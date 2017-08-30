 Более 400 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе, – МИД

"Поиск пропавших без вести и идентификация тел погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины на Донбассе остается одной из самых болезненных гуманитарных проблем, требующих безотлагательного решения. По данным Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО, более 400 человек считаются сейчас пропавшими без вести", - говорится в заявлении МИД по случаю Международного дня пропавших без вести, информирует Цензор.НЕТ.
В МИД констатируют, что розыск этих лиц невозможен из-за препятствий со стороны российско-террористических сил и систематических ограничений ими доступа для международных гуманитарных организаций на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Что касается ситуации в оккупированном Крыму, то среди нарушений Россией особое возмущение вызывают факты похищения и исчезновения без вести украинцев и крымских татар, которые преследуются оккупационными властями за политическую или гражданскую позицию.
"Украинская сторона глубоко благодарна Международному комитету Красного Креста (МККК) как нейтральному посреднику за активное участие в решении проблемы пропавших без вести и оказание поддержки их семьям. Надеемся на дальнейшее продолжение этой важной гуманитарной миссии МККК, в частности на оккупированных территориях, к которым временно отсутствует доступ украинской стороны", - также сказано в заявлении МИД.
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Кремль не собирается искать россиян, пропавших без вести на Донбассе, - Ирина Геращенко(48)
После боя на Светлодарской дуге один украинский военнослужащий пропал без вести, - пресс-офицер 54-й бригады(57)
В течение года полиция разыскала более 4 тыс. без вести пропавших детей(5)
В оккупированном Крыму по политическим или этническим мотивам пропали без вести 10 человек, - ООН(3)
Из оккупированного Луганска в Россию(0)
"Сегодня в списках пропавших без вести находится около 500 человек", - Ирина Геращенко(5)
Очевидцы говорят, что члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Ибрагимова похитили люди в форме ДПС РФ, - Смедляев(17)
Депутатики, вы уже, цуки, отдохнули? Может визы введете с рашей??
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Жили себе плохие-хорошие люди и вдруг, к ним нагрянул "руский мир"! А они с детями... с больными и старыми родителями... О Господи!
Нам с вами ОЧЕНЬ повезло, шо мы из других областей.
Скорблю...
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