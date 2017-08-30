 "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому", - Зеркаль

Об этом она сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"На самом деле по Беларуси, мне кажется гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас. В частности, например то же вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Будем ли мы поддерживать Беларусь в этом вступлении, ввиду например того, что Беларусь - это последняя страна Евроазиатского экономического союза, которая вступает в ВТО. И что будет, какие будут последствия этого вступления?
Или мы все же будем смотреть на свои интересы, и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕврАзЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины, и безопасности граждан Украины в Беларуси", - заявила Зеркаль.
"На мой взгляд это комплексный вопрос, и мы должны подходить к этому комплексно, потому что Беларусь, на словах, ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому", - отметила дипломат.
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Они то то запрещали то это, а Украина молчала и сопела в две дырки...
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Браво , пані Зеркаль!
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Чего от них ещё ожидать...
БНДР!!! Подходит для них очень хорошо...
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забыть раз и навсегда сказки типа "вот если вата увидит что мы стали жить лучше- они передумают " ( с )
Это сказки для идиотов- вата в Прибалтике так и не передумала, продолжая мыть унитазы и быть негражданинами. А все что им надо- это выучить язык и сдать экзамены.
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Звиняйте брати бiларуси, але шо е - то е...
И не ваша в том вина.
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