 Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль

Об этом она сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
Дипломат заявила, что в МИД Беларуси получили ноту Украины о пропавшем украинце Павле Грибе. "И мы пытаемся выяснить ситуацию и вообще сделать все возможное для того, чтобы изменить эту ситуацию. Конечно, сказать, что белорусы сотрудничают так, как положено, мы не можем. К сожалению, не можем", - заявила Зеркаль.
Кроме того, она сказала, что к белорусской стороне сейчас гораздо больше вопросов, чем есть ответов.
"У нас не произошло еще контактов, поэтому я не могу ничего ни опровергнуть, ни подтвердить", - заявила Зеркаль, отвечая на вопрос, подтверждается ли информация, что Гриб может находиться в отделе ФСБ в Краснодаре в России. Она уверяет, что МИД привлекла к выяснению местонахождения Гриба всех украинских консулов. "Что касается омбудсмена (уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской), через связи с (российским) омбудсменом (Татьяной Москалькова), это тоже возможно, но учитывая то, что мы не понимаем фактически и физически, где он находится, то это вопрос", - сказала дипломат.
Напоминаем, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ".
Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничное ведомство Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.
698 27
Похищенный в Гомеле украинец Гриб может находится в ФСБ Краснодара, - белорусские СМИ(122)
Прокуратура открыла дело по факту исчезновения в Беларуси украинца Гриба: проводятся розыскные действия(42)
"Все было подстроено. Меня шантажом туда направили. Против меня дело возбуждено", - девушка, выманившая украинца Павла Гриба в Беларусь. ВИДЕО(331)
Консул в Минске заявил, что пропавшего в Беларуси Павла Гриба нет среди задержанных или арестованных(49)
Навіщо ФСБ підставляти сина учасника АТО(0)
Посольство Украины направило МИД Беларуси ноту с целью выяснить местонахождение пропавшего Павла Гриба: "Консул держит этот вопрос на контроле"(11)
"Спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его в Беларусь и надеть на него там наручники за посты в соцсетях", - отец пропавшего парня Игорь Гриб(86)
Ответить
Ответить
Ответить
Вчора о 20:36 ·
Ну що, де всі "експерти" та "аналітики", що волали, ніби моста з росії до окупованого Криму не буде?
Все вже. Відсьогодні, фактично є. Встановлена остання залізнична арка. До відкриття мосту залишилися лічені місяці.
А як же "дно не витримає", "течія все знесе", "наші спецслужби підірвуть", "це все фотошоп". Яких тільки версій не було. І що німці будували та не встояв. Тільки чомусь не говорять, що німці будували з дерева і на кризі.
Все як по темникам з москви, щоб приспати український народ.Виявилося, що міст будували-будували і побудували.
Можна вже вважати Маріупольський та Бердянський порт банкротами, бо великі вантажні кораблі не пройдуть.
Та що там порти, весь промисловий комплекс того регіону понесе величезні втрати.Весь серпень з перервами Керченська протока була закрита, як я про це і говорив тут:https://www.facebook.com/Krasnov.Stanislav/posts/2031508610418867
та тутhttps://www.facebook.com/Krasnov.Stanislav/posts/2032111367025258Десятки українських суден були заблоковані. Реакція майже нульова.
Замість рішучих дій - сльозливі слабенькі заяви.Цей міст став для мене остаточним фактом того, що українська влада є в змові з російськими окупантами. Крим цілеспрямовано віддається окупанту. Два мільйони українців продані купкою олігархів.
Будівництво мосту - одна з ланок цієї змови.Неможливо по іншому пояснити постачання окупантам електроенергії, світла, мобільного зв'язку, інтернету, газу тривалий час. Без цього постачання неможлива була б окупація, неможливо було б провести так званий референдум.Чому так довго це все постачали, і припиняли постачати ТІЛЬКИ КОЛИ ОКУПАНТ ВЖЕ МАВ СВОЄ.
Тобто мобільний зв'язок припинили подавати через півроку, інтренет через два роки. Електроенергію та газ не припинили досі.Дозволили зробити товарну блокаду з Кримом, коли вже було відомо, що окупанти самі введуть цю блокаду через пару місяців.В Криму окупанти проводять міжнародні економічні форуми з десятками депутатів з Європи. Проводять міжнародні концерти.Як пояснити, що українські заводи виробляють комплектацію для електростанцій, що будують окупанти в Криму.
І такі ланки можна перелічувати безкінечно.Браття та сестри, в нас дійсно залишилось дуже мало часу, щоб рішуче вплинути на ситуацію та не дати окупантам забрати наш, Український Крим собі. Бо тільки ми, громадянське суспільство, український народ, здатні це зробити. Ми не продаємось.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сергій славить «вєлікую пабєду» і «савєтскій саюз». Сообщает http://vshoke.com.ua/
Дуже неподобаються Сергію «радікали, неофашисти і агалтєлиє націоналісти».
Проте, як голова всеукраїнської громадської організації ветеранів-підводників (!), Сергій щороку випрошує в такої нелюбої йому української держави сотні тисяч гривень на «патріотичні заходи» і отримує їх.
На крайньому засіданні голів ветеранських організацій Сергій аж позеленів від ненависті до України. 🙂Давайте зробимо Сергія відомим 😉
Ответить
А мост - это явление временное... ветровые нагрузки, волновые нагрузки, ща еще полотно навесят, а там шторма пойдут, а потом ледовые нагрузки.... вибрации там разные.... карсты под опорами, а тут еще тряхнет , а 2 балла достаточно, не говоря о трех... Нормальный такой генератор новостей.
Кстати, хотел спросить - когда заканчиваете учения в Беларуси?
Ответить
І саме тому відпустили Курбатову!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Девочку-кацапку ему поцу захотелось... дрочун малолетний...
Ответить
Ответить
Заметь весь такой парень-патриот... едет на кацапию(белорусь, кацапия - разници нету) что бы познакомиться с кацапкой и наплодить в Украине отмороженых кацапчиков которые спусти 20 лет будут топтать Украинские флаги, бить папе ему морду и кричать очередном *уйло ВВЕДИ!!!
Ответить
Ответить
Или вы и вправду считаете, что ФСБ заинтересует дрыщ, который пишет всякий бред в Одноклассниках или ВКонтакте? Кстати, запрещённых на Украине?
Ответить
Ответить
Ответить