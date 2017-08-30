 Полиграфкомбинат "Украина" с начала действия безвиза изготовил 776 тыс. биометрических паспортов

Об этом говорится в ответе директора комбината Юрия Онищенко на запрос Громадського, передает Цензор.НЕТ.
С 11 июня (начала действия безвиза) по 28 августа полиграфкомбинат получил 1 109 049 заказов на изготовление биометрических паспортов. За тот же период госпредприятие изготовило 775 871 паспорт.
"Государственный центр персонализации документов Полиграфкомбинат "Украина" работает круглосуточно 7 дней в неделю. Трудовой коллектив полиграфкомбината, несмотря на отпускной период, работает в трехсменном режиме без выходных ", - говорится в ответе.
Из этих данных следует, что комбинат производил в среднем 9 821 паспорт в день. Таким образом, для того, чтобы изготовить остальные 333 тыс. паспортов предприятию необходимо около 34 суток.
В ближайшие 3-4 месяца полиграфкомбинат "Украина" ожидает поставку дополнительной системы по персонализации паспортов, что увеличит общую производственную мощность по персонализации бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу более чем в два раза, добавили в дирекции предприятия.
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