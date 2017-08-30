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 Политика Украины
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Все про:ВР (22920) диаспора (241) украинцы (2577) SWIFT (16)

 Украинская диаспора будет призывать отключить Россию от SWIFT, - Президент Всемирного конгресса украинцев Чолий

swift

Президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий заявил, что украинская диаспора будет обращаться к соответствующим международным институциям с требованием-призывом отключить Россию от международной системы SWIFT.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в Верховной Раде во время "круглого стола" по случаю 50-летия деятельности и существования Всемирного конгресса украинцев.

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"Мы будем даже обращаться к соответствующим международным институциям и к главам государств проживания украинской диаспоры, чтобы применили мощную экономическую санкцию в экономической сфере - отключили Россию от системы SWIFT, чтобы был политический сигнал, что международное общество не будет воспринимать такое позорное нарушение международного права", - сказал Чолий.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, англ. Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) - международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей.


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Які мрії? Далі продовжувати бити ворогів
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нет. потому что по соевой версии тамжынашилюди - адиннарот - переместители грузов.
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без виз и без свифт пока не будет без хуйло
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Отключайте всё, что можно! Мы не боимся! С нами наш путен!

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Та да- з виключеним мозком нічого не страшно.
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страшен ветер. В пустотах возникает резонанс!
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Там нет пустот! Сплошное говно, которое поглощает любую волну!
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только за наличку и только за рубли, лучше еще не напечатанными.
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На содержании кацапов, слишком много шавок из политических кругов Европы, что бы можно осуществить эту идею.
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Ідея добра!!! Заодно і побачимо які саме єврошавки будуть гавкати на захист підорашки...
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Те же, что и обычно.
Все кто плакался по поводу последних санкций, введенных США.
Новые лица, там не часто возникают.
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Крупный банк в оккупированном РФ Крыму с 31 августа отключат от SWIFT. До 31 августа в этот банк сбежится больше людей со скорбными лицами, чем пришло на похороны настоящего Свифта.
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к сожалению, не отключают там никого. всего лишь компания, предоставляющая софт для соединения с системой SWIFT отказалась продлить лицензию для этого банка. ну так таких компаний еще несколько есть. купят у других.
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так смотря, какого вида есть лицензия у нее. Их три вида (исключительная, единичная, неисключительная) Пооследняя, дает право, грубо говоря никого не спрашивать,что и кому продавать, но первые две, там есть жесткие нюансы.
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в информационном сообщении об этом умолчали, но сми уже понесли - "крупный банк отключают от свифт". заголовок статьи натянут.
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Пускай купят новый софт, а потом отключат. Так интереснее.
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ну да...а теперь дискатека, рассияне!! жаль, такого не произойдет...Слишком уж все переплетено.
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Отключат.....потому как санкции США...и ни каких других уже не будет...
Более того....этих несколько других....их не так уж и много....сам SWIFT и Finastra..та которая отказалась...и по большому счету усЁ....
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поглядим готовое, осталось два дня. сименс )))
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ага, в спортлото пусть есчо напишет. тысячи диаспорцев, молча, делают куда больше, чем презик их конгресса, со своими лозунгами к 100 летию актябрской революции ((. он то хоть в хворточку со свого кибинету выглядывает? какое отключение? "общество потребления" - против!!! (((((
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За первое полугодие 2017 у паРашки:
экспорт - $166,2 млрд.
импорт - $106,6 млрд.
Профит - почти $60 млрд. Без СВИФТа она получит это золотом? Это действительно санкция? Вы уверены?
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Ну вот и ответьте на вопрос как будут осуществляться расчёты.
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точно так же, как и сейчас, только процесс верификации каждого платежа будет происходить неделями (SWIFT верифицирует платежи автоматически) и всякие "фирмы-прокладки" не смогут осуществлять платежи, тем самым закрыв полностью возможность обходить санкции.
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То есть Рашка будет получать деньги дольше, но и платить, и отдавать долги (которых у неё дохрена) тоже дольше. И в чём смысл?
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Бизнес, где нужен быстрый оборот средств в Раше загнется.
