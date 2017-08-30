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 Политика Украины
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Все про:депортация (250) журналистика (2527) ОБСЕ (2783) свобода слова (1005)

 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ

обсе

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Арлем Дезир призвал Украину не арестовывать и не депортировать журналистов из стран-членов ОБСЕ", - говорится в сообщении офиса ОБСЕ по свободе медиа.

Арлем Дезир с 2012 по 2014 годы был первым секретарем Социалистической партии Франции. Член Европейского парламента от Иль-де-Франса с 1999 года. В 2017 году назначен представителем ОБСЕ по свободе СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ситуации с сотрудницей "Первого канала"

Напомним, сегодня СБУ заявила о выдворении из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой. Ранее сообщалось о запрете на въезд двум испанским журналистам.
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а Юнкер, такой же евролибераст, сказал, что мы не ЕС и не НАТО. нам можно депортировать.
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К мнению Европы надо прислушаться... Так что таких журналистов депортировать не нужно, и арестовывать тоже, а просто задерживать для последующего обмена на нужных сабжей/полезные ништяки... Кстати, этот Арлекино, если захочет, тоже сможет их выкупить...
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А может и сопротивляться агрессии страны члена ОБСЕ не нада? Наверное товарищу бояра по-душе.
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир - 200 шредеров!)
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Возможно, вы чутка загнули. Где-то около 146.
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пусть лучше он расскажет это итальянским журнашлюхам, которые на телеканале Раи рассказывали что в Сирии в рядах ИГ якобы воюют львовяне
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как эти еврокоммуняки затрахали своим прогибом перед Козлостаном...Может надо было еще Украине этой кобыле орден дать ?
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С наших и такое станется... Помните, как в 2014 году двух кацапских пропагандонов словили с ПЗРК в багажнике авто, так отпустили их... Им )(уйло потом еще по ордену нацепил... Так что хоть какой-то прогресс...
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Ну в общем да..Выдворение и запрет вьезда на три года это хоть какой то уже прогресс...
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если бы не общественность- то местный суд Херсона 2х потерявшихся алеутов на границе уже отпустил бы через 15 суток
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точно )
нам до раисси расти и расти еще...
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В Украине идет война с Засрашкой, нехрен сотрудникам геббельса делать в моей стране !
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Только что смотрел Facebook, там перепостили как один белорус с горечью рассказывал, что его дед в 1945 воевал с НАТО, а украинцы их пустили по Крещатику ходить
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Стаття 106 Конституції України Президент України:
1. Перерізає стрічки.
2. Інспектує дороги.
3. Розказує про реформи.
4. Сивіє.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7264
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Арлем, ходи на..север..там пайки больше..
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еще один реформатор на троне.......................
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на собрании в Каракалпакстане озвучил два рецепта обогащения жителей страны - развитие малого предпринимательства и выращивание кур.
У каждой сельской семьи должен быть свой бизнес, заявил президент, сообщает «Гордон».
«Каждая семья, проживающая в селах республики, не только в Каракалпакстане, просто обязана содержать по 100 кур. 100 кур будут сносить по меньшей мере по 50 яиц. Если 10 яиц члены семьи будут употреблять в пищу сами, то 40 яиц они могут продать. Тогда у нас не будет малообеспеченных семей», - подсчитал Мирзиеев.
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Можно еще учредить крепостное право для обеспечения хлопковых полей бесплатной рабочей силой...
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брати пошліть цього рахіта по туристському маршруту з сексуальним уклоном, не хай тещу повчає, як борщ варить...падлюка, бо то не журналістка, а пропагандист. А СБУ з МЗС хай меньше їм дозволів дає, а то ми такі пілять хлібосольні...
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Расстреливать их прямо на месте предлагает?
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...а также не стрелять по сепаратистам-гражданам страны члена ОБСЕ.
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ИГИЛ отправила на тот свет двух наемников из России. Есть сообщения что это люди из ЧВК Вагнер а не регулярной армии РФ


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А че они такие красные? Стесняются фотографироваться?
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Да и это сегодня + к тем двум два дня назад
#Hama: #ISIS has killed 2 #Russia|n soldiers in Eastern #Hama today.
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хорошо исис мордву шкварит. Не хуже воинов свободного Дагестана.
отскакались пидоры удмуртские по сирийской пустыни.
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А какое отношение эта прошмандовка (которую выдворили) имеет к свободе слова в СМИ???
Свобода лжи - в это поверю!
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Ну правильно, сразу сажать надо. Прям как на параше. Потом эта ОБСЕ слезно буже просить Хунту отпустить мацквацких журнашлюх
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всё правильно их нужно не депортировать а в буцыгарню на пожизненное.
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Аааа ААААА АА ААААААААААА КАРАУЛЛ !! ДЕМОНЫ ! ЧУР МЕНЯ. ДЕМОНЫ, УБЕРИТЕ ЭТУ НЕЧИСТУЮ. ТАКИЕ ЖЕ ДЕМОНЫ Иоанна Грозного умыкнули!
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вчера лично видел, как в кацапском паблике кацапы обсуждали текущий голод в Украине, и на полном серьезе говорили о том, что хохлы с голоду сейчас детей едят. и это позволяли себе в так называемом либеральном паблике.

поэтому сук, типа курбатовой, которые кацапам такую хуйню из телека про Украину несут нужно не то, что депортировать, распять или раз шесть перед этим необходимо.
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а, да. и штопаного гандона из обсе - на кол за высказывания
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да, и еще момент: знакомый, бывший одессит, уехавший в штаты лет 12 назад, политически нейтральный на то время чувак, новости черпал всегда из доступных русскоязычных сми.
это, соотвественно, кацапские каналы, там доступные.
я так понял, почти все русскоязычное население, там проживающее, даже украинцы, черпают новости из кацапских каналов, т.к. они изначально были доступнее всех.

