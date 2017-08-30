 Суд займется освобождением от ответственности экс-главы ДУСи Тарасюка в октябре

Об этом сообщила секретарь суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Заседание 30 августа не состоялось, так как судья Олег Белоцерковец находился в совещательной комнате по другому делу.
Следующее заседание назначено на 17 октября.
Напомним, что Генпрокуратура просит суд освободить Тарасюка от уголовной ответственности за служебную небрежность по делу о незаконной передачи в собственность Януковичу государственного комплекса отдыха в урочище "Межигорье".
Это стало возможным после того, как прокуратура переквалифицировала Тарасюку подозрение с пособничества в завладении или растрате имущества в особо больших размерах (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УКУ) на служебную небрежность (ч.2 ст.367 УКУ).
Завладение или растрата имущества в особо больших размерах считается особо тяжким преступление. Срок давности такого преступления - 15 лет.
Служебная небрежность относится к преступлениям средней тяжести со сроком давности - 5 лет.
Прокурор Станислав Торопчин утверждает, что у следствия появились новые доказательства, в частности после изучения документов в Администрации Президента. Согласно материалам суда, ГПУ проверяла распоряжения Президента Виктора Ющенко, который в 2005 году, когда Янукович покинул пост премьер-министра, выделил ему в пожизненное пользование домик на территории государственного комплекса "Межигорье". Следователи допускали, что Тарасюк действовал по указанию Ющенко.
Напомним, что в марте этого года суд избрал Тарасюку меру пресечения в виде 6,4 млн грн залога, а также арестовал его дом в элитном поселке Козин.
Было становлено, что Тарасюк обращался с письмом к правительству об исключении объектов "Межигорья" из списка государственных дач. После этого правительство Януковича своим постановлением лишило имущество статуса государственной дачи. В дальнейшем его приватизировали.
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Порвало полностью! Это как? Что ни абзац, то шедевр!
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вибачте...більше правди писать не буду. я за неї буду розривать !
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....жИти пА-новому...
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