласно осудил последний запуск, призвав Пхеньян свернуть свою ракетную программу, однако в совместном заявлении не идет речи о санкциях против режима - по всей видимости, потому, что последний санкционный пакет против КНДР был максимально жестким: в целом он полностью выключает Пхеньян из процесса внешней торговли.
"Последние учения по запуску баллистических ракет в условиях, соответствующих военному времени, - это первый шаг военной операции Корейской народной армии в тихоокеанском регионе и важная прелюдия в действиях по сдерживанию Гуама", - цитирует Ким Чен Ына северокорейское агентство ЦТАК.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты рассматривают "все варианты" действий в адрес Пхеньяна.
"Мир прекрасно услышал последнее послание Северной Кореи, - сказал Трамп. - Этот режим демонстрирует презрение к своим соседям, всем членам Организации Объединенных Наций и элементарным стандартам приемлемого международного поведения".
Между тем, это была четвертая ракета, которую Северная Корея запустила в течение всего лишь четырех дней. Если не считать нынешнего запуска, в течение этого короткого периода Пхеньян провел испытания трех баллистических ракет малого радиуса действия. Режим КНДР заявляет, что это было сделано в ответ на совместные учения вооруженных сил Южной Кореи и США, которые, по словам северокорейских властей, отрабатывают сценарий нападения на КНДР.
"Сейчас, после того как США открыто заявили о своих враждебных намерениях по отношению к КНДР, устроив совместные агрессивные военные учения, несмотря на неоднократные предупреждения,… у моей страны есть все причины прибегнуть к серьезным контрмерам", - сказал представитель Северной Кореи на конференции по разоружению в Женеве, добавив, что США будут нести ответственность за любые "катастрофические последствия".
Между тем, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что применение санкций или силы для разрешения ситуации на корейском полуострове - "путь в никуда, путь к катастрофе". Он призвал Северную Корею прекратить испытания своих ракет, а США и их союзников избегать нагнетания напряженности.
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Четыре из 72-х мини-спутников, запущенных в космос 14 июля на российской ракете "Союз-2.1а" вместе с аппаратом "Канопус-V-IK", не реагируют на запросы наземных служб, а еще два кубсата (сверхмалых спутника) не были выведены на целевые орбиты. Таким образом, за один вылет Россия потеряла фактически 6 аппаратов, говорится в материале издания Space News. В то же время Газета.RU со ссылкой на экспертов заявляет о том, что речь может идти об отказе 19 аппаратов.
Еще 29 августа компания "Даурия Аэроспейс" - первая в России частная компания по производству спутников - объявила о том, что не смогла установить контакт с двумя спутниками типа МКА-Н, спроектированными и построенными по заказу Роскосмоса. Изданию Space News удалось выяснить, что на этом потери космической отрасли РФ не заканчиваются: признаков жизни не подает "Искра-МАИ-85" Московского авиационного института и "Космо Маяк" Московского государственного университета, а Lemur и Flock 2 не вышли на заданные орбиты. Неясно, что стало причиной провала - внутренний аппаратный либо программный сбой самих спутников, или же проблема связана с неудачным запуском ракеты.
В настоящее время четыре потерпевших неудачу аппарата вращаются на 600-километровой высоте. Один из них, "Маяк" стоимостью $30 тыс., разработанный студентами МГУ за счет краудфандинговых сборов, так и не смог развернуть светоотражатель Майлара, который должен был выполнить функцию гигантского солнечного рефлектора. Данный элемент призван был обеспечить "Маяку" выполнение уникальной миссии: разработчики планировали, что он сможет стать четвертым по яркости объектом в небе после Солнца, Луны и Венеры.
Впрочем, еще до запуска этого спутника далеко не все астрономы готовы были аплодировать проекту.
"Мы отчаянно боремся с паразитической засветкой неба, как в нижних слоях атмосферы, так и на орбите, - говорил Ник Хоус, астроном и бывший заместитель директора Кельдерской обсерватории в Нортумберланде, слова которого приводил ресурс Likeni. - И то, как это может глупо разрушиться группой краудфандеров, заставляет мое сердце разрываться на куски".
