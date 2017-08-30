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Все про:Бердянск (121) Укрзализныця (1190)

 "Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы поезда "Киев-Бердянск" в сентябре

укрзализныця

В Украине в первой декаде сентября запустят дополнительные железнодорожные рейсы Киев-Бердянск, таким образом, поезд между городами будет ходить ежедневно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Сообщается, что в первой декаде сентября поезд № 228 Киев-Бердянск будет курсировать чаще. В частности, поезд совершит пять дополнительных рейсов 1, 3, 5, 7 и 9 сентября.

Поезд № 228 отправляется из Киева в 19:07 и прибывает в Бердянск в 10:10. В обратном направлении отправление в 17:35 и прибытие в Киев в 10:07.

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В любом случае и в Бердянске можно строить крытые бассейны и новые базы отдыха. В Бердянске был и очень нравится, а особенно люди. Отличие от крымчан в лучшую сторону на 100%.
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Особливо запам"ятались їхні тротуари. Ввечері можна ноги переламати, ну а так нічо. Пам"ятник колорадському жуку сподобався.
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в ответ, кацы, дополнительные на Магадан и Владик пустят.
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В сентябре? Самое время. В декабре можно еще парочку запустить. Дебилы, б-дь(с). Из гребаного Днепра хер уедешь, а эти придурки у пэрдянськ паровозы гонят... в сетябре... в разгар, бля, сезона. Песдец!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы поезда "Киев-Бердянск" в сентябре
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