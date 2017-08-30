Глава МИД Климкин обсудит с коллегой из Беларуси Макеем вопрос исчезновения сына украинского офицера Гриба
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудит исчезновение на территории Беларуси 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба с главой МИД этой страны Владимир Макеем в Будапеште (Венгрия).
"Завтра в Будапеште планирую обсудить дело пропавшего гражданина Украины Павла Гриба с белорусским коллегой Макеем", - сообщил Климкин.
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Напоминаем, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ".
Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничное ведомство Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.
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што наш Макей не ўдзельнічаў у вайне ў В"етнаме і "цянуў" час у іхней турме,затое,магчыма,
удзельнічаў у гульні "Зарніца".Менавіта,таму і будзе абмяркоўваць пытанне,як бы па-нарошку.
Разумееце ?...Хто ў Беларусе вырашае ЎСЕ пытанні,ведаеце.
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А цьому малому треба гарного ременя по сраці дати!
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Крапка.
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Стоко уже прецедентов было, шо уже должно дойти самому тупому из тупых - в кацапию ( а также беларусь ) ехать НЕ НАДО!!!!! Там можно и остаться, червей кормить или в тюряге гнить!
Шо за отец, такой дИбил, шо отпустил сына на грязную территорию?!
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Ведь речь шла о толи 18ти, толи 19ти летнем парне? А теперь - офицер?
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или я не прав ? я сам уже лет 5говорю всем что лукашеныч враг Украине
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и все это стабильность якобы и фейковое экономическое чудо все это за деньги налогоплательщиков параши
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Вы не знали что у Лукашенко союзник Путина? Что ФСБ в результате межправительственных договоренностей хозяйничает в Беларуси как у себя дома?!
Ах да, о чем это я - у вас на четвертом году войны появились планы РФ страной - агрессором объявить
Вот скажите - могу я эти претензии ко всем украинцам применить? Или к тому парню?
То-то же - аккуратнее с оскорблениями - Беларусь не РФ!
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Ответьте тогда и вы мне - зачем это ВАШ президент намедни с путенским слугой целовался?
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