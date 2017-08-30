Украина привлекает профессоров права для обеспечения позиции в Гаагском трибунале по иску против России, - Зеркаль.

"Мы работаем с американской юридической компанией. Сейчас привлекаем преподавателей, профессоров, которые специализируются на отдельных сферах права - для обеспечения полного представления картинки, обеспечения полной правовой позиции в суде в Гааге", - сообщила в эфире "5 канала" в среду заместитель главы МИД Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она пояснила, что это делается с учетом специфики иска.
"Мы в этом вопросе "пионеры", мы первые формируем повестку дня новых гибридных угроз", - сказала Е.Зеркаль.
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- Весь инцидент произошел с 17 до 17:30, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Ущерб магазину составил 177 рублей.
Теперь посетителю супермаркета придется возместить ущерб и заплатить штраф за свои пристрастия от 300 до 500 рублей.
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( " ... а форсу - как у комиссарши " )
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Главное, чтобы не проффесоров...
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пусть касабі вікусят! нефиг им все знать
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От же ж негідники ... ((
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оттакі ху... для гЕліти)
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Какой кошак обалденный)))
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слово видеть не считается.)))
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а если привлекать за окупацию территории- совсем другое дело
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В центре Москвы грузовик наехал на пешеходов (Сегодня.ua)
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Лучше пусть этим делом специалисты занимаются...
А в США они уж точно есть...
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В Америке существует поговорка, что если кто знает и умеет что либо - то он это делает, кто же делать ничего не может - тот обучает/поучает.
"практика - критерий истины", а вот с юридическими практиками у людей, не выигрывавших своих процессов - швах.
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