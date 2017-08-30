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 Происшествия, Здоровье
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Все про:болезнь (380) Днепропетровщина (1350) рыба (151) Госпродпотребслужба (70)

 Девятилетний ребенок заболел ботулизмом на Днепропетровщине

ботулизм

В Днепропетровской области девятилетнему ребенку поставили диагноз "ботулизм".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

28 августа в 1:20 на "скорой" в реанимационное отделение Днепропетровской детской больницы №6 привезли ребенка 9 лет с головной болью и нарушением зрения. В больнице поставили диагноз "ботулизм". После пациенту ввели противоботулическую сыворотку.

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Мама ребенка связывает заболевание с употреблением копченой рыбы промышленного производства, которую купили в магазине села Шолохово Никопольского района. Рыбу употребляли все взрослые, но у них не было симптомов заболевания.

В данный момент специалисты Госпродпотребслужбы проводят обследование магазина с отбором продукции. Для окончательного установления причин заболевания и принятия соответствующих мер проводятся лабораторные исследования.

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И что? А у кого сейчас понос, давайте в новостную ленту тоже!
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не утрируйте, в УКраине ботулизм серьёзная проблема, и практически неизлечимое заболевание с большой вероятность смерти, нету сыворотки, Красный Крест не помог, наверное в Африку уехал повёз африканцам новешие вакцины от гриппа и масло для загара
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вы там расскажите если будете иметь возможность что в востояной Европе есть такая страна там вооружённый конфликт, коррупция, а ,это не в их сфере, что у там нет вакцин, сывороток от ботулизма, йода, бинтов, нашатырного спирта и тд. на многих скорых помощах
и ещё что с продовольствием проблема, украинцы много едят всякую дрянь но даже несмотря на это тратят на неё большую часть зарплат, если останется от оплаты комунальных услуг
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хм, рыбу употребляли все взрослые, но у них не было симптомов заболевания, даже если они употребляли алколь, а ребёнок нет, то всё равно бы им не избежать заражения, просто оно было бы ослаблено алкоголем немного
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Щось забагато ботулізму зараз. Це не диверсія?
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не знаю, я думаю скорее эт овсё и это отстуствие сывороток просто следствие бардака что в стране, безответственности государственных чиновников, общем низком уровне жизни
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А у остальных членов семьи обнаружили что нибудь? Если нет то не в рыбе дело
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СБУ повинно провести слідчі дії-починаючи з баби Ульяни і до низу-де вакцини і все що з цим пов"язане...достатньо тримати всіх на геройстві
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДевятилетний ребенок заболел ботулизмом на Днепропетровщине
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