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Ахренеть какая потеря. Крысчане и сочинские армяне только рады будут.
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Любому производству с длинным плечом нужны быстрые деньги хотя бы для расчетов с людьми .
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Например? (применительно к паРашке)
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Да любое крупное предприятие, ориентированное за рубеж, увеличение сроков расчетов приведет к задержке выплате зарплаты, к увеличению овердрафта и соответственно к уменьшению доходов населения .
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Увеличение сроков оплаты за поставленные товары и кредиты соответственно всё это нивелирует.
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Как это, вот ты вырастил что то или произвел, передал мне товар а я тебе говорю, все нормально деньги будут через год и ты радостно соглашаешься ?
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Ну, раз России это только на пользу, то пускай отключают. В качестве гуманитарной помощи.
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Туроператоры уже, там это как в лото сыграть, покупаешь путевку и не знаешь, сам вернешься или выселят с отеля .
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Если посмотреть по количеству скандалов в иностранных отелях то в разы, помню всего один скандал с нашим и то это было при яныке .
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Например нефть и газ...цена на которые меняется ежеминутно.....
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все верно, для крупных государственно-значимых компаний это произойдет незаметно, продавать свою продукцию будут так же, но вот вести "санкционную" добычу нефти и газа уже будет очень тяжело, т.к. нужно покупать дорогостоящее оборудование. А для частных лиц и мелко-среднего бизнеса это считай, что пиздец. Допустим сейчас ты можешь делать покупки, на том же али и оплачивать их, а без свифт всё, каждый платеж нужно подтверждать, нести кучу бумаг в банк, банк будет передавать все данные на запросы банка получателя, там их будут проверять и только после всех кругов ада переведенные деньги поступят на счет получателя. Для этого нужно, что бы все документы были в порядке, платились все налоги и прочее, весь бизнес, который связан с продажей импорта будет практически парализован. Как вариант вывозить наличку и там рассчитываться, короче поверь, без свифт там настанет пиздец.
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Вы это серьёзно? Вы считаете, что затруднения с поставками посылок из Китая - это санкция для Рашки?
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Да причем тут посылки..?? Просто продажа всего сырья из паРаши которое продается на европейских биржах...станет очень проблематичной....
Пока деньги дойдут....цена успеет изменится сто раз....
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Ну тут трошки не так, про "опцион" слышали ?
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не затруднения, а в принципе невозможность торговать товарами со всего света, не только с КНР, все кто торговали импортом просто исчезнут. Забугорную диковинку можно будет смотреть только через витрины "валютных" магазинов, так как это было в 80-90-х., а купить смогут вообще только еденицы
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Да-да. Давайте закончим на этом по 2-м причинам:
1. Никто СВИФТ паРашке не отключит, поскольку никому это нахрен не нужно. В т.ч. и Петя будет против усложнять отношения с торговым партнёром №1, у которого только угля покупается на $100млн. в месяц.
2. Иран отключали от СВИФТа и эту проблема там успешно решали переводя деньги через СВИФТ Китая. Рашка будет через Беларусь переводить, накрайняк - Казахстан или тот же Китай.
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Хоть через Вануату, это же дополнительные расходы что уже хорошо, а так конечно это все мечты, никто их пока не выключит, уж очень удобная штука для грабежа колоний .
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Для такой огромной страны это мелочи, там и не заметят.
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Да нормально будут, просто в цепочке товар - Европа- деньги - рашка - карман - опять Европа но в банк , уберут рашку .
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Почему золотом? Могут чемоданами купюры возить...
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Запад на конфронтацию со стратегическим партнером не пойдет языком молоть и обеспокаиваться намного выгодней
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И обнести этих обезьян колючей проволокой. Нельзя дикарей пускать портить мир
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Навряд чи вийде,але спробувати варто.
Хоч привернуть увагу до наших проблем.
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Гении менеджмента: экспорт российского газа в ЕС растёт, а выручка падает
Aug. 30th, 2017 at 6:40 PM

Украинская диаспора будет призывать отключить Россию от SWIFT, - Президент Всемирного конгресса украинцев Чолий - Цензор.НЕТ 702
Не так давно российские СМИ с воодушевлением сообщали, что экспорт российского газа ставит рекорд за рекордом и после успешного 2016 года, голубое золото в 2017-м возьмет очередную высоту. Как никак, только за первое полугодие 2017 экспорт вырос на 11,5% и составил 112 млрд кубометров! И, казалось бы, при таких замечательных показателях, почему «Газпром» ощущает нехватку финансов и всё глубже и глубже погружается в долговое болото?

