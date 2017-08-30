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Все про:МИД (4257) пропажа (57) Донбасс (15906)

 Более 400 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе, – МИД

мид

Министерство иностранных дел Украины заявляет о необходимости срочного решения проблемы поиска пропавших без вести и идентификации погибших на Донбассе, указав, что пропавшими без вести в зоне проведения АТО числятся более 400 человек.

"Поиск пропавших без вести и идентификация тел погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины на Донбассе остается одной из самых болезненных гуманитарных проблем, требующих безотлагательного решения. По данным Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО, более 400 человек считаются сейчас пропавшими без вести", - говорится в заявлении МИД по случаю Международного дня пропавших без вести, информирует Цензор.НЕТ.

В МИД констатируют, что розыск этих лиц невозможен из-за препятствий со стороны российско-террористических сил и систематических ограничений ими доступа для международных гуманитарных организаций на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция внедряет новые методы розыска пропавших детей, - Аброськин

Что касается ситуации в оккупированном Крыму, то среди нарушений Россией особое возмущение вызывают факты похищения и исчезновения без вести украинцев и крымских татар, которые преследуются оккупационными властями за политическую или гражданскую позицию.

"Украинская сторона глубоко благодарна Международному комитету Красного Креста (МККК) как нейтральному посреднику за активное участие в решении проблемы пропавших без вести и оказание поддержки их семьям. Надеемся на дальнейшее продолжение этой важной гуманитарной миссии МККК, в частности на оккупированных территориях, к которым временно отсутствует доступ украинской стороны", - также сказано в заявлении МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине нет единой системы учета пропавших без вести, их число может достигать 4 тыс. - Черныш
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Какой ужас пришлось вынести этим пропавшим. Людям, которые жили в мирной Украине и вдруг столкнулись с подлостью и жестокостью соседней страны
Депутатики, вы уже, цуки, отдохнули? Может визы введете с рашей??
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Вони уже вдома. Бо гроші (бюджет) треба ділити, щоб знов на цілий рік чи на все життя вистачило.
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Привет! Я уже писала здесь , что из оккупированной зоны бежали в свободную Украину множество наших знакомых. У них было жильё там, которое уже заняли ростовчане и пр. гады. Не все оттуда ироды! Даже среди тех, кто там остался. И ещё помню, как кое-кто из ВР ездил в уже оккупированный Донецк решать сделки по сдаче территории. А территория действительно была сдана любым бизнес партнёрам. Так легко с тысячу гиркинцев за неск. часов переместилось из Славянска в Донецк.
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Около двухсот человек убила отпущенная в Донецк банда Гиркина, отдельное спасибо нашему соевому миротворцу.
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а для апчественности выдали Рыбака и того паренька, и все такие с пафосно траурными лицами их, типа, поминают, флаги, свечечки вся байда. Так при чем не расследовано сколько людей было истерзано и убито в Славянском СБУ, а когда это чмо отпустили в Донецк, то там сразу начался именно упорядоченный и организованный вылов проукраинских, которых реально убивали. Знает ли кто об этом туда, в сторону Киева? Очень мало, да и то, видать, переселенцы.
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кому-то удобно с себя снять ответственность и перевести стрелки.
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А этим что живуть по новому было ваще насрать, никто их даже не пытался вытащить и абсолютно не интересовался. Знаю один батальон, который, до последней возможности вытаскивал всех, и своих пленных и гражданских прицепом, выкупали за оружие, а я ща думаю, да и плевать, на фоне того что в лугандоне уже давно танки, а не калашниковы какие то.
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все они там знают, особенно в СБУ, где сидят несколько лет назад переведенные туда из Донецка Свинохряком сотрудники, которые вряд ли полностью порвали контакт со своими бывшими коллегами-предателями. Только вот не считают они своей обязанностью защиту интересов обычных граждан Украины, также как и защиту интересов Украины. Некогда им, ведь на контрабасе такое бабло зашибать можно, что на несколько дворцов в разных городах и селах хватит, а еще хватит на целый автопарк дорогих иномарок, и всегда найдется бизнес-теща/сожительница/уборщица, на которую можно записать собственность.
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ааааа, помните погибшего невероятно героично сбушника Манзика, под Волновахой? Ото ж контрабас приехали с прокуроским по пьяни решать, один в итоге сдох. Но в памяти народной он остался борцом со злыми контрабандистами.
