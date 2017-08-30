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 Враг нарушал перемирие с применением минометов в Авдеевской промзоне и возле Марьинки, - штаб АТО

штаб ато

На карте Донецкой и Луганской областей в районе проведения АТО остается только несколько точек, где хранится напряжения и противник продолжает провокационные обстрелы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: " Прежде всего это Авдеевский промзона. Здесь от полуночи боевики 4 раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения. А около 14 часов преступники неприцельно выпустили 2 мины калибра 82 миллиметра по одному из наших опорных пунктов. Также сегодня российские наемники несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении зафиксирован лишь один провокационный обстрел. Около 13 часов противник выпустил 4 мины калибра 82 миллиметра и бил из гранатомета на подступах к Марьинки.

Смотрите также: Два тайника с оружием и боеприпасами выявлены в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Луганском направлении полностью сохранялся режим тишины.

Сравнивая количество огневых провокаций врага за последние несколько дней с началом месяца, можно сделать вывод, что динамика уменьшения обстрелов в период нового этапа перемирия положительная.

В свою очередь, командование украинских частей и подразделений на линии разграничения делает все, чтобы сделать невозможным активное огневое противостояние. Мы готовы к мирному диалогу. В то же время, в случае обострения обстановки, Вооруженные Силы Украины имеют достаточно сил и средств, чтобы достойно ответить врагу в случае наступательных действий и агрессивных обстрелов наших позиций".

Смотрите также: "Лупили из СПГ. Потом пулеметы работали. Два дня они нас шлифовали. Потом затихли", - бойцы ВСУ о провокациях российских террористов возле Новотроицкого. ВИДЕО
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Пиримирье - МИР - МИР- МИР!!!!! Пиримирье!!!!!! Пиримирье!!!!! Рашавойска в Украине и сброд приползший из Хуйлостана хотят МИРА - Пиримирья!!!! Мииира!!!!
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Со школьным перемирием все ясно. Какое следующее?
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Первые каникулы, первый снег, мороз, дождь, ветер, новый год, рождество.... Выбирай
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тоже можно. Можно вообще купить отрывной календарь и по нему названия перемирий на каждый день объявлять!
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какая неожиданность. порошенко в месте с муженко наверно просто в шоке и не знают что теперь делать
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горюю потому, что там пацаны наши просто мишенями выглядят, благодаря пэрэмыррю. И то, что не убило никого из наших, слава богу, так это не пэрэмырря заслуга. Согласен?
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Правильно. Наши сидят тихо, кацапы нарушают перемирие, а третью силу никто не контролирует.
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То что делает Порошенко не віполняя свои служебніе обязаности - єто преступления. Зачистили б сразу ОДА в Донцке и Луганске как в Харькове біло бі в тісячи раз меньше жертв, не зделай Педро в июне перемирия под Славянском - и не отпуси Гиркина в Донецк - в сотни жертв меньше. Не делаю потом перемирия и не проведи парад игнорирую вторжения войск Российской федерации - в десятки раз жертв чем сейчас. Орки укрепляются и ложат большой*** на Петю и его перемирие. Фактически дефакто окончательно сейчас идет отторжения куска территории м переподчинение его Российской федерации
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Валя...Спросите у евреев ( честных иудеев ) , как они относятся ко всякой помеси ,они вам честно ответят...Могут и о Вале рассказать.Спросите,Вам будет интересно...
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он на то и враг.
нарушал, нарушает и нарушать будет, бо враг.
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Ті стріляють,а наші сидять як миші,а потім докладають-ми не піддались на провокації.
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Недавно Кавказ-Центр рассказал о чекистском изобретении, с помощью которого банда Путина будет разгонять демонстрации голодных русских рабов и расстреливать несогласных. Но не так прост русо-чекисто.
Как выяснилось, пока глупый Илон Маск придумывал свой вакуумный поезд Hyperloop, чекисты изобрели не менее важное для кремлевского режима в условиях международных санкций, приспособление.
Русские кулибины придумал очень эффективную систему блокировки канализации должникам коммунальных услуг. Самая главная фишка в изобретении заключается в том, что вода в квартиру должника поступать будет, но вот стоки выводиться не будут.
Иными словами, квартира должника будет залита говном и мочой до тех пор, пока он не расплатиться с долгами.
И таких систем блокировки аж целых 4 штуки:
Блокировка канализации «Спрут»
Система блокировки канализации «ГЛОТ»
Система «КИТ» блокировки канализации
Система блокировки «СОВ»
Вот как описывают гениальное русское изобретение его авторы:
- «Один из законных методов борьбы с коммунальными долгами - блокировка канализации. Это ограничение водоотведения. То есть, в квартиру вода будет поступать. Но стоки уже не выводятся. Работникам ЖКХ не нужно посещать квартиру, чтобы отключить ее от общей сточной системы. Поэтому должники воспрепятствовать не смогут. Рассмотрим распространенные системы блокировки».
С полной информацией о разработке лубянских кулибиных можно ознакомиться на официальном сайте.
Отдел мониторинга
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админ ну что тут такого , зачем крестишь?.......попытка №2. .......тыссссссс, тихо вы что? кондитер выступал, оды пел школьному перемирию
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как, по мне, это уже договорняк и давно. Кацапы попытались, взять нахрапом, не получилось. И все перешло в статику. Политикам выгодно пугать своих граждан, одних "зверствами бандеровцев", других "новым Гитлером". А тысячи пацанов не вернуть....как по мне, вот такая, хреновая арифметика.
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"чем больше ложь, тем, охотнее в нее поверить" (Й.Геббельс). Зачем,что то,новое изобретать, если все новое - это хорошо забытое старое.
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Граждане Украины, если вас устраивает одностороннее перемирие, то на-здо-ровь-е!
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Арестович: "Слово русского офицера" - это слово пса
Олексій Гончар в Україна Август 30, 17:40103 Просмотров С 29 августа 2014-года «слово русского офицера» - это слово пса, о которого можно спокойно вытирать ноги. Своим поведением в Украине (а далее везде), российские военные вывели себя за пределы общемировых понятий о воинской чести и подлежат обращению, как с бешеными крысами. Военнослужащий любого другого государства, отказавшийся применять к ним законы военного благородства, с указанной даты, моральной ответственности не несёт. ..: Доба в АТО: Противник продовжує поодинокі провокативні обстріли, втрат серед військових ЗСУ немає «Козлов козлить не взападло» 1. Козлы пятеро суток затягивали переговоры и меняли условия выхода. 2. Все это время они оборудовали позиции, специально предназначенные для работы по коридору. 3. Новое условие - выход без оружия - было поставлено непосредственно перед началом движения колонны. 4. Они добивали наших раненых. 5. Они издевались над пленными. 6. Они давали слово тем, кто сдавался в плен, о невыдаче их боевикам «ДНР». И выдали. 7. Наконец, они стреляли по своим, находившимся в колонне. ..: Навіщо ФСБ підставляти сина учасника АТО Оно, конечно, приказ. Оно, конечно, военный прагматизм. Оно, конечно, болело за своих, уничтоженных нашими «Точками» и «Смерчами» в Снежном, Луганске, на маршах. Только прагматизм, он же, как ж*па - из двух половинок. Они прагматично расстреляли. Мы их прагматично вывели из категории «людей». Джерело http://newsdaily.com.ua/post/90789
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да как они посмели - петя только что хвастался "успехами" "школьного перемирия"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг нарушал перемирие с применением минометов в Авдеевской промзоне и возле Марьинки, - штаб АТО
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