 Украинская диаспора будет призывать отключить Россию от SWIFT, - Президент Всемирного конгресса украинцев Чолий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в Верховной Раде во время "круглого стола" по случаю 50-летия деятельности и существования Всемирного конгресса украинцев.
"Мы будем даже обращаться к соответствующим международным институциям и к главам государств проживания украинской диаспоры, чтобы применили мощную экономическую санкцию в экономической сфере - отключили Россию от системы SWIFT, чтобы был политический сигнал, что международное общество не будет воспринимать такое позорное нарушение международного права", - сказал Чолий.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, англ. Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) - международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей.
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Все кто плакался по поводу последних санкций, введенных США.
Новые лица, там не часто возникают.
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Более того....этих несколько других....их не так уж и много....сам SWIFT и Finastra..та которая отказалась...и по большому счету усЁ....
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экспорт - $166,2 млрд.
импорт - $106,6 млрд.
Профит - почти $60 млрд. Без СВИФТа она получит это золотом? Это действительно санкция? Вы уверены?
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Пока деньги дойдут....цена успеет изменится сто раз....
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1. Никто СВИФТ паРашке не отключит, поскольку никому это нахрен не нужно. В т.ч. и Петя будет против усложнять отношения с торговым партнёром №1, у которого только угля покупается на $100млн. в месяц.
2. Иран отключали от СВИФТа и эту проблема там успешно решали переводя деньги через СВИФТ Китая. Рашка будет через Беларусь переводить, накрайняк - Казахстан или тот же Китай.
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Хоч привернуть увагу до наших проблем.
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Aug. 30th, 2017 at 6:40 PM
Не так давно российские СМИ с воодушевлением сообщали, что экспорт российского газа ставит рекорд за рекордом и после успешного 2016 года, голубое золото в 2017-м возьмет очередную высоту. Как никак, только за первое полугодие 2017 экспорт вырос на 11,5% и составил 112 млрд кубометров! И, казалось бы, при таких замечательных показателях, почему «Газпром» ощущает нехватку финансов и всё глубже и глубже погружается в долговое болото?
Дело в том, что экспортные рекорды «Газпрома» на европейском рынке обусловлены рекордными скидками. К примеру, не смотря на рост поставок в ЕС, выручка от продаж упала на 5,7%. То есть, газа отправляют больше, а зарабатывают меньше?
Совершенно верно, но и помимо этого, наблюдается падение цены российского газа на границе с Германией. К примеру, на июнь этого года российский газ стоил $4,98 за один декаметр (27,2 кубометра). А буквально в январе этого года декаметр российского газа оценивался в $6,28. В свою очередь в 2015-м за декаметр давали $9,5, в 2014-м стоил $10,79.
Таким образом, не смотря на экспортные успехи «Газпром» теряет прибыль, в связи с удешевление как самого газа, так и в связи с предоставляемыми европейским покупателям скидками.
Но, что самое интересное, знаете на ком «Газпрому» всё же удалось заработать? Нет, даже не на братской Беларуси, с которой на сегодняшний день «Газпром» получает на 9% меньше выручки. Заработала монополия на россиянах, за счёт повышения тарифов!
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А в Украине на День Независимости парад видел, москалик?
Мы вас породили, мы вас и !
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August 30th, 18:13
Молдавская оппозиционная партия "Действие и солидарность" обратилась в Генпрокуратуру с иском о привлечении к уголовной ответственности президента страны Игоря Додона "за продвижение интересов Российской Федерации и госизмену". Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.
"Нарушив положения Конституции и клятву, данную при вступлении в должность президента Молдовы, гражданин Игорь Додон открыто продвигает интересы другого государства - Российской Федерации. Поздравление лидера самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского "с убедительной победой" на так называемых выборах "президента ПМР", его стремление наградить приднестровских и российских миротворцев государственными наградами Модовы, а также намерение участвовать в мероприятиях по случаю 25-й годовщины миротворческой миссии на Днестре являются грубым нарушением статуса президента, как гаранта Конституции, суверенитета и территориальной целостности государства", - говорится в иске.
Подчеркивается также, что "своими действиями президент Игорь Додон способствует разобщению в обществе по этническим, языковым и религиозным критериям".
Письмо с аналогичным содержанием направлено также в адрес парламента Республики Молдова.
В администрации президента пока никак не прокомментировали обращение партии "Действие и солидарность" (председатель - бывший кандидат в президенты Молдовы, экс-министр образования Майя Санду).
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гонавыборов. Это можно также наблюдать и во время выборов и в других странах, причем размеры выбранных гандодонов в высшие эшелоны власти, и масштабы подкупа их другим гоударством прямопропорциональны уровню жизни в этих странах. Очень часто электорат даже в старой Европе любит отплясывать на граблях - яркий пример - выборы 1966 в Германии. В Украине эти танцы тоже, как и в Европе, продолжаются четверть века.
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