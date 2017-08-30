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Все про:Беларусь (2716) Климкин (1386)

 Глава МИД Климкин обсудит с коллегой из Беларуси Макеем вопрос исчезновения сына украинского офицера Гриба

климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудит исчезновение на территории Беларуси 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба с главой МИД этой страны Владимир Макеем в Будапеште (Венгрия).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

"Завтра в Будапеште планирую обсудить дело пропавшего гражданина Украины Павла Гриба с белорусским коллегой Макеем", - сообщил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лутковская просит российского омбудсмена сообщить о местонахождении украинца Павла Гриба

Напоминаем, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ".

Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничное ведомство Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исчезновение Павла Гриба организовала ФСБ, но ответственность лежит на Беларуси, - Геращенко
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Отсюда вывод-нефиг знакомиться в соцсетях и тем более ехать хрен знает куда сломя голову
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Мы в курсе, теперь объясни это девятнадцатилетнему пацану на гормонах.
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Любовь-морковь! Сила, что движет мирами!
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А шо Макей делает в Будапеште? В гости к ёбикам приехал?
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что то делал там макей по приказа ФСБ россиюшки
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Не блытайце беларускага Макея - міністра замежных спраў з Макеем - сенатарам ЗША.Хіба,
што наш Макей не ўдзельнічаў у вайне ў В"етнаме і "цянуў" час у іхней турме,затое,магчыма,
удзельнічаў у гульні "Зарніца".Менавіта,таму і будзе абмяркоўваць пытанне,як бы па-нарошку.
Разумееце ?...Хто ў Беларусе вырашае ЎСЕ пытанні,ведаеце.
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Коли раніше Україна так переймалися однією пропавшою людиною?
А цьому малому треба гарного ременя по сраці дати!
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Цей малий десь в росії, можливо його росіяни вбили. Головне, щоб деякі припинили шукати серед росіян людей.
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Невідомо чи він живий. Бо можливо "гарні" росіяни-слов'яни його вже піддали тортурам і вбили.
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Каркати це: " А цьому малому треба гарного ременя по сраці дати!" людині, яку арештували "гарні" люди. Зрозумійте де він і що з ним роблять. Заплющувати очі на суть росіян не варто.
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Не заробив. Просто він вважав. що Біларусь окрема країна, де діють її закони. Можливо думав, що в росії є люди...
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От коли не заробив, то й не турбуйте мене- в нас на це різні погляди.
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Звичайно погляди різні, Ви ж іноді шукаєте людей в росії. А я вважаю, що там нема людей...Гриб теж так вважав.
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Я не шукаю- я знаю, що вони там є. І для цього не треба пертися в Білорусь. Тільки ременя!
Крапка.
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Сергей Викторович Лавров, находясь в очередном отпуске, любуется вечерним деревенским пейзажем...

Глава МИД Климкин обсудит с коллегой из Беларуси Макеем вопрос исчезновения сына украинского офицера Гриба - Цензор.НЕТ 4118
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Не, ну какого хера он туда попёрся!!!!!
Стоко уже прецедентов было, шо уже должно дойти самому тупому из тупых - в кацапию ( а также беларусь ) ехать НЕ НАДО!!!!! Там можно и остаться, червей кормить или в тюряге гнить!
Шо за отец, такой дИбил, шо отпустил сына на грязную территорию?!
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Так возраст такой. Нашли бы лучше ту, которая его заманила и сделаем ее известной.
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Толк будет для нее и ее родственников. Удавится эта девушка и другим урок будет.
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Я что-то пропустил?
Ведь речь шла о толи 18ти, толи 19ти летнем парне? А теперь - офицер?
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КГБ Беларуси способствовало ФСБ россии для обмана и вывоза Гриба. Почему украинцы должны теперь считать беларусов не кацапами?
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не должны , но какая то часть Укарницев считает луку эффективным манагером
или я не прав ? я сам уже лет 5говорю всем что лукашеныч враг Украине
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Я вот таким и пишу. что бы поняли какой режим в Беларуси. Да и существует ли Беларусь? По факту есть лишь Беларуская губерния.
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нет Беларуси с 96 года, есть Лукашенковская Беларусь , то есть губерния кацапии , вы правы
и все это стабильность якобы и фейковое экономическое чудо все это за деньги налогоплательщиков параши
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Спасибо, что вы это понимаете. В Беларуси, признаюсь честно, ватников-отставников-вертухаев много, скажу больше - очень много Это некая проекция на Крым. Это началось с приходом диктатора. Он изначальны и был спасен Примаковым и компанией от импичмента. Да беларусы инертны, многим так промыло мозги мордорское ТВ, что 80% (хорошо если ошибаюсь) перестали себя отождествлять беларусами. Размаулять на беларускай мове - это что-то из хорд-кора, максимум вне крупных городов и часто на суржике. Но растет новое поколение, и поверьте, они умеют различать кто враг, а кто друг. Прошу не отождествлять на данном этапе весь народ Беларуси с любовником всея руси. Хотя мне стыдно, что от моего имени нелигитив прекрасной страны творит такое беззаконие. Слава Украине! Жыве Беларуcь!
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Когда 80% ватные, то в результате похищения Гриба отвечают все.
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Усе бацьку лаеш? А давай мы з табой чайку попьём?

Глава МИД Климкин обсудит с коллегой из Беларуси Макеем вопрос исчезновения сына украинского офицера Гриба - Цензор.НЕТ 7187
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Быть может и беларусам о вас по Медведчуку, да по большинству властной верхушке судить?
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Это вы к кому сейчас обращались, ко мне?
Вы не знали что у Лукашенко союзник Путина? Что ФСБ в результате межправительственных договоренностей хозяйничает в Беларуси как у себя дома?!
Ах да, о чем это я - у вас на четвертом году войны появились планы РФ страной - агрессором объявить
Вот скажите - могу я эти претензии ко всем украинцам применить? Или к тому парню?
То-то же - аккуратнее с оскорблениями - Беларусь не РФ!
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Я то знаю, что ваш хозяин путин. Поэтому режим Беларуси часть российского режима.
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Я злюсь лишь на слово "ваш" - за Лукашенко я согласен
Ответьте тогда и вы мне - зачем это ВАШ президент намедни с путенским слугой целовался?
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Он гражданин Украины . Так что всё правильно делают . Надо относиться к своим согражданам так , как это делают , например , американцы или израильтяне .
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Он как минимум - дол-б! Или же все это - "Савченко -2"? ппИСАТЬ В БЛОГОСФЕРЕ ПРОТИВ РОССИИ - И ПОТОМ, КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО = ПОЕХАЛ В БЕЛАРУСЬ, которая - та же россия? ИЗВИНИ, НЕ ВЕРЮ!
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Просто молодой и не понимал, а дальше правильно.
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а нахрена этот пацан нужен фсб что с него взять
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Этот Гриб познакомился с расеянкой "в контакте" , чего он там забыл неясно ~ только проблемы, неужели в Украине мало девок? кто ему доктор.
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Климкин может позвонить в Россию своему тестю генералу Юрию Михайленко...и с ним обсудить...работу ФСБ
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