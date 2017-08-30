 Враг нарушал перемирие с применением минометов в Авдеевской промзоне и возле Марьинки, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: " Прежде всего это Авдеевский промзона. Здесь от полуночи боевики 4 раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения. А около 14 часов преступники неприцельно выпустили 2 мины калибра 82 миллиметра по одному из наших опорных пунктов. Также сегодня российские наемники несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка.
На Мариупольском направлении зафиксирован лишь один провокационный обстрел. Около 13 часов противник выпустил 4 мины калибра 82 миллиметра и бил из гранатомета на подступах к Марьинки.
На Луганском направлении полностью сохранялся режим тишины.
Сравнивая количество огневых провокаций врага за последние несколько дней с началом месяца, можно сделать вывод, что динамика уменьшения обстрелов в период нового этапа перемирия положительная.
В свою очередь, командование украинских частей и подразделений на линии разграничения делает все, чтобы сделать невозможным активное огневое противостояние. Мы готовы к мирному диалогу. В то же время, в случае обострения обстановки, Вооруженные Силы Украины имеют достаточно сил и средств, чтобы достойно ответить врагу в случае наступательных действий и агрессивных обстрелов наших позиций".
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нарушал, нарушает и нарушать будет, бо враг.
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Как выяснилось, пока глупый Илон Маск придумывал свой вакуумный поезд Hyperloop, чекисты изобрели не менее важное для кремлевского режима в условиях международных санкций, приспособление.
Русские кулибины придумал очень эффективную систему блокировки канализации должникам коммунальных услуг. Самая главная фишка в изобретении заключается в том, что вода в квартиру должника поступать будет, но вот стоки выводиться не будут.
Иными словами, квартира должника будет залита говном и мочой до тех пор, пока он не расплатиться с долгами.
И таких систем блокировки аж целых 4 штуки:
Блокировка канализации «Спрут»
Система блокировки канализации «ГЛОТ»
Система «КИТ» блокировки канализации
Система блокировки «СОВ»
Вот как описывают гениальное русское изобретение его авторы:
- «Один из законных методов борьбы с коммунальными долгами - блокировка канализации. Это ограничение водоотведения. То есть, в квартиру вода будет поступать. Но стоки уже не выводятся. Работникам ЖКХ не нужно посещать квартиру, чтобы отключить ее от общей сточной системы. Поэтому должники воспрепятствовать не смогут. Рассмотрим распространенные системы блокировки».
С полной информацией о разработке лубянских кулибиных можно ознакомиться на официальном сайте.
Отдел мониторинга
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Олексій Гончар в Україна Август 30, 17:40103 Просмотров С 29 августа 2014-года «слово русского офицера» - это слово пса, о которого можно спокойно вытирать ноги. Своим поведением в Украине (а далее везде), российские военные вывели себя за пределы общемировых понятий о воинской чести и подлежат обращению, как с бешеными крысами. Военнослужащий любого другого государства, отказавшийся применять к ним законы военного благородства, с указанной даты, моральной ответственности не несёт. ..: Доба в АТО: Противник продовжує поодинокі провокативні обстріли, втрат серед військових ЗСУ немає «Козлов козлить не взападло» 1. Козлы пятеро суток затягивали переговоры и меняли условия выхода. 2. Все это время они оборудовали позиции, специально предназначенные для работы по коридору. 3. Новое условие - выход без оружия - было поставлено непосредственно перед началом движения колонны. 4. Они добивали наших раненых. 5. Они издевались над пленными. 6. Они давали слово тем, кто сдавался в плен, о невыдаче их боевикам «ДНР». И выдали. 7. Наконец, они стреляли по своим, находившимся в колонне. ..: Навіщо ФСБ підставляти сина учасника АТО Оно, конечно, приказ. Оно, конечно, военный прагматизм. Оно, конечно, болело за своих, уничтоженных нашими «Точками» и «Смерчами» в Снежном, Луганске, на маршах. Только прагматизм, он же, как ж*па - из двух половинок. Они прагматично расстреляли. Мы их прагматично вывели из категории «людей». Джерело http://newsdaily.com.ua/post/90789
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