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 Политика Украины
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Все про:Выговский (7) Новиков (163) Россия (72056) политзаключенные (668) Клых (180) Карпюк (161)

 Клых находится в больнице в Магнитогорске, диагноз не сообщают, - Новиков

новиков

Адвокат Илья Новиков сообщил последние новости о судьбе украинских политзаключенных в России: Станислава Клыха, Валентина Выговского, Алексея Чирния, Николая Карпюка и Андрея Захтея.

Соответствующую информацию Новиков разместил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"По последней информации Станислав Клых находится в больнице в Магнитогорске, а не в Челябинске, как сообщалось на прошлой неделе. В связи с чем его туда перевели и какой у него диагноз родным официально не сообщают.

Алексей Чирний уже месяц находится в колонии с постоянным тюремным режимом (ЕПКТ - "единое помещение камерного типа"). Его перевели туда в июле с общего режима за выдуманные нарушения. У Алексея уже должен был закончиться карантин и его должны были прикрепить к постоянному отряду, другой информации о нем пока нет. Николай Карпюк на тюремном режиме содержится с самого начала. Андрею Захтею недавно предъявили дополнительные обвинения", - написал Новиков.

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По информации адвоката украинец Валентин Выговский находится в колонии в Кировской области.

"Он первый из списка украинских политзаключенных в РФ, по которым Украиной исполнены все необходимые процедуры для передачи его Россией в рамках исполнения приговора. Суд в Киеве был в феврале, все документы тогда же ушли в Москву. В российском Минюсте эти материалы просто положили под сукно, даже не проводили по ним слушания.

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Неформально мне сказали, что есть установка не отдавать украинцев, поскольку Украина не отдает русских (это неправда, на самом деле отдает). Таким образом, вариант "тихого возвращения" без помилования лично Путиным и обмена, на который были некоторые надежды, на сегодня не работает", - отметил Новиков.

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Интересно послушать от некоторых об успехах нашей дипломатии в этих конкретных случаях.
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В диалоге с кацапами, успехов не достигли ни дипломаты США, ни дипломаты ЕС.
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Чем мотивировать кацапов, что бы отпустить заложников?
Миллион долларов и самолет в Ливию, вряд ли прокатит...
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Руки геть від торгових партнерів! (в 2017му Україна збільшила обсяг зброї на експорт у Росію)
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Сломают Клыха, у него и так уже проблемы с психикой после пыток.
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может все таки наши додумаются найти наркоту у кацапской журнашлюхи?
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Було б бажання у нашого Петра. Одного Медведчука можна було б поміняти на всіх наших бранців, Крим і Лугандон в додачу. Це, якщо б сам Петро не був шпигуном...
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А вот вспомнилось почему-то - при Ющенко Медведчук долго в россии отсиживался, даже и без войны между нами...
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Знав би він, який Миздобул чмошник, нікуди б не тікав. А Юля б його посадила. Її генеральний Шишкін
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сомневаюсь, Медведчук нужен хуйлу тут, там нах не нужен
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлых находится в больнице в Магнитогорске, диагноз не сообщают, - Новиков
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