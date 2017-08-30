 Российская пропагандистка Курбатова покинула территорию Украины с запретом въезжать в страну на три года, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Она подчеркнула: "Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение принудительного выдворения из Украины, пересекла украинско-российскую границу.
Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года.
Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины".
Как сообщалось ранее, "Первый канал" РФ заявил, что журналистка Анна Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины.
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Посольство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ситуации с сотрудницей "Первого канала"(76)
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спецназ и десантуру РФ. А вот, боятся, то певунью на коляске, то телеканалы, типа кухня ТВ, Телекафе
и Сарафан, то яндекс с однокласниками.
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Играться в дартаньянов с врагом, который ведет войну против страны и каждого гражданина, убивает украинцев, похищает, держит в плену несколько сотен наших сограждан, устраивает теракты в центре нашей столицы- это ничто иное как саботаж и государственная измена.
Пишу это Гитлянской на странице в ФБ- удаляет, не нравится правда про работу СБУ.
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