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Все про:Беларусь (2718) МИД (4259) похищение (1294)

 Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль

павел гриб

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что украинским дипломатам еще не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Павла Гриба, который по некоторым сообщениям из Беларуси мог быть переправлен в российский Краснодар.

Об этом она сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

Дипломат заявила, что в МИД Беларуси получили ноту Украины о пропавшем украинце Павле Грибе. "И мы пытаемся выяснить ситуацию и вообще сделать все возможное для того, чтобы изменить эту ситуацию. Конечно, сказать, что белорусы сотрудничают так, как положено, мы не можем. К сожалению, не можем", - заявила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Климкин обсудит с коллегой из Беларуси Макеем вопрос исчезновения сына украинского офицера Гриба

Кроме того, она сказала, что к белорусской стороне сейчас гораздо больше вопросов, чем есть ответов.

"У нас не произошло еще контактов, поэтому я не могу ничего ни опровергнуть, ни подтвердить", - заявила Зеркаль, отвечая на вопрос, подтверждается ли информация, что Гриб может находиться в отделе ФСБ в Краснодаре в России. Она уверяет, что МИД привлекла к выяснению местонахождения Гриба всех украинских консулов. "Что касается омбудсмена (уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской), через связи с (российским) омбудсменом (Татьяной Москалькова), это тоже возможно, но учитывая то, что мы не понимаем фактически и физически, где он находится, то это вопрос", - сказала дипломат.

Также читайте: Лутковская просит российского омбудсмена сообщить о местонахождении украинца Павла Гриба

Напоминаем, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ".

Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничное ведомство Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.

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Все у кого нет мозгов едут в Блеворусь или Кацапостан отдохнуть от суеты в Украине. В стабильности так сказать!
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Российская пропагандистка Курбатова покинула территорию Украины с запретом въезжать в страну на три года, - СБУ
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да забухал где-нибудь в бане, гроши закончатся -сам объявится
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Станіслав Краснов
Вчора о 20:36 ·

