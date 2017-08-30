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Все про:пропаганда (2214) СБУ (14810)

 Российская пропагандистка Курбатова покинула территорию Украины с запретом въезжать в страну на три года, - СБУ

курбатова

Пропагандистка российского "Первого канала" Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она подчеркнула: "Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение принудительного выдворения из Украины, пересекла украинско-российскую границу.

Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года.

Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская пропагандистка Курбатова будет принудительно выдворена в РФ, - Гитлянская

Как сообщалось ранее, "Первый канал" РФ заявил, что журналистка Анна Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины.
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Удивительная страна Украина. Три года сдерживает
спецназ и десантуру РФ. А вот, боятся, то певунью на коляске, то телеканалы, типа кухня ТВ, Телекафе
и Сарафан, то яндекс с однокласниками.
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Отпускать вражеских диверсантов во время необъявленной войны- это саботаж и государственная измена.
Играться в дартаньянов с врагом, который ведет войну против страны и каждого гражданина, убивает украинцев, похищает, держит в плену несколько сотен наших сограждан, устраивает теракты в центре нашей столицы- это ничто иное как саботаж и государственная измена.
Пишу это Гитлянской на странице в ФБ- удаляет, не нравится правда про работу СБУ.
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фамилия и та НКВДшная, наверняка генерация сталинских палачей...
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Кто там предлагал обменять на Сущенко? Будет Сущенко сидеть, потому шо не президента а хмыря какого-то имеете.
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чудово! веллдан соєві "матерітерези"! а тим часом десятки викрадених українців продовжують свої страждання в мокшанських катівнях...
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А с какого перепугу - СБУ - отпускает врага-шпиона из вна фашистской мрази россии??? Как там Сущенко - поживает?? А это реальный обменный материал -транжирится попусту.....нужно правильно поступать с врагами - Арест - Суд - Срок..Этой твари Курбатовой - только за разжигание межнационального конфликта - можно было десяточку впаять..учитесь бездари у Лукашенко - они подобных российско-фашистских пропагандонов - судит. Видит их вредность и опасность от них.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийская пропагандистка Курбатова покинула территорию Украины с запретом въезжать в страну на три года, - СБУ
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