в итоге чувак на сегодня стал ярым ватником, эакулирует от хуйла, и жутко ненавидит хохлов.
и это бывший украинец в США. казалось бы.
от насколько зомбирует кацапский зомбоящик.
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Да и пиндосов, наверное, он тоже жутко ненавидит, но остатки серого вещества подсказывают ему держать эту ненависть при себе...
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Просто ппц! Казламордые ведут против Украины информационную войну, аннексировали Крым, развязали войну на Донбассе, что бы отвлечь весь мир от Крыма ,а мы этих уродов и тех кто спонсируется кремлем ,пишет гадости про всех украинцев,про США должны не высылать? Идите вы на хрен! У нас льется кровь ,у нас люди гибнут и еше в Донецке и Луганске люди под террористами находятся! Вообщем у МИД Украины должна быть четкая позиция в отношении таких журналистов!
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так что теперь кацапским журнашлюхам теперь можно срать на голову и им ни чего не будет?
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"Арлем Дезир призвал Украину не арестовывать и не депортировать журналистов из стран-членов ОБСЕ", - говорится в сообщении офиса ОБСЕ по свободе медиа..."
Депортировать без сомнения - если вруны, проплачены а тем более играют на купленой им дудке. Права и объязанности касаются всех на "шарике" и одинаковы для всех, а не только для ОБСЕ - лично.
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У меня создается впечатление, что кацапы скупают французских политиков уже оптом. У них там во Франции что происходит ? Сезон скидок? то ле дриан, теперь этот дезертир от социалистов...
Кремль скупает европарламентариев пачками.... Смрадно европа загнивает.
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Прогнило так, что опарыши уже наружу повылазили.
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Смущает меня имя Артем. Какоето оно не французское. Может бывший из совка пробился в ОБСЕ со знанием руцького язычка?
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В Африке такое вообще сплошь и рядом... Например, организатор военного переворота в Нигерии - Бука Сука Димка...

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віпускник института имени патриса лумумбі?!)
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Вполне возможно... Был же там Ильич Рамирес Санчес...
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Что-то я не припомню про такие заявы в сторону раши, в которой полным полно нарушений прав человека, включая и права журналистов из других стран. Можно много и другого порассказать о рашистких выхилясах, которые в упор не видят отдельных либерасты.
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а чем же мой комент неугоден? )
"какая мАлниеносная реакция..ПЛЯ! почти синхронно!,А когда ОБСТРЕЛИВАЮТ касабі наших Хлопцев сутками..об*сешникам позакладало..ПОШИЛИНАХ!"(С)
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Получи своих тридцать шрёдеров.

Касса в этом офисе:
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3330
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Вот бесит меня эта пропидорская шобла обсере имени Элекзэндер Хуй с пьтичьей пидорской продажной рожей. Собрали кацапских выродков и ездят по Украине уговаривают нас "соблюдать" суки конченные..Уже ведь поймали раз пидорасов в ресторане за беседой в стиле (образно с их ругательствами) " ..заебала эта Украина каждый раз нас дёргать по обстрелам..Пошли они нахуй!" А в это время как раз погибло наших 7 воинов и 12 были ранены 4 из которых тяжело пока эти гниды на подкормке у Пидорассии набивали за наш счет свои жирные брюха, твари. .Потому что "низзя стрелять..обсере увидит".."хуйло нападёт"."шатун".."ебун" "вальцмано-хачевский крадун"......Почему это не было представлено в ООН и эту блядскую контору имени "великого хуйла" не выебали и не распустили? Теперь следующий выблядок вылез за рубли ..Какое то чмо из черножопого племени Арлекин Дезасир ..Выслали "номинантку на премию мира"..сука..И никто этим падалям в рожу не скажет кто они .Публично.. Дупломатия имени кацапездала климатора по кличке "картавый" ..Наша воровская власть ебучая всех сцыт..Нахер она такая упала нам? Был бы на месте этой диабетной свиньи - Пердоган - то Арлекина этого уже обосрали бы так что мало не было бы. Следующее Иуда уже не рискнуло бы молоть хуйню..Сборище ебаных зажраных аморальных скотов.
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Если журналист -- ватная подстилка типа Филлипса, нечего ему делать в Украине.
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Неделю в окопах с патриотами Украины с выданным фотоаппаратом, а потом домой если захочет
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Потрібно не звертати увагу на гавкання різних шавок типу артема і робити те, що вимагають інтереси держави, яка фактично перебуває в стані війни. Брати треба приклад з Ізраїлю.
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А чому на 4-му році війни журналісти країни-окупанта досі отримують акредитацію в Україні?Тамару Нерсесьян, журналістку першого національного каналу рабсії, яка 3, 5 роки паскудила Україну бо мала акредитацію, також виперли лише нещодавно. Якби московія була визнана окупантом офіційно, то таких заяв від обсєрє не було б!!!
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как Юнкер сказал мы не ЕС и не НАТО. идите в Ж...ПУ либералы. Наша страна... кого хотим того и посылаем нах. срали мы на вашу Путиндерморкатию.
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не всякий попрошайка гордо потребует объяснений от кредитора
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Наших хлопців можна вбивати під протекцією ОБСЄ, а от журнашлюху з країни-члена ОБСЄ депортувати - зась!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ
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