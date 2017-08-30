 Завтра в Украину поступят 5 тыс. коронарных стентов, - Супрун

Об этом в эфире Радио Свобода заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.
"Почти 5 тысяч стентов завтра будут в Киеве, развозить по областям будем их с пятницы. Это стенты, которые закупила международная организация "Crown agency". Я думаю, будет достаточно стентов, чтобы мы могли предоставить всем пациентам, которые имеют острый инфаркт. Мы также изменили распределение этих стентов, мы теперь распределяем их и предоставляем туда, где работают ангиографы 24 часа в сутки", - рассказала Супрун.
По словам и.о. министра здравоохранения, закупочное агентство приобрела 10 тыс. стентов, вдвое дешевле, чем в прошлом году. На сэкономленные средства, добавила Супрун, Министерство здравоохранения компенсирует годовую потребность в стентах.
"Общая потребность в стентах - до 20 тыс. ежегодно. Мы закупили 10 тыс. стентов за 50% тех средств, которые были выделены в 2015 году. Поэтому мы имеем запас средств и закупаем до 100% потребности. Поэтому надеемся, что до конца года в стране будет до 20 тыс. стентов. И мы сможем обеспечить всех, кто имеет инфаркт", - рассказала Супрун.
Как отмечают в Минздраве, на закупку стентов и сопутствующего оборудования было выделено 155,8 млн гривен. Более 7 тыс. коронарных стентов закупили в США, более 2 500 - в Европе. Стоимость одного стента - от 70 до 150 долларов.
По данным Минздрава, ежегодно 25 тыс. украинцев требуют проведения процедур ургентного коронарного стентирования в случаях острого инфаркта миокарда.
4033 29
Гройсман о переформатировании Кабмина: "Сейчас ведем дискуссии, в том числе с коалицией"(33)
Реестр инсулинозависимых отсеял 50 тыс. несуществующих пациентов, позволив сэкономить 500 млн грн, - Супрун(46)
Украинские медики получили право лечить пациентов по международным протоколам, - Супрун(48)
"Бальчун ушел, осталась министр здравоохранения. Но, думаю, ее тоже додушат", - Кравчук об иностранцах во власти(136)
Онкохворі ризикують залишитися без необхідних ліків, на складах пусто. ВІДЕО(0)
5,8 тыс. абитуриентов с низкими балами по ВНО рекомендованы к зачислению в медицинские вузы, - Супрун(368)
Мы не являемся страной, в которой такая погода, что какая-то сиеста нужна, - Супрун(112)
РПЦ головного мозга!!!
В одной из больниц Санкт-Петербурга от ВИЧ-инфекции умерла 8-летняя девочка из-за отказа родителей её лечить
Медики говорят, что против лечения выступили родители и мотивировали это религиозными соображениями.
О том, что у 8-ми летнего ребенка ВИЧ-инфекция, родители, медики, уполномоченный по правам ребенка, сотрудники СПИД-Центра, знали еще три года назад. Девочку взяли в приемную семью из дома ребенка, и о ее врожденном диагнозе поставили в известность всех, кто должен был об этом знать, в том числе и родителей. Необходимое для лечения время упустили исключительно из-за их упорства, Они ревностные православые, в существование Вич не верят.
Занавес.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
5 лет назад в Центре сердца мне предложили на выбор - от 20 до 30 тысяч грн (при курсе 8). Потом через день содрали еще 2 тыс "на благотворительность". Благо фирма оплатила, а то бы не выжил. А за 70-150 баксов мог бы сам ставить хоть каждый месяц.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить