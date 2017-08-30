 "Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы поезда "Киев-Бердянск" в сентябре

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
Сообщается, что в первой декаде сентября поезд № 228 Киев-Бердянск будет курсировать чаще. В частности, поезд совершит пять дополнительных рейсов 1, 3, 5, 7 и 9 сентября.
Поезд № 228 отправляется из Киева в 19:07 и прибывает в Бердянск в 10:10. В обратном направлении отправление в 17:35 и прибытие в Киев в 10:07.
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