Теперь, после фактической потери аппарата, лидер команды молодых разработчиков из МГУ Александр Шаенко сообщил 18 августа на RadioReference.com о том, что в ходе расследования попытается выяснить, как обстоят дела с другими спутниками, которыми была гружена ракета "Союз".
"Если большинство из них потерпели фиаско, надо задать Роскосмосу вопросы по поводу нештатной ситуации во время восхождения на орбиту", - писал Шаенко на форуме, добавляя, что, к его сожалению, "Маяк" не оснащен радиоаппаратурой, которая могла бы облегчить решение задачи.
"По словам Шаенко, в том случае, если многие из 19 кубсатов, выведенных на одну орбиту, отказали, то это повод обратиться в «Роскосмос» с запросом о возможной нештатной ситуации при выведении, - пишет в свою очередь Газета.RU. - Шаенко утверждает, что, по статистике, кубсаты - спутники, часто собираемые из коммерчески доступных компонентов, отказывают довольно часто, но при отказе многих в одном пуске есть повод задуматься об общей причине их неисправности. Что случилось с «Маяком», его конструкторы попытаются узнать, получив макет аппарата и проведя его испытания".
По данным Space News, владельцы соседей "Маяка" откликнулись без энтузиазма. Часть из них вообще не стала комментировать ситуацию, а Алекс Солтман из GeoOptics, аппарат которой был в числе запущенных 14 июля спутников, сообщил по электронной почте: "Политика нашей компании такова, что мы не комментируем ситуацию с отдельными спутниками или запусками".
В то же время компания Planet - владелец упомянутого выше Flock 2k - пообещала "сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для сбора телеметрии и других данных с тем, чтобы лучше понять ситуацию" и найти свой потерянный спутник. Об этом написала пресс-секретарь Рэйчел Холм по электронной почте.
С другой стороны, подавляющее большинство спутников, запущенных 14 июля на "Союзе", находятся на своих предполагаемых орбитах и работают.
"С нашей точки зрения, «Союз» - прекрасное транспортное средство", - сказал в электронном сообщении Роберт Зе, директор Лаборатории космических полетов Университета Торонто, разработчик дух норвежских спутников.
Не жалуется и компания Spire Global, несмотря на то, что один из ее аппаратов на "Союзе" не был выведен на запланированную орбиту. Из слов представителей фирмы следует, что потеря не является критической для миссии.
Тем временем "Даурия Аэроспэйс" пытается понять, почему кубсаты МКА-Н так и не вышли на связь.
"Несмотря на предпринимаемые меры, специалистам «Даурия Аэроспейс» пока не удаётся войти в связь со спутниками МКА-Н, - признали они в сообщении от 29 августа. - Перед стартом космические аппараты МКА-Н и транспортно-пусковые контейнеры прошли весь комплекс наземной экспериментальной отработки, который подтвердил полную готовность космических аппаратов к пуску и работе в условиях космоса… Сотрудниками компании проделан значительный объём работ по вхождению в связь с космическими аппаратами. Проведена модернизация наземных станций связи компании. К работе привлекаются как наши штатные и нештатные средства управления, так и дополнительные средства наших партнёров и коллег. Мы им благодарны за оказываемую поддержку и содействие. Однако с сожалением должны констатировать, что связь с МКА-Н установить не удается. Спутники находятся на штатной солнечно-синхронной орбите, поэтому работа по вхождению в связь с ними будет продолжаться".
В связи с этим "Даурия" обратилась к другим компаниям, задав им вопрос о том, не были ли "выявлены какие-либо отклонения от нормы" в работе их спутников, отправленных в космос 14 июля.
"Эта информация очень помогла бы «Даурии Аэроспейс» в определении причин проблемы с МКА-Н. Мы приглашаем к диалогу и обсуждению в той форме, какая устроит все стороны", - заявила компания, выражая понимание, что "соображения коммерческой тайны или авторитета организации не располагают к полной открытости".
