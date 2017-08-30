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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2718) ВТО (439) МИД (4259) Зеркаль (73)

 "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому", - Зеркаль

зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что Беларусь только декларирует партнерские отношения с Украиной.

Об этом она сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На самом деле по Беларуси, мне кажется гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас. В частности, например то же вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Будем ли мы поддерживать Беларусь в этом вступлении, ввиду например того, что Беларусь - это последняя страна Евроазиатского экономического союза, которая вступает в ВТО. И что будет, какие будут последствия этого вступления?

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Или мы все же будем смотреть на свои интересы, и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕврАзЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины, и безопасности граждан Украины в Беларуси", - заявила Зеркаль.

"На мой взгляд это комплексный вопрос, и мы должны подходить к этому комплексно, потому что Беларусь, на словах, ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому", - отметила дипломат.

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ты хотел сказать блеворусы?!
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Она права. Беларусь лукашенковская никогда не будет партнером Украине.
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Что значит дошло? Все власти наши знают, но прямо никто ничего не скажет из высокопоставленных чиновников
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а не надо ничего говорить..надо обложить налогами бацькину продукцию так, шоб сам отсюда убежал..бо его бялая бяроза задрала уже...
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Если задрала, то не покупай. НАши продукты намного лучше и разнообразнее беларусских. Это мнение и украинцев и поляков и венгров и прибалтов
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насчет не покупай да, насчет вкусней спорный вопрос.
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а если потом нашу продукцию в белоруси обложат?или как там в анекдоте"а нас то за что?"
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по моему такое уже было... с кацапами? не?
Они то то запрещали то это, а Украина молчала и сопела в две дырки...
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ну а потом вообще резко сократился товарооборот, и кто от этого выиграл и кто проиграл?думаю обе стороны проиграли в большей или меньшей степени...эти торговые войны не нужно повторять на белоруси
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вывод сделан : не в бровь , а в глаз.
Браво , пані Зеркаль!
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Это не мир безумный! Это вонючий вонючий "совок"!!!
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ето даже не совок - ето ваш карлик и ты его выбрал...
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Їде негр у вишиванці у львівському трамваї і читає газету "За вільну Україну". Чоловік із села, побачивши це, не витримує: - Скажіть, а ви вмієте читати по-українськи? - Звісно... - І розумієте українську? - Розумію, адже я - щирий українець. - А я тоді хто? - Не знаю... З вигляду - або жид, або москаль.
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Так это же младший брат рассеи!!!
Чего от них ещё ожидать...
БНДР!!! Подходит для них очень хорошо...
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Там правит марионетка кремля и об этом давно известно мировой общественности и если произойдет такое когда белорусы батьку погонят будет подобие Крыма и Донбасса...
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ну что тут сказать белорусам...батька хочет усидеть на двух стульях типо и с рашей быть и ее доить и с нами не поссориться...вот и приходится вертеться
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Я говорил и буду говорить Украина должна быть как Израиль !Вставлять люлей что западу что востоку !И росчитывать нада только на себя.Потосму что вся эта братия что Поляки что Венгры что беллорусы что Румыны с молдовой у них свои интересы и плевать им на нас.Так вот нада так себя вести что бы только на ВЫ к нам вся эта братия ,шопотом и простите и пожалуйста.
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твой пост мне напомнил анекдот, пересказывать его не буду, долго, а в конце его была фраза"ну что вы от меня хотите, я не тактик, я стратег!"
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Когда яйца зажаты поздно кричать караул,или выбираешься или останешься без яйко )
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в нашем случае, скорее второе, но есть надежда, что зажимающий наши яйца все же не пойдет на крайности)))
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или же этого не позволят сделать наши друзья)
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Нууу на это росчитывать ...как в сказки верить.Сами только сами.
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вряд ли позволит менталитет...да и перед западом у большинство какое преклонение что ли, нет критической оценки(не касается темы сексменшинств), и любая критика сразу переходит в тему агентов кремля
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да, другого варианта нет
забыть раз и навсегда сказки типа "вот если вата увидит что мы стали жить лучше- они передумают " ( с )
Это сказки для идиотов- вата в Прибалтике так и не передумала, продолжая мыть унитазы и быть негражданинами. А все что им надо- это выучить язык и сдать экзамены.
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Как послушаешь БАЦЬКУ - так ему РАША не указ, а как только вольф ПУТЛЕР на горизонте - бацька не знает, в какую дырочку сначала его разцеловывать. Ненавижу эту двуличность.
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генитально..МИД вдруг узнаёт, что Беларусь - протекторат кацапстана..браво..
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Беларусь это провинция рашки, ее народ поддержал оккупацию Крыма, Беларусь снабжает Лугандон и поддерживает армию рашки, Лукашенко диктатор и верная подстилка х-ла... Вывод - Беларусь и ее народ в своем большинстве такие же враги Украины, как и ордынцы... Пора уже признать эту горькую правду...
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Просто вы относитесь к Беларуси, как к независимому государству, а на самом деле это х@йлопридаток!
Звиняйте брати бiларуси, але шо е - то е...
И не ваша в том вина.
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Как зачем Лукашенко вступать в ВТО? Чтобы санкционные товары в параше продавать
"Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 191
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да знали они об этом всегда, просто дипломатично "делали вид", прийдет время и будут называть вещи своими именами, а может и нет, хотя зачем вся эта пурга в стиле "мышебратья"
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Тож в данном случае поддерживаю нашу таможню:

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Белоруссия следующая. И это естественно, что лукашенко не хочет такой ситуации, которая сложилась в Украине, своему народу. Поэтому осуждать его не за что. Просто надо принимать его таким, каков он есть.
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Какой Беларусь может быть партнёр? Там полным ходом работает кацапская пропаганда и ваты не чуть не меньше чем у маскалей. Что Хуйло скажет, то Лука и зделает, он давно у плешивого на крючке сидит.
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Похоже врагов с востока мало, надо еще нажить врагов с севера.
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Лукашенко хитрое и сцикливое ... .Хочет одним х.. на две ж..пы сесть.
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а павлик то каков,спрятался за тугие женские задницы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому", - Зеркаль
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