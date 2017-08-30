 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Арлем Дезир призвал Украину не арестовывать и не депортировать журналистов из стран-членов ОБСЕ", - говорится в сообщении офиса ОБСЕ по свободе медиа.
Арлем Дезир с 2012 по 2014 годы был первым секретарем Социалистической партии Франции. Член Европейского парламента от Иль-де-Франса с 1999 года. В 2017 году назначен представителем ОБСЕ по свободе СМИ.
Напомним, сегодня СБУ заявила о выдворении из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой. Ранее сообщалось о запрете на въезд двум испанским журналистам.
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нам до раисси расти и расти еще...
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1. Перерізає стрічки.
2. Інспектує дороги.
3. Розказує про реформи.
4. Сивіє.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на собрании в Каракалпакстане озвучил два рецепта обогащения жителей страны - развитие малого предпринимательства и выращивание кур.
У каждой сельской семьи должен быть свой бизнес, заявил президент, сообщает «Гордон».
«Каждая семья, проживающая в селах республики, не только в Каракалпакстане, просто обязана содержать по 100 кур. 100 кур будут сносить по меньшей мере по 50 яиц. Если 10 яиц члены семьи будут употреблять в пищу сами, то 40 яиц они могут продать. Тогда у нас не будет малообеспеченных семей», - подсчитал Мирзиеев.
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вот это президент!
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#Hama: #ISIS has killed 2 #Russia|n soldiers in Eastern #Hama today.
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отскакались пидоры удмуртские по сирийской пустыни.
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Свобода лжи - в это поверю!
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поэтому сук, типа курбатовой, которые кацапам такую хуйню из телека про Украину несут нужно не то, что депортировать, распять или раз шесть перед этим необходимо.
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это, соотвественно, кацапские каналы, там доступные.
я так понял, почти все русскоязычное население, там проживающее, даже украинцы, черпают новости из кацапских каналов, т.к. они изначально были доступнее всех.
в итоге чувак на сегодня стал ярым ватником, эакулирует от хуйла, и жутко ненавидит хохлов.
и это бывший украинец в США. казалось бы.
от насколько зомбирует кацапский зомбоящик.
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Депортировать без сомнения - если вруны, проплачены а тем более играют на купленой им дудке. Права и объязанности касаются всех на "шарике" и одинаковы для всех, а не только для ОБСЕ - лично.
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Кремль скупает европарламентариев пачками.... Смрадно европа загнивает.
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"какая мАлниеносная реакция..ПЛЯ! почти синхронно!,А когда ОБСТРЕЛИВАЮТ касабі наших Хлопцев сутками..об*сешникам позакладало..ПОШИЛИНАХ!"(С)
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Касса в этом офисе:
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