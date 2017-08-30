 Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали около 80 взрывов на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете за период с 19.30 28 августа по 19.30 29 августа.
"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, но аналогичное количество взрывов (около 30), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в отчете.
В частности, отмечается, что камера СММ, которая установлена в районе Донецкой фильтровальной станции, вечером и ночью с 28 на 29 августа последовательно зафиксировала четыре трассирующих снаряда с востока на запад, три трассирующих снаряда с северо-запада на юго-восток, четыре трассирующих снаряда с северо-востока на юго-запад, два - с востока на запад, девять - с запада на восток и другие выстрелы на расстоянии от 500 м до 3 км.
Также, миссия 29 августа рано утром во время пребывания в оккупированном Донецке зафиксировала 24 взрыва из неопределенного типа вооружения, которые произошли на расстоянии 6-8 км с северо-востока.
"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 48 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (три взрыва)", - заявляют в СММ.
В частности, 29 августа, когда миссия находилась в подконтрольной правительству Украины Трехизбенке (в 32 км к юго-западу от Луганска), наблюдатели слышали 13 взрывов из неопределенного вооружения на 10 км с юго-востока. В тот же день, находясь в оккупированном селе Веселая Гора (в 16 км к северу от Луганска), СММ слышала 30 взрывов из неопределенного вооружения на расстоянии 5-8 км со стороны юга и юго-запада.
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https://censor.net.ua/news/453354/za_minuvshie_sutki_poter_sredi_ukrainskih_
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Со школьным, как-то не сложилось...
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Но, ясное дело, не официально...
Жаль только, что патрули ОБСЕ, давненько не получали по мозгам.
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ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу! жу-жу-жу!!!
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Прошу принять участие в небольшом опросе
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