EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Общество
  3311  106
Все про:армия (8093) рейтинг (1104)

 В рейтинге лучших армий мира Украина заняла 30-е место

В рейтинге лучших армий мира Украина заняла 30-е место

Украина заняла 30-е место в рейтинге лучших армий мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, которое ссылается на
"Международную компанию Global Firepower, ежегодно составляющую рейтинг лучших армий мира

Как сказано в сообщении, в этом году компания поместила Украину на 30-е место (между Швецией и Мьянмой).

Также читайте: Украина улучшила свой показатель в Глобальном инновационном индексе

1-е место в рейтинге заняла армия США, 2-е место - России.

В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран.

Также читайте: Киев занял 131 место из 140 в рейтинге комфортных для проживания городов журнала The Economist

Согласно сообщению, для создания рейтинга компания Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов.

Страны, обладающие ядерным арсеналом, получали бонусные баллы.

Также дополнительные баллы получали страны, являющиеся членами Организации Североатлантического договора (НАТО).

По сравнению со странами-соседями Украины заняла 3-е место - после России (2-е место) и Польши (19-е место).

Также отмечается, что с каждым годом Вооруженные силы поднимаются все выше в рейтинге лучших армий мира.

Также читайте: После получения безвиза украинский паспорт занял 30 место в мировом рейтинге паспортов
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
1 сентября на носу, собираю ребенка в школу. Хунта гляньте чтоб ничего не забыл

В рейтинге лучших армий мира Украина заняла 30-е место - Цензор.НЕТ 3239
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Любой такой рейтинг - на совести рейтингёров (составляющих рейтинг). Скажем, армия республики Ичкерия не входила ни в один рейтинг, а сколько она москалей из 2-й по рейтингу армии мира набила, знают только тысячи вдов и матерей москальских.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в 2014 году армии по большому счёту не было совсем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Ичкерийская армия,на якому месте,що 2му месту наваляла
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверно кацапы пломогали соствлять этот ''рейтинг''
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ рейтинге лучших армий мира Украина заняла 30-е место
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти