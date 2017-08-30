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Все про:ОБСЕ (2783) обстрел (6835) Донбасс (15907)

 Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали около 80 взрывов на Донбассе

обсе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за сутки зафиксировала около 80 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете за период с 19.30 28 августа по 19.30 29 августа.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, но аналогичное количество взрывов (около 30), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 30 взрывов за прошедшие сутки

В частности, отмечается, что камера СММ, которая установлена в районе Донецкой фильтровальной станции, вечером и ночью с 28 на 29 августа последовательно зафиксировала четыре трассирующих снаряда с востока на запад, три трассирующих снаряда с северо-запада на юго-восток, четыре трассирующих снаряда с северо-востока на юго-запад, два - с востока на запад, девять - с запада на восток и другие выстрелы на расстоянии от 500 м до 3 км.

Также, миссия 29 августа рано утром во время пребывания в оккупированном Донецке зафиксировала 24 взрыва из неопределенного типа вооружения, которые произошли на расстоянии 6-8 км с северо-востока.

Также читайте: Нас не устраивает ситуация, когда после отъезда инспекторов ОБСЕ всю ночь идут обстрелы, - Порошенко

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 48 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (три взрыва)", - заявляют в СММ.

В частности, 29 августа, когда миссия находилась в подконтрольной правительству Украины Трехизбенке (в 32 км к юго-западу от Луганска), наблюдатели слышали 13 взрывов из неопределенного вооружения на 10 км с юго-востока. В тот же день, находясь в оккупированном селе Веселая Гора (в 16 км к северу от Луганска), СММ слышала 30 взрывов из неопределенного вооружения на расстоянии 5-8 км со стороны юга и юго-запада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЕ отметили уменьшение случаев нарушения "школьного перемирия"
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а ВСУшникам за ответку угрожают уголовкой,твари штабные!
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по твоему, не надо выполнять приказ? Тогда, зачем армия?
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у любого военного, есть право обжаловать, не выполнять приказ в определенном суде. Они есть? Нет. Почему? А потому, что всех и все устраивает.
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Дивно.Сьогодні протягом дня запевняли,що там все спокійно.
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Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете за период с 19.30 28 августа по 19.30 29 августа.Источник: https://censor.net.ua/n453468
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Кто там рассуждал об эффективности "школьного перемирия", напомните!
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Давайте теперь студенческое перемирие!!!
Со школьным, как-то не сложилось...
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пора их напугать, а ну кондитер забацай чоколадное перемирие
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Думаю, что кацапоиды, получили хорошую ответку.
Но, ясное дело, не официально...
Жаль только, что патрули ОБСЕ, давненько не получали по мозгам.
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Все европейские структуры это гниды продажные, которые за деньги продадут все, в том числе и свою галимую демократию.
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Нехай тепер тилові криси вигадують нову термінологію - "шкільне перемиря" не спрацювало. Та й чи могло бути по-іншому - озброєного ворога треба бити і вигнати за межі української землі (як на Сході, так і з Криму). І тільки тоді, якщо штабні стратеги збережуть цю "миротворчу сверблячку" (біс з вами) - сідайте і домовляйтеся. Але на той момент українську землю вже не перепахуватимуть ворожі снаряди і не гинутимуть наші співвітчизники.
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зафиксировали... непонятно кто... непонятно из какого оружия... не понятно в каком направлении...
ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу! жу-жу-жу!!!
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А чего непонятного? зафиксировали 80 взрывов пердаков ватников на Даугбассе после того как те узнали, что Россия теперь будет по закону агрессором))))

Прошу принять участие в небольшом опросе
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали около 80 взрывов на Донбассе
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