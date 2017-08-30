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Все про:ДУСя (147) Тарасюк Игорь (13)

 Суд займется освобождением от ответственности экс-главы ДУСи Тарасюка в октябре

тарасюк

Печерский суд перенес на октябрь заседание, на котором должны освободить от уголовной ответственности экс-главу Государственного управления делами Игоря Тарасюка.

Об этом сообщила секретарь суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседание 30 августа не состоялось, так как судья Олег Белоцерковец находился в совещательной комнате по другому делу.

Следующее заседание назначено на 17 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ хочет освободить от уголовной ответственности по делу "Межигорья" экс-главу ДУСи Тарасюка

Напомним, что Генпрокуратура просит суд освободить Тарасюка от уголовной ответственности за служебную небрежность по делу о незаконной передачи в собственность Януковичу государственного комплекса отдыха в урочище "Межигорье".

Это стало возможным после того, как прокуратура переквалифицировала Тарасюку подозрение с пособничества в завладении или растрате имущества в особо больших размерах (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УКУ) на служебную небрежность (ч.2 ст.367 УКУ).

Завладение или растрата имущества в особо больших размерах считается особо тяжким преступление. Срок давности такого преступления - 15 лет.

Служебная небрежность относится к преступлениям средней тяжести со сроком давности - 5 лет.

Также читайте: Экс-глава ДУСи Тарасюк пока не хочет давать показания насчет передачи "Межигорья" Януковичу, - Луценко

Прокурор Станислав Торопчин утверждает, что у следствия появились новые доказательства, в частности после изучения документов в Администрации Президента. Согласно материалам суда, ГПУ проверяла распоряжения Президента Виктора Ющенко, который в 2005 году, когда Янукович покинул пост премьер-министра, выделил ему в пожизненное пользование домик на территории государственного комплекса "Межигорье". Следователи допускали, что Тарасюк действовал по указанию Ющенко.

Напомним, что в марте этого года суд избрал Тарасюку меру пресечения в виде 6,4 млн грн залога, а также арестовал его дом в элитном поселке Козин.

Было становлено, что Тарасюк обращался с письмом к правительству об исключении объектов "Межигорья" из списка государственных дач. После этого правительство Януковича своим постановлением лишило имущество статуса государственной дачи. В дальнейшем его приватизировали.

Смотрите также: Экс-главе ДУСи Тарасюку объявили о подозрении по делу о завладении "Межигорьем": во время обыска у него нашли 1 млн евро, - Луценко. ФОТО
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Прочитал статью!
Порвало полностью! Это как? Что ни абзац, то шедевр!
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Звучит конечно странновато,"займется освобождением от ответственности",хотя в наших реалиях как раз в точку,наши суды не наказывают,а освобождают от наказания,куда не кинь, по новому все
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Жити по новому. Не довго шоколадному осталось..
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я надеюсь, что так и будет. А вот, кто после него будет, рассказывать про "папередников", что то, вообще, нормальных политиков не вижу. Придет время, опять против всех, голосовать, а ЦИК, все равно, сделает, усьо, как надо,но только не простым украинцам?
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згоден. подивимося чим хто дихає. і хто яким місцем дихає.
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так дійсно. і повірь- як би ми не тужились прийдуть до влади ті хто нада......
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в сортах гімна не розбираюсь. достатньо мені рошена.
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та мабуть розбираєшся, ти ж писав: "Жити по новому. Не довго шоколадному осталось"
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не навиджу коли мене обманюють. тобі подобається ?
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ні все нормально. вибачте мене я обізнався. у нас сама чесна влада і самий кращий президент. я просто помилився.... а газ для авто -по 8 гривень. вибачте мене що я збрихав про порошенка. і в луценка є спеціалізована освіта щоб ген.прокурором. і кернес патріот України !
вибачте...більше правди писать не буду. я за неї буду розривать !
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а Ющ это просто несгибаемый партизан из пионерского эпоса?
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ну так-ще як мінімум 8-м років...., а потім придумають щось...
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На росєї є валька стакан. А у нас юрко недомірок.ні освіти ні людяності.
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Шо ни день, то очередной пёрл от судейской системы шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА.
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шедеврально просто написано.... хотя по сути - прям в точку !!
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Як казала моя покійна бабуся: "Срали, мазали, і тут глини не стало"
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там "жовтоблакитний" выше правильно написал...."картина шоколадом".
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"....после того, как прокуратура переквалифицировала..."- агов юГик , агов иРынко, сколько стоит такая ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ-сколько квартир , или чего там ...
....жИти пА-новому...
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