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да, было дело, и миф о героичности был нехилый. К тому моменту народ уже догадывался, что контрабас регулярно поступает к деловым партнерам и обратно, хорошо организован и отлично крышуется самой верхушкой.
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Ну и??? Рашу опять братьями назвать или с ноги по морде упиздячить??? Ловлю себя на мысли - несмотря что у нас портовый толерантный город - когда слышу " мацковскую" речь - возникает чуство агрессии... А если увижу авто с колорадкой - лобовуху нахер разобью.... И шо он мне сделает? Прибежит задерживать - пусть попробует - на одну дырку в организме станет больше...
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Я тоже злюсь, когда Вижу на дороге авто из парашки. За одни только руцькие номера хочется им колеса проколоть
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А что они в Украине делают!!! И как на это реагирует народ???
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Зачем? Я ведь ещё никого не обидел...А чуство озлобления - это естественная реакция на тех кто кричит что Одесса- " Русский город". Тут так всё перемешано - что коренные Одесситы сами своей национальности не знают. Точнее - национальность одна - ОДЕССИТ!!!! А кто кудахчет про "Русский мир"... Може - это именно им к психиатру????
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Суди сам - в Одессе есть улицы, переулки и бульвары - Французский, Греческая, три Украинских, Армянский, Еврейская, Белорусские, Польская,Арнаутские (албанцы) и т.д. -- и нет НИ ОДНОЙ РУССКОЙ!!!! Так что тут забыл "Русский мир", если в его честь мои предки даже не назвали сраного переулка на задворках города???
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Я ВЕРЮ ЧТО ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ИЛИ ДВАЛЦАТЬ ЛЕТ НАЗОВУТ ФИО ВСЕХ ПРИНИМАВШИХ РЕШИНИЯ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ ПО ИЛОВАЙСКУ И ГИРКИНУ. Пороху столько лет не удасться покрывать ГЕЛЕТЕЯ.
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Вы знаете, котаны, как представлю жуткие страдания и судьбы этих пропавших людей - сердце от боли и сострадания сжимается...
Жили себе плохие-хорошие люди и вдруг, к ним нагрянул "руский мир"! А они с детями... с больными и старыми родителями... О Господи!
Нам с вами ОЧЕНЬ повезло, шо мы из других областей.
Скорблю...
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Апплодирую! Была бы занята Черкасская или Сумская область, мы бы , не углубляясь в анализ, всех оттуда под одну гребёнку бы поносили... А может, власти, здавшей территорию, удобно так представлять ситуацию!
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а, ну да, в этом государстве так принято, когда нападает соседнее государство, то защищается тот город на который напали, а другие дули сидят крутят.
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а разве не так здесь уже 4-й год чешут? Они донецкие, они сдали, их проблемы, пусть их убивают, насрать?
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А ка оно было в Славянске? Или в том же Донецке? Или в Горловке?
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Какое такое государство защитило Славянск, Краматорск, Констаху, Дружковку?
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сами должны были, только и слышалось, мы типа, на Майдане смогли (хотя если б не Бандерштат с других городов...), вот вы, мол тоже, виганяйте.
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Страна дикообразов - в случае агрессии сами себя защищайте!
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Вы же даже когда города орки обстреливают верещите там сепары, пусть их долбят, при чем Марьинка, к примеру нифига не рабочий райцентр, а сельский и там, так, для инфы, как и вообще в селах, на сружике говорят, и этих российских приколов никогда не поддерживали. Авдеевка, там, да, дофига быдла, но вам же на все это посрать, в принципе. Хотя Авдеевка ща у стада такой себе пириможный символ, но там на самом деле много пророссийских, просто они заткнули язык в задницу, как и в Славянске.
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Вот у депутатов хватает наглости постоянно отдыхать- то на лыжных курортах, то на Мальдивах. И все это за какието жалкие 20 тысяч( 800 уе)???
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Так ведь Русский мир тоже лез в Одессу...НО - случилась печалька - им морды начистили а потом в Доме Профсоюзов жопы поджарили, обьяснили что Одесса - многонациональный город,,,, и невредимые убежали с ближайшим поездом... А повреждённые и Кисель-ТВ долго бубнили как энто не толерантно - бить их по морде и им жопы поджаривать... Но больше так не пробовали..
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Одесса не имеет сухопутной границы с рашей. Да и в самой Одессе сепары имеются - пишут здесь факты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 400 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе, – МИД
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