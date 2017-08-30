 Неизвестные в Киеве ранили водителя и похитили сумку с деньгами, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В Святошинское управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на автомобиль. Трое нападавших из багажника похитили сумку. Перед этим они разбили стекло в автомобиле и применили неустановленное огнестрельное оружие.
Водитель, 1977 года рождения, получил огнестрельное ранение плеча. С места происшествия нападавшие скрылись серым автомобилем "БМВ", - говорится в сообщении.
В столице введен план "Перехват". С ведения о событии будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.
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http://gordonua.com/publications/kiva-mnogie-processy-v-ukraine-sderzhivayutsya-blagodarya-avakovu-esli-on-uydet-s-posta-ministra-ulicy-zalyutsya-krovyu-204783.html
Не больше, не меньше.
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...сумма пофиг, важно кто тебя знает и где тебя носит...
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А где я употребил слово Охрана?
Я говорил, что нужно было нанять Охранников!!!
И уж поверьте мне, в данном контексте, это совсем разные вещи...
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