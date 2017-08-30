 В рейтинге лучших армий мира Украина заняла 30-е место

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, которое ссылается на
"Международную компанию Global Firepower, ежегодно составляющую рейтинг лучших армий мира
Как сказано в сообщении, в этом году компания поместила Украину на 30-е место (между Швецией и Мьянмой).
1-е место в рейтинге заняла армия США, 2-е место - России.
В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.
Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран.
Согласно сообщению, для создания рейтинга компания Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов.
Страны, обладающие ядерным арсеналом, получали бонусные баллы.
Также дополнительные баллы получали страны, являющиеся членами Организации Североатлантического договора (НАТО).
По сравнению со странами-соседями Украины заняла 3-е место - после России (2-е место) и Польши (19-е место).
Также отмечается, что с каждым годом Вооруженные силы поднимаются все выше в рейтинге лучших армий мира.
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