 Клых находится в больнице в Магнитогорске, диагноз не сообщают, - Новиков

Соответствующую информацию Новиков разместил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"По последней информации Станислав Клых находится в больнице в Магнитогорске, а не в Челябинске, как сообщалось на прошлой неделе. В связи с чем его туда перевели и какой у него диагноз родным официально не сообщают.
Алексей Чирний уже месяц находится в колонии с постоянным тюремным режимом (ЕПКТ - "единое помещение камерного типа"). Его перевели туда в июле с общего режима за выдуманные нарушения. У Алексея уже должен был закончиться карантин и его должны были прикрепить к постоянному отряду, другой информации о нем пока нет. Николай Карпюк на тюремном режиме содержится с самого начала. Андрею Захтею недавно предъявили дополнительные обвинения", - написал Новиков.
По информации адвоката украинец Валентин Выговский находится в колонии в Кировской области.
"Он первый из списка украинских политзаключенных в РФ, по которым Украиной исполнены все необходимые процедуры для передачи его Россией в рамках исполнения приговора. Суд в Киеве был в феврале, все документы тогда же ушли в Москву. В российском Минюсте эти материалы просто положили под сукно, даже не проводили по ним слушания.
Неформально мне сказали, что есть установка не отдавать украинцев, поскольку Украина не отдает русских (это неправда, на самом деле отдает). Таким образом, вариант "тихого возвращения" без помилования лично Путиным и обмена, на который были некоторые надежды, на сегодня не работает", - отметил Новиков.
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