Дело в том, что экспортные рекорды «Газпрома» на европейском рынке обусловлены рекордными скидками. К примеру, не смотря на рост поставок в ЕС, выручка от продаж упала на 5,7%. То есть, газа отправляют больше, а зарабатывают меньше?
Совершенно верно, но и помимо этого, наблюдается падение цены российского газа на границе с Германией. К примеру, на июнь этого года российский газ стоил $4,98 за один декаметр (27,2 кубометра). А буквально в январе этого года декаметр российского газа оценивался в $6,28. В свою очередь в 2015-м за декаметр давали $9,5, в 2014-м стоил $10,79.
Таким образом, не смотря на экспортные успехи «Газпром» теряет прибыль, в связи с удешевление как самого газа, так и в связи с предоставляемыми европейским покупателям скидками.
Но, что самое интересное, знаете на ком «Газпрому» всё же удалось заработать? Нет, даже не на братской Беларуси, с которой на сегодняшний день «Газпром» получает на 9% меньше выручки. Заработала монополия на россиянах, за счёт повышения тарифов!Украинская диаспора будет призывать отключить Россию от SWIFT, - Президент Всемирного конгресса украинцев Чолий - Цензор.НЕТ 9705
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Твоя рашка - сировинний придаток Європи. Країна, оточена кільцем ворожості. Давити до останнього.
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Когда вокруг одни враги, как говорят психиаторы, значит с вами что то не так!
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На парад 9 мая один молдаванский дурачок Додон на РФию приехал? Нет конфронтации?
А в Украине на День Независимости парад видел, москалик?
Мы вас породили, мы вас и !
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Ты чаво пармезану объелась што ли? Али после бояры не соображаешь?
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Кацапів слід відключити від Інтернету. Нехай ковбасяться у свлєму Чебурнеті і не смердять на іноземних ресурсах. В тому числі на Цензорі.
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Немецкий Габриэль первым в позу станет против такого наезда на экономического партнёра и давнего друга хуйла.
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Додона требуют привлечь к уголовной ответственности за госизменуУкраинская диаспора будет призывать отключить Россию от SWIFT, - Президент Всемирного конгресса украинцев Чолий - Цензор.НЕТ 1250

August 30th, 18:13
Молдавская оппозиционная партия "Действие и солидарность" обратилась в Генпрокуратуру с иском о привлечении к уголовной ответственности президента страны Игоря Додона "за продвижение интересов Российской Федерации и госизмену". Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.
"Нарушив положения Конституции и клятву, данную при вступлении в должность президента Молдовы, гражданин Игорь Додон открыто продвигает интересы другого государства - Российской Федерации. Поздравление лидера самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского "с убедительной победой" на так называемых выборах "президента ПМР", его стремление наградить приднестровских и российских миротворцев государственными наградами Модовы, а также намерение участвовать в мероприятиях по случаю 25-й годовщины миротворческой миссии на Днестре являются грубым нарушением статуса президента, как гаранта Конституции, суверенитета и территориальной целостности государства", - говорится в иске.


Подчеркивается также, что "своими действиями президент Игорь Додон способствует разобщению в обществе по этническим, языковым и религиозным критериям".

Письмо с аналогичным содержанием направлено также в адрес парламента Республики Молдова.

В администрации президента пока никак не прокомментировали обращение партии "Действие и солидарность" (председатель - бывший кандидат в президенты Молдовы, экс-министр образования Майя Санду).
Украинская диаспора будет призывать отключить Россию от SWIFT, - Президент Всемирного конгресса украинцев Чолий - Цензор.НЕТ 1244
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этих всех идиотов называют еще электорат. В электорат обычно превращается народ в период гонавыборов. Это можно также наблюдать и во время выборов и в других странах, причем размеры выбранных гандодонов в высшие эшелоны власти, и масштабы подкупа их другим гоударством прямопропорциональны уровню жизни в этих странах. Очень часто электорат даже в старой Европе любит отплясывать на граблях - яркий пример - выборы 1966 в Германии. В Украине эти танцы тоже, как и в Европе, продолжаются четверть века.
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Кому что, спасется десяток сирийских детей уже хорошо .
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Каким образом отключение системы свифт в России может спасти детей в Сирии? Вы наивно думаете, что они испугаются и прекратят поддержку Асада? Не прекратят, а могут назло еще усилить бомбардировки, чтобы свифт обратно включили.
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SWIFT находится в Бельгии, а не в Америке. А Европа на это не пойдет. Она из Трампом чуть не поругалась из-за новых санкций.
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Одно только обсуждение этого вопроса вызовет тревогу у крупных игроков ,, капиталы начнут выводить еще быстрее чем сейчас с рашки
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Сначала нам оружие, а потом можете тушить свет в мордоре
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская диаспора будет призывать отключить Россию от SWIFT, - Президент Всемирного конгресса украинцев Чолий
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