Спутники МКА-Н - аппараты нанокласса, разработанные российской компанией "Даурия Аэроспейс" по заказу "Роскосмоса". В обеих структурах не дали внятных комментариев по поводу инцидента. Подобные спутники имеют малые размеры (от 10 до 30 см), сами по себе не слишком надежны и часто дают сбои в работе.
Как сообщалось ранее, руководитель Института космической политики Иван Моисеев высказал предположение в беседе с газетой "Известия", что для "Даурии" потеря спутников - это "сильный удар, поскольку они не так много запускают аппаратов".
"Подобная нештатная ситуация может еще сильнее усложнить отношения между частными космическими компаниями и «Роскосмосом», которые и так складываются не очень радужно", - высказал он мнение.
В Роскосмосе от комментариев пока отказались, однако уже поспешили заявить, что могут предъявить к "Даурии" претензии финансового характера.
Газета.RU подчеркивает, что запуск ракеты "Союз-2-1А" 14 июля был рекордным по количеству выведенных за раз аппаратов на орбиту. От себя добавим, что и поставлен и другой "рекорд" - по числу потерянных спутников.
"В тот день в космос были отправлены аппарат «Канопус-В-ИК» и еще 72 малых космических спутника, в частности TechnoSat, Corvus-BC 1, Corvus-BC 2, «МКА Маяк», два МКА-Н, Ecuador-UTE-ЮЗГУ, Flying Laptop, «Искра-МАИ-85», NORSAT-1, NORSAT-2, WNISAT-1R, CICERO-1, CICERO-2, CICERO-3, NanoACE, Flock 2k (48 штук), Lemur-2 (8 штук). Такое количество выводимых за один раз спутников стало рекордным для России, прежний рекорд - почти 40 аппаратов - принадлежал ракете-носителю «Днепр»", - пишет российское издание.
Компания "Даурия Аэроспейс" была основана в 2011 году предпринимателями Михаилом Кокоричем, Дмитрием Ханом и Сергеем Ивановым. Частная фирма занимается разработкой и производством малых космических аппаратов нового поколения.
Ранее стало известно, что компания SpaceX - один из главных конкурентов Роскосмоса на рынке космических запусков - обошла Россию по количеству отправленных в космос ракет и стала мировым лидером в этой области: в 2017 году она осуществила 12 запусков, тогда как Роскосмос - 11.
Согласно открытым данным, SpaceX стремительно отвоевывает у России ее долю на рынке космических запусков: если два года назад на SpaceX приходилось примерно 15 процентов коммерческих пусков на мировом рынке, то в 2016-м - 30 процентов. В этом году, по всей видимости, эта доля составит 45 процентов, у ЕС останется около 40 процентов, а у России - всего 15. Планы на следующий год еще более амбициозны: 60 процентов мирового рынка коммерческих пусков перейдут к SpaceX, у ЕС останется 30 процентов, у России - менее 10. Такие данные привел старший вице-президент SpaceX Тим Хьюз на слушаниях в подкомитете сената США.
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Нечего лысого гонять по всем дерьмо-шоу!
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https://www.youtube.com/watch?v=O_C25TfXshc&t=32s
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Мега-петуха слепят?
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30 августа 2017 г. в 23:26
Для возвращения "нормальной жизни" и возобновления работы предприятий оккупированным районам Донбасса необходима реинтеграция в Украину.
Об этом заявил организатор "референдума" донецких сепаратистов в 2014 году Роман Лягин в своем Facebook.
"Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014. Делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому, что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают как скот, для телевизионной картинки", - написал он.
Лягин отмечает, что Донбассу "не суждено пройти путь Крыма".
"Нас предали и продали! За что сражались и умирали!? ... Пусть каждый сам себе ответит
И что, все было зря!? Да, России, которую мы себе представляли нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину! Донбасс - это Украина!" - добавил он
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