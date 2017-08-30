 Девятилетний ребенок заболел ботулизмом на Днепропетровщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
28 августа в 1:20 на "скорой" в реанимационное отделение Днепропетровской детской больницы №6 привезли ребенка 9 лет с головной болью и нарушением зрения. В больнице поставили диагноз "ботулизм". После пациенту ввели противоботулическую сыворотку.
Мама ребенка связывает заболевание с употреблением копченой рыбы промышленного производства, которую купили в магазине села Шолохово Никопольского района. Рыбу употребляли все взрослые, но у них не было симптомов заболевания.
В данный момент специалисты Госпродпотребслужбы проводят обследование магазина с отбором продукции. Для окончательного установления причин заболевания и принятия соответствующих мер проводятся лабораторные исследования.
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и ещё что с продовольствием проблема, украинцы много едят всякую дрянь но даже несмотря на это тратят на неё большую часть зарплат, если останется от оплаты комунальных услуг
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