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 Экономика, Здоровье
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Все про:инфаркт (25) Минздрав (1433) закупки (103) Супрун Ульяна (178)

 Завтра в Украину поступят 5 тыс. коронарных стентов, - Супрун

супрун

В Украину завтра поступят почти 5 тыс. стентов, которые закупила британская закупочная агентство Crown Agents.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 5 тысяч стентов завтра будут в Киеве, развозить по областям будем их с пятницы. Это стенты, которые закупила международная организация "Crown agency". Я думаю, будет достаточно стентов, чтобы мы могли предоставить всем пациентам, которые имеют острый инфаркт. Мы также изменили распределение этих стентов, мы теперь распределяем их и предоставляем туда, где работают ангиографы 24 часа в сутки", - рассказала Супрун.

По словам и.о. министра здравоохранения, закупочное агентство приобрела 10 тыс. стентов, вдвое дешевле, чем в прошлом году. На сэкономленные средства, добавила Супрун, Министерство здравоохранения компенсирует годовую потребность в стентах.

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"Общая потребность в стентах - до 20 тыс. ежегодно. Мы закупили 10 тыс. стентов за 50% тех средств, которые были выделены в 2015 году. Поэтому мы имеем запас средств и закупаем до 100% потребности. Поэтому надеемся, что до конца года в стране будет до 20 тыс. стентов. И мы сможем обеспечить всех, кто имеет инфаркт", - рассказала Супрун.

Как отмечают в Минздраве, на закупку стентов и сопутствующего оборудования было выделено 155,8 млн гривен. Более 7 тыс. коронарных стентов закупили в США, более 2 500 - в Европе. Стоимость одного стента - от 70 до 150 долларов.

Также читайте: Реестр инсулинозависимых отсеял 50 тыс. несуществующих пациентов, позволив сэкономить 500 млн грн, - Супрун

По данным Минздрава, ежегодно 25 тыс. украинцев требуют проведения процедур ургентного коронарного стентирования в случаях острого инфаркта миокарда.
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офф топ

РПЦ головного мозга!!!

В одной из больниц Санкт-Петербурга от ВИЧ-инфекции умерла 8-летняя девочка из-за отказа родителей её лечить
Медики говорят, что против лечения выступили родители и мотивировали это религиозными соображениями.
О том, что у 8-ми летнего ребенка ВИЧ-инфекция, родители, медики, уполномоченный по правам ребенка, сотрудники СПИД-Центра, знали еще три года назад. Девочку взяли в приемную семью из дома ребенка, и о ее врожденном диагнозе поставили в известность всех, кто должен был об этом знать, в том числе и родителей. Необходимое для лечения время упустили исключительно из-за их упорства, Они ревностные православые, в существование Вич не верят.
Занавес.
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Соевые знают,шо во время их реформ инфарктов у людей прибавится.
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коронарних стентів" Ценз! списать же ж бЄз ошиПок мона? НЄ?
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Не поверишь. У подруги, в этом году, отец в больницу попал с инфарктом. Обычный трудяга, не депутат. Операция стоила 60тыс. грн. Всё за счёт государства.
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не поверю. Я тоже в этом году попал в больницу с инсультом. А пацан рядом со мной (попали почти одновременно) помер. А я хоть старше в два раза, а выжил. Наверное, тоже за счет государства. Больницы видно разные.
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в Мариуполе медифаст за один стент брал в районе 20 тыс гр.если ошибаюсь -поправьте.
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а что это? "которые закупила международная организация "Crown agency". У нас ведь целое министерство, м...ь его так, здравоохранения...То есть, можем только закупать, построить что то мы не можем, опять закупать.
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Украина производит коронарные стенты. Их менять надо чаще чем американские, но они (стенты) значительно дешевле импортных и свою работу делают. Думаю, и.о. министра здравоохранения об этом просто не знает.
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суть "значительно чаще"...то есть, по сути, 2+2, все равно, 4?
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типа того. Но когда пациент нуждается в срочном стентировании (вопрос жизни и смерти), а других стентов нет с этими подсчетами разбираются потом. Ну и вопрос же в другом: о чем знает и не знает в.о. министра Супрун.
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"Все эти" и многие другие "процедуры" не могут быть бесплатными по определению. За них все равно будут платить налогоплательщики или через государство или через страховые компании или пациент непосредственно из своего кармана. Качественная медицина не может быть дешевой, а тем более не может быть халявой.
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у баби Уляни інша задача-все це реформування повинно виключити державні кошти на лікування населенння і болт на статтю конституції...не можна лаяти систему Семашко тільки по тому, що ви її не фінансуєте, а баба Супрун...то козачок засланий під вимоги МВФ, і Рева з пенсійоном у розумінні реформ...вагіна українським номо sapiensam, як що не схаменуться. А не схаменуться, бо на кожному організму незалежному по дві тисячі боргу кредитового перед МВФ і у американських грошах
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ЦЕНЗОР не має інакших фото Супрун, чи може це Супрун не має інакших фото?? Бо ті , що виставляєте - чисто "олицетворение" стану нашої медицини...
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Стоимость одного стента - от 70 до 150 долларов

5 лет назад в Центре сердца мне предложили на выбор - от 20 до 30 тысяч грн (при курсе 8). Потом через день содрали еще 2 тыс "на благотворительность". Благо фирма оплатила, а то бы не выжил. А за 70-150 баксов мог бы сам ставить хоть каждый месяц.
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Ваша абсолютная правда -- только стенты еще бывают разные -- простые и позолоченные -- на простые хирурги дают по опыту 6 месяцев гарантии -- а потом могут опять возникнуть проблемы .
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Господа та панове! Курение , алкоголь , много и дешевый , жирная и ненатуральная пища в разы увеличивает риск инсультов и инфарктов! А то верещат тут многие о праве на доступное курение ! За все в этой жизни надо платить!
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А сколько в Украине блатных и примазавшихся? На всех хватит?
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теперь придется лечиться народными средствами, а эта ульянка хуже каросина, косу ей в руки
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗавтра в Украину поступят 5 тыс. коронарных стентов, - Супрун
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