Ну що, де всі "експерти" та "аналітики", що волали, ніби моста з росії до окупованого Криму не буде?
Все вже. Відсьогодні, фактично є. Встановлена остання залізнична арка. До відкриття мосту залишилися лічені місяці.
А як же "дно не витримає", "течія все знесе", "наші спецслужби підірвуть", "це все фотошоп". Яких тільки версій не було. І що німці будували та не встояв. Тільки чомусь не говорять, що німці будували з дерева і на кризі.
Все як по темникам з москви, щоб приспати український народ.Виявилося, що міст будували-будували і побудували.
Можна вже вважати Маріупольський та Бердянський порт банкротами, бо великі вантажні кораблі не пройдуть.
Та що там порти, весь промисловий комплекс того регіону понесе величезні втрати.Весь серпень з перервами Керченська протока була закрита, як я про це і говорив тут:https://www.facebook.com/Krasnov.Stanislav/posts/2031508610418867
та тутhttps://www.facebook.com/Krasnov.Stanislav/posts/2032111367025258Десятки українських суден були заблоковані. Реакція майже нульова.
Замість рішучих дій - сльозливі слабенькі заяви.Цей міст став для мене остаточним фактом того, що українська влада є в змові з російськими окупантами. Крим цілеспрямовано віддається окупанту. Два мільйони українців продані купкою олігархів.
Будівництво мосту - одна з ланок цієї змови.Неможливо по іншому пояснити постачання окупантам електроенергії, світла, мобільного зв'язку, інтернету, газу тривалий час. Без цього постачання неможлива була б окупація, неможливо було б провести так званий референдум.Чому так довго це все постачали, і припиняли постачати ТІЛЬКИ КОЛИ ОКУПАНТ ВЖЕ МАВ СВОЄ.
Тобто мобільний зв'язок припинили подавати через півроку, інтренет через два роки. Електроенергію та газ не припинили досі.Дозволили зробити товарну блокаду з Кримом, коли вже було відомо, що окупанти самі введуть цю блокаду через пару місяців.В Криму окупанти проводять міжнародні економічні форуми з десятками депутатів з Європи. Проводять міжнародні концерти.Як пояснити, що українські заводи виробляють комплектацію для електростанцій, що будують окупанти в Криму.
І такі ланки можна перелічувати безкінечно.Браття та сестри, в нас дійсно залишилось дуже мало часу, щоб рішуче вплинути на ситуацію та не дати окупантам забрати наш, Український Крим собі. Бо тільки ми, громадянське суспільство, український народ, здатні це зробити. Ми не продаємось.
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Как там дела в Блеворусии батька паспорта уже отберает шоб з холопы села не текали?
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Кстати высрал этот пост уе..к Краснов, которого подозревали в помощи сепаратюгам
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Чем отличается тот кто высрал такое дерьмо от того кто это дерьмо разносит???
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Мені добре відомо як у вас патрітов за сепарів Грицак видає...
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шо-шо??? ТЫ совсем мозгом умер? какие патриоты? Какие нафиг сепары? Что ты мелешь? Какой нахрен Грицак??? И причем здесь я???
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Правда очі колить? Чи мені тут щось за Пороха написати?
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За колорада усатого пиши. Судя по флажку он тебе роднее!
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Друзі, знайомтеся!Це - Сергій Шабовта.Сергій вважає Революцію Гідності - «шабашем», а бійців АТО - «гвалтівниками і мародерами».
Сергій славить «вєлікую пабєду» і «савєтскій саюз». Сообщает http://vshoke.com.ua/
Дуже неподобаються Сергію «радікали, неофашисти і агалтєлиє націоналісти».
Проте, як голова всеукраїнської громадської організації ветеранів-підводників (!), Сергій щороку випрошує в такої нелюбої йому української держави сотні тисяч гривень на «патріотичні заходи» і отримує їх.
На крайньому засіданні голів ветеранських організацій Сергій аж позеленів від ненависті до України. 🙂Давайте зробимо Сергія відомим 😉Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 323
Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7853
Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2071
Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4132
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У некоторых тыщи вагонов с техникой заехали без всяких мостов, и ничего. Никто особенно не переживает.
А мост - это явление временное... ветровые нагрузки, волновые нагрузки, ща еще полотно навесят, а там шторма пойдут, а потом ледовые нагрузки.... вибрации там разные.... карсты под опорами, а тут еще тряхнет , а 2 балла достаточно, не говоря о трех... Нормальный такой генератор новостей.
Кстати, хотел спросить - когда заканчиваете учения в Беларуси?
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Нашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба
І саме тому відпустили Курбатову!!!!!
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Гэбэшники скрутили его. твари. надеюсь так же поступят как с журнашлюшкой с КиселевТв
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нельзя исключить, что очередная акция устрашения..мол, не думайте хахлы, что ваше государства вас защитит..и не может\не желает защищать..(
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Ну на территории Беларуси и тем более рашки Украина действительно не может защитить. Просто нехер ехать в быдло-страны населенные дикарями-унтерменшами и все будет ОК
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еще и со шмарами там знакомиться.
Девочку-кацапку ему поцу захотелось... дрочун малолетний...
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Так и есть, повелся на самку. Он сам виноват в этой ситуации
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не просто на самку.
Заметь весь такой парень-патриот... едет на кацапию(белорусь, кацапия - разници нету) что бы познакомиться с кацапкой и наплодить в Украине отмороженых кацапчиков которые спусти 20 лет будут топтать Украинские флаги, бить папе ему морду и кричать очередном *уйло ВВЕДИ!!!
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а може пора научиться говорить народу правду..? мол государственные институты не в силах адекватно реагировать не внешние и внутренние угрозы, ввиду доминирующего влияния криминально-олигархических групп на всю государственную систему..
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А почему пропавшего в Белоруссии украинца ищут в Краснодаре? Почему не ищут в Молдавии или Польше?
Или вы и вправду считаете, что ФСБ заинтересует дрыщ, который пишет всякий бред в Одноклассниках или ВКонтакте? Кстати, запрещённых на Украине?
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А этому идиоту Грибу - вдали Премию Дарвина - за идиотизм??? Ехать в логово врага - на встречу с предствавителем нации врага..таких депилов, как Гриб - нужно принудительно лечить и не выпускать за границу.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНашим дипломатам не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба, - Зеркаль
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